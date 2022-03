«Ci sono molte coincidenze»: Federico Gutiérrez dopo l'incontro con César Gaviria

L'ex presidente César Gaviria Trujillo e il candidato presidenziale del Team for Colombia, Federico Gutiérrez, si sono incontrati mercoledì. Durante l'incontro, durato più di tre ore, il candidato alla presidenza ha presentato le sue principali proposte all'unico leader del partito liberale.

È importante notare che Gutierrez cerca di aggiungere sostegno alla sua campagna per le prossime elezioni presidenziali. Nel caso in cui il partito liberale decida di sostenere il candidato, potrebbe aggiungere una serie di voti al primo turno elettorale.

Al termine dell'incontro, Gaviria ha descritto l'incontro come «un ottimo discorso». Da parte sua, Federico Gutiérrez ha dichiarato di aver trovato molte coincidenze con l'ex presidente nel discorso sul futuro del Paese.

«Di fronte agli approcci programmatici, ci sono molte coincidenze, direi nella stragrande maggioranza se non è completo», ha detto il candidato per Team for Colombia. Allo stesso tempo, ha sottolineato che ci sono alcune linee rosse tracciate dal liberalismo, ma che «non sono linee rosse per me, perché se difendo la democrazia e la libertà, le linee rosse sono per gli altri che mettono a rischio questi principi. Qualsiasi accordo deve essere fatto su base programmatica perché la Colombia faccia bene», ha aggiunto.

Federico Gutiérrez ha anche commentato che la discussione parlava di un'ampia agenda sociale per garantire il benessere dei cittadini, dare priorità alle regioni e rafforzare l'istruzione. Ha anche sottolineato di essere pronto a incontrare di nuovo l'unico leader del partito liberale.

Per quanto riguarda la decisione di sostenere la sua candidatura, non si sa ancora quale sarà la decisione della panchina del partito; tuttavia, Gutiérrez ha sottolineato che «ci vorranno ancora qualche giorno e continuerò i miei tour in campagna con la gente per le strade». Nel caso in cui venga fornito il sostegno, l'ex sindaco di Medellín ha assicurato che rispetterà i processi interni della comunità.

«Continuano a deliberare tra il loro gregge e me quello che ho detto loro è che impiegano tutto il tempo che vogliono (...) il messaggio che invio chiaramente è che spero sia una decisione adatta al Paese, perché ciò di cui dobbiamo occuparci è democrazia e libertà», ha detto il candidato.

Mercoledì, i membri eletti del partito conservatore hanno confermato il sostegno alla candidatura presidenziale di Federico Gutiérrez. Il candidato ha vinto la consultazione interpartitica dove anche David Barguil si era lanciato come pre-candidato a nome dei conservatori.

«Abbiamo incontrato l'intero gruppo di membri del Congresso attuali ed eletti del partito, con il prossimo presidente della Colombia. Ribadiamo il nostro sostegno e solleviamo cinque questioni che consideriamo prioritarie per i prossimi quattro anni «, ha affermato Barguil.

Il membro del partito conservatore ha sottolineato che una delle priorità di Gutiérrez nel suo governo sarà la campagna, un motivo che ha incoraggiato i conservatori a fare la scelta pensando allo sviluppo dell'agroalimentare. Un altro aspetto che David Barguil ha sottolineato che ha influenzato la decisione del partito è stato il sostegno che il candidato del Team for Colombia avrebbe dato alla sicurezza e ai prestiti bancari.

È importante notare che, se il partito liberale decidesse di sostenere la campagna di Federico Gutiérrez, il candidato avrebbe il sostegno dei banchi tradizionali del paese.

