Nuova funzionalità audio per WhatsApp

WhatsApp ha aggiunto diverse nuove funzionalità negli ultimi tempi, una delle quali, la memoria di riproduzione, che era disponibile solo in misura limitata.

Questa funzione consente di riprendere l'ascolto dei messaggi vocali se è stata effettuata una pausa. L'opzione viene utilizzata per ascoltare da dove l'audio è stato lasciato in pausa all'uscita dalla chat. Basta entrare nella conversazione e premere play per continuare ad ascoltare.

La società ha ricordato questa e altre funzionalità che sono state aggiunte di recente, durante un discorso di Mark Zuckerberg, in cui ha annunciato che gli utenti di WhatsApp inviano in media 7 miliardi di messaggi vocali al giorno.

Inoltre, ha ricordato che tutti i messaggi vocali sono protetti con crittografia end-to-end, mantenendoli privati e sicuri in ogni momento.

In quel contesto, ha fatto un tour di nuovi aggiornamenti alla funzione dei messaggi vocali che aspirano a rendere più facile l'invio e la ricezione di messaggi vocali. Tra questi, oltre alla suddetta memoria di riproduzione, spiccano:

Gioca al di fuori della chat

Questa opzione consente di ascoltare i messaggi vocali al di fuori della chat in modo da poter svolgere diverse attività contemporaneamente e leggere o rispondere ad altri messaggi. In precedenza, era necessario terminare l'ascolto di un audio per continuare a navigare nell'app ed eseguire altre attività. Pertanto, questo strumento favorisce i multitasking.

Sospendere e riprendere la registrazione

Grazie a questo strumento, quando registri un messaggio vocale, puoi mettere in pausa e riprendere la registrazione in un secondo momento. Ideale per dedicare del tempo a pensare a ciò che verrà detto o per evitare di dover ricominciare da capo in caso di interruzioni.

WhatsApp sumará un botón para pausar la grabación de los mensajes de voz

Questa è una funzionalità che era già disponibile per gli utenti beta di Android e anche, per la versione del servizio su Windows, macOS e iOS. La novità è che ora è abilitato per il resto degli utenti del sistema operativo mobile di Google.

Visualizzazione delle onde

Questa è una modifica del design che mostra una rappresentazione visiva del suono del messaggio vocale per aiutare l'utente a seguire la registrazione.

Anteprima della bozza

Questa è una delle opzioni più apprezzate dagli utenti. Questo strumento consente di ascoltare i messaggi vocali prima di inviarli. Per utilizzare questa nuova funzionalità, è necessario far scorrere l'icona di registrazione verso l'alto.

14-12-2021 Mensaje de voz. La vista previa de los mensajes de voz es una función que permite al usuario asegurarse de que el mensaje está correcto antes de enviarlo Europa Press

Quando l'icona è stata fatta scorrere verso l'alto, apparirà una nuova casella che ti permetterà di interrompere l'audio, è da qui che avrai accesso alla registrazione del messaggio vocale, che potrai ascoltare tutte le volte che vuoi prima di inviarlo. Nel caso in cui durante l'ascolto del messaggio non vogliamo inviarlo, basta fare clic sull'icona del cestino per eliminarlo.

Riproduzione rapida dei messaggi inoltrati

Questa alternativa, annunciata lo scorso anno, consente di scegliere il livello di velocità con cui si desidera ascoltare il messaggio vocale ricevuto. Le opzioni disponibili sono tre: 1, 1; 5X o 2X. Uno strumento molto apprezzato anche dagli utenti, poiché può essere molto utile soprattutto nel caso di audio di grandi dimensioni.

Quali sono le prospettive: creazione di indagini

Il servizio di corriere è sempre al lavoro su nuovi strumenti. Come anticipato da WABetaInfo qualche tempo fa, sarà presto possibile creare sondaggi direttamente nell'applicazione senza utilizzare terze app o siti Web per feste per raggiungere questo obiettivo. Un componente aggiuntivo che si è dimostrato molto utile per i suoi utenti, soprattutto nei gruppi.

Encuestas en WhatsApp. (foto: WABeta Info)

Considerando le possibili modifiche, poiché tutto è in fase di sviluppo, è possibile vedere il modello in cui verrà distribuito lo strumento. Un esempio come primo passo potrebbe essere quello di stabilire la domanda che vuoi porre, perché non potrebbe essere altrimenti.

Una volta fatto ciò, è possibile configurare diverse risposte che il resto dei membri può scegliere se desidera una delle opzioni proposte. A questo punto, non è chiaro quanti di questi possano essere utilizzati, ma sicuramente più di cinque.

