Omar Chaparro ha difeso il lavoro di Eugenio Derbez: «Ha un talento infinito»

Dopo la controversia in cui Blanca Guerra è stata coinvolta da dichiarazioni ricordate da Eugenio Derbez, che ha sottolineato di aver deriso il suo lavoro dopo averla invitata a un evento privato in cui ha presentato No Returns Accepted. Uno dei colleghi più vicini alla storia messicana, che lo scorso fine settimana era presente al gala degli Oscar 2022, si è espresso a suo favore e ha elogiato la sua carriera.

È stato in un incontro con i media ripreso dalla mattina Sale el Sol, dove Omar Chaparro, insieme all'ex genero di Derbez, Mauricio Ochmann, si è posizionato a favore della carriera dell'attore che ha partecipato al film premio Oscar come «Miglior film» e ha sottolineato che anche loro sono stati individuati da alcuni protagonisti.

«Anche noi siamo stati distrutti», ha sottolineato l'attore, che sta lavorando con l'ex marito di Aislinn Derbez nel film E com'è, che presto uscirà nelle sale.

El momento incómodo que vivió Eugenio Derbez al lado de Omar Chaparro Foto: Captura de Pantalla/ Tu-Night con Omar Chaparro

Più tardi, l'interprete di No Manches Frida, concorda con alcune affermazioni che i genitori di Eugenio Derbez hanno avuto quando hanno sottolineato che l'attore è troppo perfezionista: «Eugenio ha un talento infinito e li conosciamo tutti, ma è molto più disciplinato che talentuoso, costante, perseverante e perfezionista; ed è per questo che è dove si trova», ha concluso l'interprete 49enne.

È stato durante l'ultima settimana di marzo, quando si sono svolti i 94 anni degli Academy Awards, quando il film CODA, dove Eugenio Derbez dà vita a Bernardo Villalobos, ha vinto la statuetta d'oro come «Miglior film». Successivamente, la storia messicana si è posizionata come una tendenza sui social network e in seguito ha iniziato a parlare con i media messicani.

È stato in una di queste interviste che il produttore ha anche offerto quando nel talk show YouTube di Gustavo Adolfo Infante ha ricordato un'esperienza agrodolce con la storica messicana, Blanca Guerra, dove ha spiegato che l'attrice quasi settantenne ha demeritato il suo progetto con il quale ha cercato, in questo momento, di catapultare la sua carriera a Hollywood.

Eugenio Derbez ha ricordato la maleducazione di Blanca Guerra in «Nessun rimborso accettato»

«Mi ha fatto davvero male che sia stata portata via dalla sua opportunità e Blanca Guerra non solo l'ha squalificata, ma l'ho invitata a una presentazione privata ed è stato molto irrispettoso [...] Volevo vedere la sua reazione e vedo come si è fatto una risata insieme al ragazzo con cui stava andando», ha sostenuto Eugenio Derbez nel programma del giornalista dello spettacolo.

Ore dopo, la rinomata storica messicana uscì in sua difesa e negò di aver fatto commenti negativi sul film di Derbez, oltre a negare di aver deriso il film.

Come ricorda l'attrice che ha dato vita a Leonora Madrigal in Amarte es mi sin, per lo stesso canale di interviste di Gustavo Adolfo Infante, Eugenio non l'avrebbe invitata a vedere privatamente il suo film No Returns Accepted, ma ha invece esteso l'invito ai membri di un comitato AMACC .

Guerra aseguró que nunca fue grosera con Eugenio, únicamente le habría hecho hincapié en que el Premio Ariel no se compra (Foto: Instagram/@bendita_suegra) Foto: Especial Infobae

«Assolutamente no, non sono mai stato scortese con nessuno, e se Eugenio ha questa impressione, si sbaglia. Non è successo affatto. Non mi ha invitato, non mi ha invitato, ha invitato il comitato di coordinamento della Mexican Film Academy, ed è stata Mónica Lozano a mandare l'invito», ha sostenuto Guerra.

Infine, Blanca Guerra ha detto di aver cercato di chiarire a Derbez che gli eventi di beneficenza tenuti per aiutare AMACC non avrebbero interferito con le critiche per consegnare gli Ariel Awards.

«Eugenio ha parlato con grande intenzione di svolgere una funzione per raccogliere fondi per l'Accademia, per la quale siamo stati molto grati. Alla fine che il suo film era finito, tutto quello che gli ho detto è che il suo film avrebbe avuto molto successo con il pubblico, molto successo, che sarebbe stato un super blockbuster al botteghino, cosa che è successo», ha concluso il protagonista di Perro Callejero.

