Il treno Maya: progressi a scapito dell'ambiente

Il treno Maya è uno dei megaprogetti dell'amministrazione del presidente Andrés Manuel López Obrador, con il quale l'obiettivo è sviluppare l'economia e il turismo nel sud-est del paese, nonostante il fatto che le organizzazioni civili si siano pronunciate contro la sua costruzione. Ha avuto un investimento di 200 miliardi di pesos e comprende un tratto di 1.554 km che attraverserà gli stati di Tabasco, Chiapas, Campeche, Yucatan e Quintana Roo.

Secondo la descrizione del progetto sul suo sito web, uno dei suoi assi principali è economico, poiché secondo i dati ufficiali ci sono 7,3 milioni di persone che vivono in povertà, di cui circa il 30% è in estrema povertà nella regione sud-sud-est dell' il paese.

«Lo sviluppo non ha raggiunto la regione allo stesso modo degli stati settentrionali e centrali del Paese», spiega, quindi uno degli obiettivi del Treno Maya è attivare l'economia nella regione meridionale, incoraggiando il turismo nella penisola dello Yucatan e nelle altre entità in cui il treno passaggio.

Il progetto comprende 7 sezioni di costruzione ed è composto da 18 stazioni e 12 fermate. Ci saranno anche due tipi di percorso: singolo e doppio, e saranno offerti tre servizi di trasporto, uno per la popolazione locale, uno per i turisti e un altro per il trasporto di merci. Ciò genererebbe posti di lavoro nelle aree circostanti la costruzione del treno, noto come «effetto moltiplicatore».

Da dicembre 2018 è stato annunciato il piano di sviluppo Maya Train (Foto: Twitter/TrenMayamx)

Tuttavia, le organizzazioni civili e i membri delle comunità indigene si sono espressi contro il progetto, non solo per l'impatto ambientale che comporta, ma anche per l'impatto sui diritti delle comunità indigene nella regione, nonché per il rischio per il patrimonio storico e culturale.

Secondo l'Istituto Nazionale di Antropologia e Storia (INAH), ci sono 2.288 siti archeologici entro 10 chilometri dalla linea ferroviaria che sarebbero direttamente interessati, insieme alla concentrazione del turismo e all'impronta ecologica che ciò comporta.

Il Centro messicano per il diritto ambientale (CEMDA) ha indicato che il treno Maya potrebbe causare la deforestazione di 2.500 ettari di foreste umide e secche. Tra i principali impatti ambientali ci sono stati i seguenti:

- Carenza d'acqua nell'area di Calakmul e pressione sulla sua zona archeologica a causa dell'aumento dei visitatori (dei 40.000 visitatori attualmente esistenti, si stima che la cifra salga a 3 milioni). Secondo l'organizzazione Serendipia, 3 milioni di turisti generano circa 1,5 milioni di tonnellate di rifiuti solidi e 1,6 milioni di metri cubi di acque reflue all'anno.

- Rischio di raccolta dei rifiuti a Calkmul, in quanto non esiste un servizio speciale per questo.

-La generazione di rumore del treno potrebbe influire sull'orientamento dei pipistrelli. Va notato che il «Volcano de los Bats» si trova all'interno della Riserva Statale di Balam-kú. Sette specie di chirotteri insettivori sono state identificate all'interno e si stima che abitino quasi tre milioni di pipistrelli, secondo lo studio Impact of Communication Routes on Wildlife in Protected Areas.

Le riserve statali di Balam Kin e Balam Kú, a Campeche, così come il Parco Nazionale di Palenque e le aree di protezione del canyon di Usumacinta, in Chiapas, sarebbero interessate dalla costruzione del Treno Maya (Infografica: Infobae México)

Allo stesso modo, la costruzione del Treno Maya dovrebbe portare alla deforestazione, al degrado e alla frammentazione di almeno 23 aree naturali protette, come Yum Balam, Nichupte Mangrovie, Uaymil, così come le riserve di Sian Ka'an e Calakuml (aree considerate Patrimonio dell'Umanità). Influirebbe anche su 7 regioni terrestri prioritarie e 11 regioni idrologiche prioritarie, secondo una lettera firmata da più di 100 associazioni civili.

Secondo uno studio condotto dal Consiglio nazionale per la scienza e la tecnologia (Conacyt) pubblicato nel dicembre 2019, altre aree naturali protette che sarebbero interessate dalla sua costruzione sono le Riserve statali di Balam Kin e Balam Kú, a Campeche, così come il Parco Nazionale di Palenque e il Canyon Aree di protezione dell'Usumacinta, in Chiapas.

D'altra parte, il CEMDA sottolinea che il progetto comporterebbe anche l'estinzione della flora e della fauna, interessando principalmente il giaguaro, la scimmia urlatrice, la scimmia ragno, l'ocelot, il tapiro, il puma, il coccodrillo, così come le specie di serpenti, pipistrelli, iguane e un'ampia varietà di uccelli residenti e migratori. Inoltre, sarebbero colpiti anche l'albero di ramón, il cedro, il ciricote e alcune specie di palme. In totale, sarebbero interessati 6.637 alberi e 178 diverse specie di piante, che dovrebbero essere rimosse.

A questo proposito, Cemda ha presentato tre amparos nel 2021: uno per questioni ambientali in considerazione del mancato rispetto da parte delle autorità dei diritti ambientali degli inquilini; un altro per violazioni del processo di consenso indigeno e uno in più per la mancanza di consultazione ambientale.

Da parte sua, il gruppo Ocean Futures Society ha pubblicato una lettera indirizzata al presidente del Messico in cui decide contro la costruzione del Maya Train, poiché non è stato pianificato lo studio dell'impatto ambientale della Sezione 5, che è così suddiviso:

Sezione 5 Nord, responsabile di La Sedena. Va da Cancun a Playa del Carmen. Copre un'area di 49,8 km e avrà tre stazioni: l'aeroporto di Cancun, Puerto Morelos e Playa del Carmen.

Sezione 5 Sur, gestita dal Grupo México e dalla società Spagnola Acciona. Va da Playa del Carmen a Tulum, con una lunghezza di 60,3 km. Avrà due stazioni (Tulum e Tulum Aeropuerto) e tre fermate (Xcaret, Puerto Aventuras e Akumal).

L'organizzazione creata dall'oceanografo francese Jean Michel Cousteau ha invitato AMLO a fare un tour di questa sezione del suo megaprogetto, poiché mette a rischio i fiumi sotterranei e ha assicurato che la sua posizione risponde alla difesa delle foreste, della fauna e delle caverne sommerse che si trovano nella zona.

Di conseguenza, diversi attivisti si sono espressi contro la sua costruzione. Lunedì scorso, 28 marzo, un gruppo di attivisti di Greenpeace ha simbolicamente fermato la costruzione della sezione 5 di questo progetto, incatenandosi a macchinario come forma di protesta.

Fonatur presenta le finiture finali del Treno Maya, uno dei megaprogetti dell'amministrazione Andrés Manuel López Obrador (AMLO) (Foto: Twitter/ @TrenMayaMX)

Ciò si basava sull'argomento secondo cui la legge generale sull'equilibrio ecologico e la protezione ambientale (Lgeepa) veniva violata, poiché il lavoro è stato svolto senza una manifestazione di impatto ambientale. Aleida Lara, direttrice delle campagne dell'organizzazione, ha detto a Efe che, a causa del terreno carsico e dei pori della penisola, la costruzione del treno in quello spazio non è praticabile.

E il fatto è che la sezione 5 è stata criticata anche da un gruppo di celebrità, che sui social network ha promosso la campagna «Sélvame del Tren», attraverso la quale hanno espresso che la costruzione del Treno Maya avrebbe influenzato i fiumi sotterranei e altre aree naturali, quindi hanno chiesto il suo cancellazione.

Il gruppo era composto da Eugenio Derbez, Natalia Lafourcade, Kate del Castillo, Rubén Albarran, Omar Chaparro, Ana Claudia Talancón e Barbara Mori, che sono stati descritti come «pseudo-ambientalisti» dal presidente Andrés Manuel.

Per quanto riguarda l'uso del suolo, il 17 gennaio 2022, il Ministero dello Sviluppo Agrario, Territoriale e Urbano (Sedatu) ha ufficializzato l'esproprio di 198 proprietà private, che copre un'area di 2 milioni 410mila 107 metri quadrati. Questa zona copre tre comuni di Quintana Roo: Solidaridad, Benito Juárez e Puerto Morelos, che si trovano nell'area della Sezione 5.

Va ricordato che pochi giorni prima, l'11 gennaio, Rogelio Jiménez Pons ha lasciato la Direzione Generale del Fondo Nazionale per la Promozione del Turismo (Fonatur) e Javier May, che era il capo del Segretariato del Welfare, ha preso il suo posto.

Successivamente, il 19 febbraio, 231 terreni sono stati espropriati a Quintana Roo per la costruzione della stessa sezione, che copre un'area di 535 ettari, situati a Solidaridad (112), Tulum (77), Puerto Morelos (40) e Benito Juárez (2).

Altre organizzazioni che si sono pronunciate contro questo mega-progetto sono MOCE Yax Cuxtal, Jaguar Wildlife Center e Voices Unidas di Puerto Morelos.

