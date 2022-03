COVID-19: quali sono le possibilità che i bambini vengano reinfettati?

Ramiro wearing a face mask plays football in a park after restrictions were partially lifted for children in the city of Buenos Aires during the coronavirus disease (COVID-19) outbreak, Argentina May 16, 2020. REUTERS/Agustin Marcarian

Con la pandemia di coronavirus installata più di due anni fa, gli studi scientifici non cessano poiché le infezioni crescono anche in varie parti del mondo.

Una nuova ricerca sui minori ha dimostrato che sono la popolazione con il più basso rischio di reinfezione una volta che sono transitati dalla malattia COVID-19 . E ha scoperto che le reinfezioni non erano associate a una malattia più grave o ad un esito fatale.

Secondo gli scienziati britannici che hanno condotto una ricerca finanziata dall'Agenzia per la sicurezza sanitaria del Regno Unito, le reinfezioni da SARS-CoV-2 sono rare nei bambini, specialmente nei bambini piccoli, e si sono verificate principalmente durante l'onda del Delta in Inghilterra.

Le reinfezioni non sono state associate a una malattia più grave o ad un esito fatale nei bambini. (Majid Asgaripour/Wana (Agenzia di stampa per l'Asia occidentale) tramite REUTERS)

« Le reinfezioni non sono state associate a una malattia più grave o ad un esito fatale nei bambini. La vaccinazione contro COVID-19 fornisce una maggiore protezione contro le infezioni primarie e le reinfezioni in questa popolazione. Inoltre, non erano associati a malattie gravi in termini di ospedalizzazione o ricovero in terapia intensiva e non ci sono stati decessi entro 28 giorni dall'episodio di reinfezione nei bambini «, hanno detto i medici Anna A. Mensah e Helen Campbell nell'indagine. pubblicato su The Lancet.

Gli autori dello studio hanno affermato che i bambini vivono con famiglie o tutori e la loro frequenza a scuola e la partecipazione alla società sono cruciali per il loro sviluppo. È importante considerare gli effetti indiretti della pandemia sui bambini, compreso l'impatto del COVID-19 sui familiari, sull'istruzione e sulla salute mentale. «Pertanto, comprendere il rischio di reinfezione nei bambini è fondamentale, compresa la scoperta dello studio che il tasso di reinfezione era inferiore in coloro che ancora non possono accedere a un vaccino nella maggior parte dei paesi», hanno aggiunto.

Nei bambini di età pari o inferiore a 16 anni, sono state identificate 688.418 infezioni primarie e 2343 reinfezioni. Il tasso complessivo di reinfezione è stato di 66,88 per 100.000 abitanti, più alto negli adulti (72,53 per 100.000) che nei bambini (21,53 per 100.000). Il tasso di reinfezione dopo l'infezione primaria è stato complessivamente dello 0,68%, dello 0,73% negli adulti rispetto allo 0,18% nei bambini sotto i 5 anni, dello 0,24% nei bambini di età compresa tra 5 e 11 anni e dello 0,49% nei bambini di età compresa tra 12 e 16 anni. Dei 109 bambini ricoverati in ospedale con reinfezione, 78 (72%) presentavano comorbidità.

Lo studio ha scoperto che la reinfezione potrebbe non essere stata la ragione del ricovero in ospedale - ANI/Reuters

La metodologia utilizzata nello studio stabilisce un quadro per rivedere l'effetto dei vaccini sulla reinfezione per fascia di età, rilevando che paesi come l'Australia, il Canada e gli Stati Uniti hanno avviato un programma di vaccinazione a mRNA nei bambini di età compresa tra 5 e 11 anni, così come il Regno Unito secondo il parere del comitato misto per la vaccinazione e l'immunizzazione (JCVI) il 16 febbraio 2022.

La scoperta dello studio che la reinfezione potrebbe non essere stata la ragione del ricovero in ospedale (cioè i pazienti avrebbero potuto essere ricoverati in ospedale con COVID-19, non a causa di COVID-19) non è inaspettato. La storia medica dei casi di riammissione pediatrica richiede una revisione dettagliata delle comorbidità sottostanti e delle diagnosi finali dell'ICD-10.

«Tuttavia, i sintomi gravi di COVID-19 sono più comuni nelle persone con una storia medica; nello studio, i quattro bambini che erano stati ricoverati in un'unità di terapia intensiva (ICU) dopo la reinfezione hanno anche richiesto cure intensive durante la loro infezione primaria. Tutti e quattro i bambini hanno avuto comorbidità multisistemiche multiple e gravi e gli autori non sono stati in grado di determinare il contributo dell'infezione da SARS-CoV-2 alla malattia che alla fine ha portato al ricovero in terapia intensiva «, hanno detto gli specialisti.

La reinfezione da SARS-CoV-2 non è stata associata a casi pediatrici fatali (Nikon D850)

Un risultato chiave dello studio di Mensah e colleghi è che la reinfezione da SARS-CoV-2 non è stata associata a casi pediatrici fatali. Un'area potenziale per la ricerca futura è il ruolo che i test antigenici rapidi potrebbero svolgere nell'identificazione dei casi di reinfezione, soprattutto perché molti paesi hanno introdotto test di screening di routine (ad esempio nelle scuole). Molti di questi casi di reinfezione saranno asintomatici, quindi sarà importante monitorare il loro ruolo nella trasmissione a livello domestico, scolastico e comunitario, in particolare se sorgono nuove varianti di preoccupazione.

Infine, sarà importante indagare il ruolo che le reinfezioni multiple giocheranno nel sistema immunitario delle persone vaccinate, con particolare attenzione allo sviluppo della memoria immunitaria delle cellule B e delle cellule T.

«L'interazione tra infezione e vaccino sarà cruciale per tutto il 2022 e il 2023 e, si spera, ottimizzerà la protezione per tutto il corso della vita e ridurrà al minimo il rischio di reinfezione (in particolare quello associato a malattie gravi), ricovero ospedaliero, terapia intensiva e morte», hanno concluso gli esperti.

CONTINUA A LEGGERE: