Per la Casa Bianca, l'invasione russa dell'Ucraina è stata un «disastro strategico»

White House Director of Communications Kate Bedingfield takes a question during a press briefing at the White House in Washington, U.S., March 29, 2022. REUTERS/Kevin Lamarque

Il direttore della comunicazione della Casa Bianca Kate Bedingfield ha dichiarato giovedì che gli Stati Uniti hanno prove che l'invasione dell'Ucraina da parte di Vladimir Putin è stata «un disastro strategico» per la Russia. Ha anche aggiunto che Mosca dovrà affrontare più sanzioni.

«Lo stesso Putin ha detto che queste sanzioni hanno imposto costi senza precedenti all'economia russa, e il nostro ruolo è continuare a rafforzare l'Ucraina sul campo di battaglia», ha detto il funzionario Usa nella redazione della Casa Bianca.

«Abbiamo fatto tutto il possibile per essere trasparenti. Anche prima dell'invasione di Putin, abbiamo lavorato per assicurarci di fornire informazioni che davano un'idea di ciò che sapevamo che la Russia avrebbe fatto. Far capire che sapevamo quali fossero le loro intenzioni ha avuto l'impatto di metterli in una posizione di svantaggio», ha detto. «Penso che abbiamo visto, in generale, che l'invasione è stata un errore strategico, sta indebolendo la Russia»

D'altra parte, ha detto di aver «visto rapporti secondo cui il morale tra i militari russi è basso. E penso che non sarebbe una sorpresa per chiunque abbia visto cosa sta sopportando l'esercito russo qui. Hai delle reclute. Ci sono persone che sono state ingaggiate per combattere questa battaglia incredibilmente faticosa. Quindi, non credo sia una sorpresa per nessuno che il morale sia basso».

Bedingfield ha anche chiarito che non ci sono piani attuali per colloqui diretti tra Joe Biden e Putin, e ha ribadito che gli Stati Uniti vogliono vedere una «tangibile de-escalation della guerra da parte della Russia» prima di considerare qualsiasi tipo di riavvicinamento diretto con il leader del Cremlino.

Bedingfield ha anche chiarito che non ci sono piani attuali per colloqui diretti tra Joe Biden e Putin (REUTERS)

«Al momento non. Abbiamo chiarito che qualsiasi ripresa della diplomazia a quel livello richiederebbe una significativa dimostrazione da parte dei russi di una grave riduzione e non l'abbiamo visto», ha detto Bedingfield a un giornalista della CNN.

L'ultima volta che Biden e Putin hanno parlato al telefono è stato il 12 febbraio, circa due settimane prima che la Russia iniziasse la sua invasione.

Nei prossimi giorni, gli Stati Uniti aggiungeranno 120 entità provenienti da Russia e Bielorussia alla sua lista di sanzioni: «Il Dipartimento del Commercio adotterà anche ulteriori misure per degradare i settori della difesa, aerospaziale e marittimo della Russia aggiungendo 120 entità in Russia e Bielorussia all'elenco delle entità, aumentando il numero di russi partiti e bielorussi hanno aggiunto alla lista più di 200 dall'inizio dell'invasione».

Bedingfield ha aggiunto che essere nella lista significa che queste entità «non possono più ottenere tecnologia all'avanguardia dagli Stati Uniti senza una licenza, che nella maggior parte dei casi, se non tutti, verrà negata».

«Il potere di queste restrizioni peggiorerà nel tempo man mano che la Russia utilizzerà le riserve rimanenti. Ad esempio, pezzi di ricambio per determinati aeromobili e carri armati. Continueremo a imporre costi senza precedenti per rafforzare la mano dell'Ucraina e trasformare la scelta della parola di Putin in un difetto strategico».

