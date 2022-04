Dilbert Aguilar e i suoi musicisti sono stati maltrattati alla periferia di un canale televisivo

Ha perso di nuovo i documenti? Il programma Magaly Tv: La firme ha annunciato che Dilbert Aguilar e i suoi musicisti sono stati maltrattati da Milagros Leiva quando l'autobus del gruppo era parcheggiato fuori Willax Television.

Secondo i video e la storia della stessa Magaly Medina, la conduttrice televisiva è salita a bordo dei mezzi di trasporto del gruppo cumbia per chiedere con arroganza che lascino il posto, questo perché erano nel loro parcheggio.

Allo stesso modo, un giornalista del programma ATV è andato a intervistare il cantante della cumbia e gli ha chiesto se fosse vero che Milagros Leiva, quando era furioso, ha iniziato a guardarlo dall'alto in basso davanti a tutti i suoi colleghi di lavoro.

«Ti ha detto chi sei, chi hai battuto?» , hanno consultato il cantante cumbia. « Sì, si è messo in quel tono. È salita sull'autobus per urlare (contro i suoi musicisti) con tono altezzoso», ha detto.

Secondo Dilbert Aguilar, il conduttore di Willax Televisión è andato a cercarlo dopo l'alterco con i suoi musicisti e non ha esitato a cercare di farlo sentire inferiore, qualcosa come i musicisti che lo hanno accompagnato quel giorno.

«Mi ha detto: 'Ehi, chi sono quelli male adattati' e altri aggettivi ai miei ragazzi. Non sapevo nulla perché mi trovavo in un altro ambiente. Non ne sapevo niente, mi sono detto che doveva succedere qualcosa perché reagissero così. E poi i ragazzi mi hanno detto cos'è successo», ha detto.

In un altro momento, il cantante della cumbia ha confermato che Milagros Leiva non si è comportato correttamente con lui nonostante fosse ospite del canale televisivo. « No, è successo... Chi hai battuto? È andata così », ha aggiunto.

Per chiarire i fatti, Dilbert ha detto che l'autobus del suo gruppo era parcheggiato nel luogo che l'operatore del canale le aveva detto e che se avesse chiesto loro di spostarsi dal sito in modo amichevole, lo avrebbero fatto immediatamente.

«Il tutore non ha messo in quel posto, doveva andare in modo più gentile, come farebbe qualsiasi persona fisica. Chiedete al guidatore uno spazio per ospitare la sua auto», ha aggiunto.

Infine, la cantante si è scusata con Milagros Leiva se si è mai sentita offesa dai suoi musicisti, ma ha sottolineato che il modo in cui è salita sull'autobus per chiedere loro di uscire dal parcheggio, non era quello giusto.

« Sì, c'era qualcosa che l'ha infastidita e che chiedo scusa, che ho chiesto scusa ai ragazzi, ma non era il tono, né il modo di chiedere un favore per andare in pensione », ha aggiunto il cumbiambero per le telecamere di Magaly Tv: La signa.

