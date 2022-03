Hanno sequestrato 143 tarantole che dovevano essere esportate illegalmente da Bogotà in Messico

Nelle ultime ore, il Ministero dell'Ambiente è riuscito a recuperare, insieme alla Polizia Ambientale ed Ecologica, più di 140 tarantole che dovevano essere inviate dall'aeroporto di El Dorado in un paese dell'America centrale.

Il sequestro è stato effettuato grazie a un campanello d'allarme da parte di una società di pacchi, che ha segnalato la presenza di corpi estranei al momento dell'ispezione da parte degli scanner del terminal merci. Una volta che professionisti del Ministero dell'Ambiente e membri della Polizia Ambientale ed Ecologica sono arrivati sulla scena per verificare il carico, è stato stabilito che 143 tarantole del sottordine Mygalomorphae erano mimetizzate all'interno di una partita a scacchi.

Gli animali sono stati controllati e valutati e i professionisti del Segretariato hanno stabilito che 131 tarantole erano vive, mentre 12 erano morte. Gli insetti venivano trasportati in condizioni precarie in sacchetti di plastica, che non consentivano loro un'adeguata ventilazione.

L'ordine, che alla fine era destinato a Città del Messico, non disponeva dei rispettivi permessi o licenze di condotta ambientale e sicura che ne proteggessero l'uso, la mobilitazione o la commercializzazione. Le autorità ambientali e di polizia hanno avviato le indagini per determinare il mittente e il destinatario, avviando così i rispettivi procedimenti sanzionatori.

Per ora, gli animali sono stati trasferiti al Centro per la cura, la valutazione e la riabilitazione della flora e della fauna selvatiche, dove i professionisti forniscono le cure mediche, nutrizionali e biologiche necessarie per stabilizzarli. Inoltre, dopo aver determinato i luoghi di origine di questi artropodi, verrà valutato se il rilascio o il trasferimento avviene.

Va notato che la legge 1333 del 2009 prevede multe giornaliere fino a cinquemila (5.000) salari mensili minimi legali in vigore e la restituzione e/o il ripristino del danno, fatte salve le eventuali azioni civili, penali e disciplinari che possono verificarsi.

Va ricordato che, nel novembre 2021, grazie al lavoro di controllo svolto dalle autorità dell'aeroporto internazionale El Dorado, sono stati sequestrati 309 esemplari di fauna selvatica che dovevano essere portati illegalmente in Europa da cittadini tedeschi. A quel tempo 232 ragni, uno scorpione con 7 giovani, nove uova di ragno e 67 scarafaggi erano mimetizzati in 210 contenitori di plastica (tra coke e pergamene fotografiche).

Il Ministero dell'Ambiente e l'aeroporto internazionale El Dorado hanno attuato azioni per proteggere tutte le forme di vita e contrastare il traffico di fauna selvatica. Le due entità continueranno ad attuare strategie di comunicazione, sensibilizzazione e coordinamento tra i diversi attori per prevenire questo flagello attraverso il principale terminal aereo del paese.

Da parte sua, l'amministrazione del sindaco Claudia López invita tutte le persone ad astenersi dal mobilitare, commercializzare o detenere illegalmente individui della fauna selvatica e a segnalare tutti i casi sospetti di traffico illegale di fauna selvatica tramite e-mail fauna@ambientebogota.gov.co o alle linee telefoniche: 317 4276828 e presso gli uffici del Terminal de Transportes del Sur, Terminal de Transportes de Bogotá e al numero fisso: 601 377 8854.

Riguardo a questo crimine, il Ministero dell'Ambiente ha riferito che durante il 2021 in Colombia sono stati sequestrati 18.636 individui di fauna e 282.147 di flora, che rappresentavano 2325 catture e ha sottolineato che tra le specie di fauna più trafficate ci sono tartarughe, matamata, iguane, babilla, canarini, pappagalli, are blu-gialli, scimmie ragno, scimmie uistite dalla testa bianca e dalla testa bianca e flora, palme e guadua.

È che, nel paese con la legge sui reati ambientali, il traffico di fauna è stato sancito nell'articolo 328A, che afferma che «chiunque traffica, acquista, esporta o commercializza senza il permesso dell'autorità competente o in violazione delle normative vigenti esemplari, prodotti o parti di acqua o fauna o specie selvatiche alieni selvatici, sono soggetti a reclusione da 60 a 135 mesi, e una multa da 300 a 40.000 salari mensili minimi legali in vigore».

