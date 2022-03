Singapore ha giustiziato il primo prigioniero condannato a morte in due anni

FILE PHOTO: Activists hold posters against the execution of Nagaenthran Dharmalingam, a Malaysian whose intellect, his defence and human rights groups have argued, was at a level recognised as a mental disability, for drug trafficking in Singapore, as activists submit a clemency petition at the Singapore High Commission in Kuala Lumpur, Malaysia, March 9, 2022. REUTERS/Hasnoor Hussain/File Photo

Singapore ha giustiziato un prigioniero condannato per traffico di droga mercoledì nella prima esecuzione in due anni nella prospera città-stato, dove gli enegés avvertono che quasi la piena capacità nel braccio della morte potrebbe accelerare le impiccagioni.

Abdul Kahar bin Othman, 68 anni di Singapore, è stato giustiziato alle 6:00 ora locale (22:00 GMT martedì), nella prigione di Changi, come confermato dall'avvocato per i diritti umani Ravi MrAvi e dall'attivista Kirsten Han, coordinatrice dell'ONG Transformative Justice Collective.

«Le famiglie degli altri prigionieri stanno parlando del funerale in arrivo», ha detto a Efe Han, che aveva partecipato il giorno precedente a una veglia per il prigioniero alle porte del carcere di Changi.

L'esecuzione di Kahar non è stata confermata dalle autorità, che affrontano questi problemi con opacità e di solito rivelano solo un elenco annuale di impiccagioni, il metodo utilizzato a Singapore, mentre gli attivisti dicono che questa è la prima esecuzione città-stato negli ultimi due anni.

Kahar è stato condannato a morte per due reati di traffico di droga nel 2015 — per un totale di 66,77 grammi di diamorfina (eroina) — e una settimana fa suo fratello, Mutalib, ha ricevuto una lettera dal Singapore Prison Service che annunciava che l'esecuzione era prevista per il 30 marzo.

«Non vuole morire (...) per qualcosa di così stupido», ha detto Mutalib in una conversazione martedì con Transformative Justice Collective che oenegé pubblica sul suo account Instagram.

«Domani raccoglierò il suo corpo e lo seppellirò in modo che inizi la sua vita migliore (..) Va bene punire le persone, ma ucciderle. Uccideteli, no», si lamentò l'uomo.

Nato in una famiglia con difficoltà finanziarie, Kahar aveva trascorso gran parte della sua vita dietro le sbarre a causa di problemi di droga e, dopo aver scontato una prima pena nel 2005, ha cercato di riabilitarsi soprattutto con l'aiuto del fratello, che si rammarica della mancanza di programmi e indicazioni da parte delle autorità.

Il caso di Kahar esemplifica, secondo Han e altri attivisti sull'isola semi-autocratica, i presunti pregiudizi contro la popolazione con meno risorse, una circostanza, dicono, condivisa dalla maggior parte dei prigionieri nel braccio della morte, dove abbondano le condanne per traffico di droga.

La giustizia collettiva trasformativa e altre ONG nella regione avvertono che la capacità nel braccio della morte potrebbe essere quasi piena, quindi ritengono che le esecuzioni potrebbero essere accelerate.

Diversi prigionieri hanno già esaurito gli ultimi rimedi, tra cui il malese Nagaenthran Dharmalingam, dopo che un tribunale ieri ha respinto un ricorso basato sulla sua disabilità intellettiva, secondo diagnosi mediche, che ha suscitato critiche da parte dell'Onu e dell'UE, tra gli altri.

Singapore ha una delle leggi sul traffico di droga più draconiane del pianeta, che prevede la pena di morte per i 15 grammi di eroina trafficati, mentre le organizzazioni contro la pena capitale denunciano la sua inutilità nel frenare i consumi e incoraggiare la riabilitazione.

