Cinque della famiglia Michoacán caddero a causa del massacro del palenque de Zinapécuaro

Le autorità federali e locali hanno arrestato cinque sospetti membri della famiglia Michoacán, indagati per il loro coinvolgimento nel massacro di 20 persone in un palenque a Zinapécuaro, oltre agli attacchi alle strutture ministeriali di Maravatío.

Fonti federali consultate hanno confermato a Infobae Mexico che i soggetti appartengono alla fazione che registra le operazioni nel Michoacán orientale e in parte dello Stato del Messico. Secondo le autorità ministeriali, i soggetti sono stati arrestati in una città del comune di Susupuato.

Questi sono Fernando José E., José Antonio Q., Adrián C., Juan Antonio M. e Irvin R., a cui sono stati assicurati tre fucili 7.62 (AK-47); due fucili calibro .22; un fucile .270; un fucile semiautomatico da 12 mm e un attacco lanciagranate calibro 40 mm; oltre che utile riviste e cartucce.

«Sono stati sequestrati anche sacchi di iuta contenenti erba verde, apparentemente marijuana», ha detto la Procura del Michoacán, che è indagando sul presunto coinvolgimento in entrambi gli attacchi.

Los presuntos delincuentes fueron asegurados en Susupuato y luego trasladados a Morelia (Foto: FGE-Michoacán)

Secondo il rapporto ufficiale, i cinque uomini sono stati posti su una strada sterrata che porta alla città di El Mago, portando lunghi cannoni. L'operazione ha coinvolto agenti del National Anti-Kidnapping Coordination, del National Intelligence Center, della Guardia Nazionale, dell'Esercito e della procura locale.

Dopo il loro arresto, i presunti criminali sono stati trasferiti nella città di Morelia per essere messi a disposizione dell'ufficio del procuratore generale presso la sede dell'entità Michoacán. Le indicazioni preliminari delle autorità continueranno a sostenere le implicazioni commesse il 9 febbraio e il 27 marzo.

Nella sparatoria mattutina della Procura del Michoacán e nelle azioni a sostegno dell'attacco, tre agenti sono rimasti feriti. A quel tempo, la partecipazione dei Correas, designati come alleati della famiglia Michoacán, non era esclusa.

A seguito dell'irruzione di un commando armato lo scorso fine settimana in un palenque clandestino a Zinapécuaro, 19 persone sono state uccise sul posto, mentre un'altra vittima è morta mentre si recava in ospedale.

El dueño del lugar, su hijo y una mujer tenían ciudadanía estadounidense (REUTERS/Stringer NO RESALES) REUTERS

Inoltre, quattro persone sono rimaste ferite dagli impatti. Ad oggi, solo un soggetto soprannominato El Chapo, probabilmente originario del Guatemala, rimane protetto. Tutti gli altri sono già stati rivendicati dai parenti.

Le autorità federali avevano già sottolineato che il massacro che ha causato la morte di 20 persone è il risultato di rappresaglie tra membri della criminalità organizzata. In quella zona al confine con Guanajuato e in avvicinamento allo Stato del Messico, le cellule del cartello Jalisco Nueva Generación (CJNG), i Correas e la famiglia Michoacán sono contese per il controllo.

Rapporti preliminari indicano che era stata pianificata una vendetta contro un presunto capo regionale del CJNG migrato dalla sua affiliazione con la famiglia Michoacán. Falcons localizzò il presunto leader e fu dispiegata un'operazione per giustiziarlo, tuttavia, i Correas sarebbero serviti da supporto per queste azioni.

D'altra parte, lo stesso gruppo guidato da Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho, denunciato in un video diffuso sui social network che coloro che hanno giustiziato le 20 vittime erano ospiti del leader della famiglia Michoacán, Medardo Hernández Vera alias El Cien o Lalo Mantecas; hanno indicato il coordinamento con Daniel Correa, capo della cellula che porta il suo cognome.

Los sicarios llegaron escondidos en una camioneta de frituras robada en el Estado de México (Foto: SSP-Michoacán)

Il massacro nel palenque clandestino di Zinapécuaro è stato registrato di notte. Il proprietario del posto e suo figlio sono stati uccisi lì, così come tre donne e il resto di 15 uomini. Gli assassini hanno bloccato la strada intorno al ranch El Paraíso nella colonia di Emiliano Zapata con un camion.

Nell'evento aperto al pubblico, si sono svolti circa 40 combattimenti di galli senza scommessa. Quando il sito ha chiuso i battenti, un comando è arrivato a bordo di un furgone di distribuzione Sabritas, che era stato rubato nello Stato del Messico giorni prima.

Hanno aperto il fuoco e poi sono fuggiti in auto delle vittime stesse. Gli agenti esperti hanno localizzato 15 veicoli di diversi tipi e modelli. Mentre in uno dei furgoni, presumibilmente legati alle persone che hanno subito l'aggressione, sono stati individuati abiti e adesivi con il logo di una cellula criminale. Sono stati inoltre presentati più di cento bossoli per percussioni di grosso calibro.

CONTINUA A LEGGERE: