Rafael Mercadante è stato evitato nelle reti per aver difeso Luis de Llano

Rafael Mercadante ha diffuso un messaggio per Luis de Llano tra le polemiche sulle accuse che Sasha Sokol ha mosso contro di lui per aver presumibilmente abusato lei. L'attore ha assicurato che il produttore creativo è un «ottimo marito e padre». Le critiche sono arrivate presto dai netizen che hanno messo in dubbio i suoi commenti.

Dopo questo 30 marzo Luis de Llano ha risposto con una dichiarazione alle accuse mosse contro di lui da Sasha Sokol a marzo 8, gli utenti dei social network si sono scagliati contro i prodotti. Tuttavia, c'è stato chi lo ha difeso, come nel caso di Rafael Mercadante.

Attraverso il suo account Twitter, il presentatore ha condiviso che, a seconda delle volte in cui ha lavorato con De Llano e del fatto che la sua cerchia più vicina gli crede innocenza, può dire di essere un uomo «eccellente» e può solo esprimergli la sua ammirazione.

Mercadante ha ritwittato la dichiarazione condivisa da Luis de Llano, mostrando il suo sostegno (Foto: Screenshot/Twitter)

I netizen si sono scagliati contro di lui, chiedendosi perché avesse fatto quel commento e notando che il suo tweet stava minimizzando i fatti, oltre a desiderare che sua figlia non dovesse passare attraverso la stessa situazione di Sokol.

«Un altro proprio come maiale... Spero che tua figlia di 13 o 14 anni non arrivi a quella situazione di camminare con un uomo di 40 ″, si è espresso uno degli utenti.

Sebbene abbia cancellato il tweet principale, l'utente continua a criticarlo per il suo messaggio (Foto: screenshot/Twitter)

L'attore ha deciso di rispondere a questo particolare utente di Internet, affermando che dovrebbe «prendersi cura» della sua bocca, poiché ci sono comunità in cui le ragazze di quell'età sono sposate e che, se non conosce i dettagli della relazione, non dovrebbe avere un'opinione.

Questo tweet ha causato ancora più polemiche tra gli utenti che avevano già aderito al dibattito su quanto accaduto tra Luis de Llano e Sasha Sokol. Pochi minuti dopo, diversi hanno accusato l'attore di giustificare e normalizzare la pedofilia e di sostenere un presunto aggressore.

Da questo tweet, Rafael ha iniziato a cancellare i suoi messaggi precedenti (Foto: Screenshot/Twitter)

«Cosa sei, a parte il lambiscón! La pedofilia è un crimine. Indaga... Spero solo che tu non ti riproduca! Imbecille!» , «Giustificare la pederastia, vai maiale!» , «Ecco il ragazzo che ammira e rispetta il vecchio maiale di Luis de Llano, quello che normalizza una relazione con una ragazza di 14 anni...», hanno detto in risposta a quanto scritto dal presentatore.

Ancora una volta, Mercadante ha risposto a uno dei tweet in cui lo criticavano, ora sostenendo che ciò che è stato espresso dai netizen era una questione di generazione, quindi ha preferito non passare il suo tempo a rispondere di più.

Poche ore dopo, il presentatore ha deciso di cancellare molti dei tweet che aveva pubblicato, oltre a mostrare il suo sostegno a Luis de Llano.

