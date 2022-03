Google e il suo nuovo piano per prevenire le notizie false nel mondo

Internet ha permesso alle persone di connettersi e trovare informazioni su qualsiasi cosa in qualsiasi momento, tuttavia, ci sono così tante possibilità di ricerca che possono essere rubati dati falsi (Fake News). È allora che entra in gioco l'impegno di Google per il Fact Cheking.

Meglio conosciuta come verifica dei dati per gli ispanofoni, il fact cheking è una pratica che consiste nel trovare notizie false o dati che possono indurre in errore le persone impersonando informazioni vere.

Un ottimo esempio a livello mondiale del motivo per cui è necessaria la verifica dei dati è la pandemia di COVID-19, che, nonostante abbia diminuito i suoi effetti, è ancora attiva in tutti i paesi.

Nelle sue fasi più gravi, sono circolate molte informazioni sull'argomento che avevano portato la popolazione mondiale a ritirarsi a casa, tuttavia, molto era falso.

Google aiuta con la verifica dei dati (Foto: Reuters/Francois Lenoir/File Photo)

In alcuni casi, le persone hanno approfittato del momento per terrorizzare con teorie del complotto del 5G o dell'Ordine Mondiale, realizzare montaggi e diffondere disinformazione sulla cura, gli effetti e le morti per COVID-19. Poiché c'erano così tante Fake News, qualcuno ha dovuto negarle.

Sebbene la verifica dei dati sia in circolazione da diversi anni, la pandemia ha dimostrato più che mai che c'è bisogno di informazioni veritiere. A questo proposito, Google si impegna a garantire che le persone abbiano più scelte di informazioni verificate.

Attraverso prodotti e iniziative, compresa la creazione di una rete di pedine con oltre 500 specialisti, l'azienda tecnologica cerca di combattere la disinformazione.

«La verifica dei dati è un'attività chiave per contribuire a questo obiettivo, motivo per cui, in Google, ci uniamo alla Giornata internazionale della verifica e riaffermiamo le iniziative che stiamo portando avanti con le organizzazioni locali e regionali, oltre a presentare diversi prodotti, fondamentali per combattere disinformazione insieme», ha sottolineato Google.

Le notizie false proliferano su Internet (Foto: Reuters/Eva Plevier)

Gadget per il controllo dei fatti: utilizzando i controlli dei contenuti, Google conferma le informazioni e le espande utilizzando la casella della cronologia estesa. Lì, il motore di ricerca fornisce un riepilogo di ciascun argomento e fornisce l'accesso alle pagine che forniscono tali informazioni, che contengono anche tag di verifica nelle applicazioni di Google News per computer e applicazioni per iOS e per Android.

Fact Checker Explorer: In questo strumento, le persone hanno la possibilità di inserire una parola o una citazione di testo nel browser in modo che restituisca un elenco di fatti correlati che sono già stati controllati. I fatti verificati sono già disponibili nella scheda Notizie del Fact Check Explorer.

Mobile Top Stories: nell'ambito della Giornata internazionale della verifica dei dati, ha lanciato una nuova funzionalità in Top Stories (per i dispositivi mobili ora disponibile nella regione e in spagnolo a metà aprile). Per dare maggiore risalto a risultati originali di alta qualità.

Google ha iniziative per combattere la disinformazione (Foto: Google)

Google News Initiative: dall'anno scorso, ha creato un fondo di 3 milioni di dollari per progetti di verifica delle notizie relativi al COVID-19, con un ulteriore sostegno di 6,5 milioni di dollari per le ONG che combattono la disinformazione. Questo 2022 supporta le organizzazioni di lingua spagnolo dall'Argentina (Chequeado) e dalla Spagna (Maldita.es) per lanciare una nuova organizzazione di verifica dei fatti negli Stati Uniti per le persone che parlano spagnolo.

Google ha anche aderito a Chequeado, per creare un programma di «formazione dei formatori» di fact checking in America Latina. Formerà 500 nuove pedine, tra giornalisti e studenti di giornalismo in Argentina, Colombia, Messico e Perù.

C'è anche la piattaforma chiamata DigiMente, che cerca di formare cittadini in grado di discernere tra diverse fonti di informazione, consumare e creare contenuti di qualità e partecipare alla vita dei cittadini in modo responsabile ed etico.

In Colombia e Cile, ha realizzato azioni come la strategia di copertura elettorale del 2022, progettata dal Comitato editoriale o un progetto Mala Espina su Fact Check per coprire il processo costituzionale in Cile, verificarne la disinformazione e spiegare le questioni discusse alla convenzione con il Iniziativa Google News.

Infine, Google ricorda che la disinformazione è diventata una delle questioni più urgenti del momento ed è una sfida per i media, le piattaforme digitali e la società in generale. Quindi, portano avanti le loro iniziative per raggiungere l'obiettivo di avere un mondo ben informato.

