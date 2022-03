Hanno catturato i responsabili di aver investito due poliziotti stradali a Ecatepec per evitare una multa

Questo mercoledì è stato rilasciato un video registrato dalle telecamere del C5 in cui un autista è stato colpito da due donne agenti della polizia stradale di Ecatepec per evitare una violazione dovuta al fatto che non circolava a causa della contingenza ambientale.

Questo filmato mostra una sezione di Avenida Central, all'altezza di Vocacional 3, situata nel quartiere Valle de Ecatepec di questo comune nello Stato del Messico, dove gli agenti hanno effettuato un'operazione per garantire il funzionamento del Oggi non circola il programma.

Pertanto, e per evitare di bloccare la corsia Mexibus in direzione Ciudad Azteca, hanno fermato tre veicoli, tra cui la Fiat grigia con baule rosso, che, rischiando di essere sanzionata, ha deciso di speronare i quattro poliziotti che ne hanno impedito il passaggio.

Due di loro sono rimasti gravemente feriti e nel giro di pochi secondi è fuggito dalla scena. Immediatamente, il resto degli uomini in uniforme si avvicinò ai loro compagni per occuparsi di loro e deviare il traffico da dove erano sdraiati. Inoltre, una pattuglia ha iniziato a raggiungerlo, ma dopo un po 'non hanno trovato i responsabili.

I soggetti hanno cercato di fuggire in CDMX (Foto: Segreteria di sicurezza di Edomex)

Le vittime di questo attacco sono state identificate come Sihomara García, 37 anni, che aveva contusioni al cranio e alle estremità, oltre a una ferita frontale. È stato anche riferito che anche Adelina Ivón Vicente, 48 anni, aveva contusioni, sebbene solo alle estremità.

Successivamente, il Segretario alla Sicurezza di Edomex ha riferito che, a seguito delle loro ferite, sono stati trasferiti in una clinica iSEMym. Ha anche confermato che hanno intrapreso un'operazione e un follow-up con le telecamere C5 per trovare i responsabili.

La dichiarazione ufficiale ha detto che gli uomini che hanno investito i due agenti di polizia della Direzione generale della sicurezza pubblica e del traffico (DGSpYT) sono stati presentati all'autorità competente per rivelare la responsabilità per i crimini di lesioni e resistenza.

È stato dettagliato che le azioni sono state svolte dai membri della Direzione generale per la lotta contro il furto e il trasporto di veicoli (DGCrvYT) dell'agenzia, che hanno implementato lo spiegamento della ricerca per trovare la loro posizione.

Entrambi sono stati messi a disposizione delle autorità (Foto: Segreteria di sicurezza di Edomex)

«Con il supporto di telecamere di videosorveglianza, il personale del Center for Control, Command, Communication, Computing and Quality (C5) ha riferito il viaggio del bersaglio in tempo reale; mentre gli ufficiali sul campo hanno effettuato il dispiegamento territoriale e al rilevamento del loro possibile ingresso nella capitale del paese, il lavoro è stato coordinato con i loro omologhi capitalinos», ha detto l'istituzione messicana.

Gli agenti sono riusciti a raggiungere i soggetti in Avenida Constitución de la República, nel quartiere di Providencia, nell'ufficio del sindaco Gustavo A. Madero, appartenente al CDMX. Gli uomini in uniforme hanno chiesto all'equipaggio di fermare la marcia, un'azione che hanno portato a termine.

Gli uomini sono stati identificati come Alary «N» e Omar «N», che, dopo aver sentito i loro diritti, sono stati trasferiti alla Procura della Repubblica di San Cristóbal, nel comune di Ecatepec, dove è stato avviato il kit di ricerca per determinare il loro status giuridico.

Si prevede che nelle prossime ore verrà chiarito il suo status giuridico e un eventuale processo nei suoi confronti, nel caso in cui le indagini sul rapporto con l'evento che ha lasciato feriti due agenti, che, fino ad ora, sono tenuti sotto controllo medico. Non è noto il periodo di tempo in cui saranno tenuti fuori servizio.

