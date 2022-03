Zoraida Ávalos termina il suo mandato come Procuratore della Nazione

Fotografía de archivo en la que se registró a la fiscal general de Perú, Zoraida Ávalos, en Lima (Perú). EFE/Eduardo Cavero

Dopo tre anni, martedì 29 marzo, Zoraida Ávalos ha cessato di essere responsabile del Pubblico ministero e ha detto addio a coloro con cui ha lavorato attraverso un messaggio dal Twitter dell'istituzione conto. L'ex procuratore della Nazione ha ricordato le difficili condizioni in cui ha dovuto ricoprire la carica, soprattutto nel bel mezzo della pandemia di COVID-19 che non è ancora finita.

«Durante i tre anni di amministrazione, due sono stati trascorsi nel mezzo di una pandemia; e l'intero periodo in tempi di sconvolgimenti e crisi politica. Un fatto che ci consente di rappresentare graficamente le critiche dei tempi che abbiamo affrontato è il fatto che in un periodo di tempo così breve il Paese ha avuto quattro presidenti della Repubblica e tre diversi Congressi della Repubblica «, ha affermato Ávalos.

Inoltre, ha sottolineato che, data la difficile scena politica che ha dovuto attraversare, ha dovuto presentare varie denunce ai membri della classe politica. «Ho dovuto ricoprire la carica dignitosa di procuratore della Nazione nei momenti più difficili della recente storia repubblicana, e questo dimostra che, in questi tre anni, il mio ufficio ha presentato più di 40 denunce costituzionali contro alti funzionari dei presidenti della Repubblica, ministri di Stato, membri del Congresso della Repubblica, giudici e procuratori supremi, tra gli altri», ha detto sull'account Twitter della Procura della Repubblica.

Tra le accuse più memorabili c'è quella fatta contro l'ex presidente della repubblica, Martín Vizcarra Cornejo, originata dopo il caso Richard Swing per i crimini di traffico aggravato di influenza, appropriazione indebita intenzionale per appropriazione a terzi e il reato di negoziazione incompatibile. La denuncia raggiunge anche gli ex ministri della Cultura: Patricia Balbuena Palacios, Ulla Holmquist Pachas e Sonia Guillén Oneeglio, per eventi legati all'assunzione di Richard Cisneros al Ministero della Cultura, tra il 2018 e il 2020.

«Una chiara evidenza a sostegno di questa affermazione è il fatto che gli indagati e denunciati appartengono a diversi settori politici e diverse istituzioni, che è, inoltre, la prova tangibile che hanno ricoperto la carica con totale autonomia e indipendenza, senza alcun pregiudizio», ha aggiunto.

RAPPORTO COMPLICATO

Se qualcosa ha caratterizzato il passaggio di Ávalos a capo del Pubblico Ministero, è stato il rapporto teso tra la classe politica che a volte gli ha chiesto azioni mentre in altri l'hanno accusata di collusione con coloro che consideravano i suoi rivali politici. Durante i suoi tre anni in carica, ha ricevuto diversi attacchi che ha menzionato nella sua dichiarazione di addio.

«Se la personalizzazione degli attacchi mette in sicurezza le istituzioni e la loro autonomia, e non siamo tornati indietro di un millimetro nella loro difesa, questo sarà il costo da pagare. Il nostro principale dovere è stato e sarà quello di difendere l'autonomia e l'indipendenza dell'istituzione da ogni presunta interferenza», ha sottolineato.

Alla fine, Zoraida Avalos ha detto di avere «autorità sufficiente» e ha sottolineato di non aver mai cercato di influenzare in casi inferiori al fine di danneggiare o favorire qualcuno. «Le mie dichiarazioni sono pienamente coerenti con le mie azioni», ha detto. Va ricordato che c'era chi l'ha accusata di favorire il presidente Pedro Castillo in modo che non potesse essere indagato.

Inoltre, lo stesso presidente della repubblica, Pedro Castillo, l'ha indicata come parte di un complotto che cerca di destabilizzare il paese dopo che erano note le dichiarazioni che Karelim López ha offerto all'ufficio del pubblico ministero nel suo tentativo di diventare un collaboratore efficace. «A questo proposito, respingo fermamente la dichiarazione del Presidente della Repubblica secondo cui noi, come Procura della Repubblica, saremmo in un complotto. Questa è una bugia. È risaputo che abbiamo diverse indagini su vari settori. Nessuno dirà che la Procura lavora con pregiudizi politici», ha detto all'epoca Avalos.

