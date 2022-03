Il Perù al ripescaggio: contro quale squadra giocherà per qualificarsi ai Mondiali del Qatar 2022?

La nazionale peruviana ha vinto una vittoria molto importante contro la squadra paraguaiana in un duello valido per la 18a e ultima data del Sud Qualificazioni americane. Lo stadio nazionale di Lima è bruciato come nelle grandi partite e migliaia di tifosi all'interno della sede, e milioni di tifosi peruviani in tutto il mondo, hanno assistito a questa impresa che ha riportato il «bicolore» sul palco prima dei Mondiali del 2022 in Qatar. In questo senso, nella prossima nota ti parleremo del prossimo avversario nel ripescaggio e quando sarà questa partita.

Per cominciare, va detto che le croci del ripescaggio sono cambiate per l'attuale processo di qualificazione. Ed è che nelle precedenti edizioni, il quinto posto in Sud America ha contestato l'accesso alla Coppa del Mondo contro il primo in Oceania. Tuttavia, nel novembre dello scorso anno, la FIFA ha cambiato il programma e ha stabilito che il rappresentante CONMEBOL sarà accoppiato con il miglior terzo in Asia.

Con queste informazioni preliminari, ci sono due squadre che combatteranno per questo spazio: la nazionale australiana e gli Emirati Arabi Uniti squadra. I «Socceroos» sono stati trasferiti alle qualificazioni asiatiche dopo aver dominato per anni in Oceania. Sono stati terzi nel gruppo B con 15 punti dietro l'Arabia Saudita (prima con 23 punti) e il Giappone (secondo con 22 punti), quindi giocheranno la fase pre-ripescaggio. In effetti, la partita che hanno giocato contro l'Arabia Saudita questo pomeriggio, che si è conclusa con una vittoria per 1-0 a loro favore, è stata solo per completare il programma, dato che gli arabi si erano già assicurati il passaggio, anche se lo hanno fatto come in prima posizione.

El equipo de Australia fue el rival de Perú en la fase de grupos del Mundial Rusia 2018. | REUTERS

Da parte loro, gli Emirati hanno vinto questa mattina sconfiggendo la Corea del Sud 1-0 con il gol in solitaria di Hareb Abdullah (54′), assicurandosi così la qualificazione alla fase successiva aggiungendo 12 punti nel gruppo A. In questo modo, affronteranno gli australiani per definire la rappresentativa finale dell'Asia.

E sebbene anche l'Iraq fosse in quella lotta per il terzo posto, sfortunatamente per i loro interessi, ha pareggiato 1-1 con la Siria, accumulando 6 punti ed essendo retrocesso al quarto posto con 9 punti. Inoltre, la nazionale libanese, l'altra squadra in disputa, ha perso questo martedì 29 contro l'Iran, essendo così fuori da ogni possibilità di qualificazione.

Emiratos Árabes Unidos festejando un gol. | Foto: Agencias

Ora, la grande domanda che si pone è: quando giocheranno l'Australia e gli Emirati Arabi Uniti? Qui ve ne raccontiamo. La partita singola tra le due squadre sarà martedì 07 giugno. E il vincitore dovrà giocare con la «bianco-roja» una settimana dopo. Precisamente, tra il 13 e il 14 giugno, si svolgeranno le partite, sia nel ripescaggio tra i rappresentanti di CONMEBOL e AFC, sia in quelli della CONCACAF con l'OFC. Saranno duelli unici senza andata e ritorno e su un campo neutrale, anche se resta da definire i giorni e gli orari esatti.

Inizialmente si pensava che questi incontri si sarebbero svolti a Doha, in Qatar, come una «via di mezzo» tra selezioni provenienti da diversi continenti, ma questo sarebbe in fase di valutazione, poiché in quel momento il caldo è intenso e raggiunge tranquillamente i 40 gradi. Proprio questo fattore è stato il motivo per cui la Coppa del Mondo, a differenza di altre edizioni, si terrà a novembre di quest'anno. Tuttavia, è possibile che il ripescaggio possa essere avanti e indietro, o anche in una singola partita da giocare in Europa. Tutto sarebbe stato definito nelle prossime settimane o mesi.

Questa sarebbe la seconda volta che la 'bianco-roja' giocherà un ripescaggio consecutivo, dopo averlo raggiunto nell'ultima edizione prima della Coppa del Mondo 2018 in Russia.