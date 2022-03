Perù vs Paraguay LIVE: minuto per minuto dell'ultima partita al Nacional per i playoff

Perù-Paraguay LIVE. La nazionale peruviana cercherà di battere i guaraní oggi, martedì 29 marzo, per subentrare nell'ambito posto del ripescaggio contro i Mondiali del Qatar 2022, nella partita decisiva per il ultima data delle qualificazioni sudamericane. Il duello si giocherà dalle 18:30 allo Stadio Nazionale di Lima, che per la prima volta dopo due anni di pandemia metterà in mostra un pieno di tifosi che incoraggeranno il bicolore dall'inizio alla fine. L'incontro sarà trasmesso in DIRETTA su Latina Tv e Movistar Deportes in tutto il Perù, mentre a Guaraní atterra il canale responsabile la trasmissione sarà Tigo Sports.

I tifosi peruviani hanno affollato le strade di Miraflores

MINUTO PER MINUTO

- Più di 40.000 tifosi parteciperanno allo Stadio Nazionale per seguire da vicino gli incidenti dell'importante partita tra Perù e Paraguay, ma i tifosi dovranno rispettare una serie di protocolli come il trasporto delle tre dosi del vaccino contro COVID-19

Más de 40 mil aficionados asistirán al Estadio Nacional

- I giocatori della squadra di calcio peruviana sono stati sottoposti ai rispettivi test molecolari per escludere qualsiasi contagio da covid-19, in conformità con le misure di biosicurezza decretate dalla FIFA.

Tras entrenar en el Estadio Nacional, la selección peruana quedó lista para el partido de este martes 29 de marzo.

- Vediamo? Luis Advíncula ha sorpreso tutti non essendo considerato nei due undici che Ricardo Gareca schierato prima della partita tra Peru vs Paraguay per Qualifiers Qatar 2022 'Bolt' è iniziato a Montevideo e ha completato i 90 minuti senza problemi.

Luis Advíncula alineó los 90 minutos en el Perú vs. Uruguay.

- La squadra Guaraní arriva alla partita con cinque vittime tra cui: il volante Miguel Almirón (Newcastle, Inghilterra), il capitano Gustavo Gomez e il difensore Blas Riveros.

Perú vs Paraguay: las cinco bajas de la ‘Albirroja’ para decisivo partido por las Eliminatorias Qatar 2022 (Foto: Reuters)

- Ricardo Gareca avrebbe già definito i suoi undici in vista dell'ultima partita contro il Paraguay

Perù: Pedro Gallese - Luis Advincula, Carlos Zambrano, Alexander Callens, Miguel Trauco - Renato Tapia - Sergio Peña, Christopher Gonzales, Christian Cueva, Yoshimar Yotún - Gianluca Lapadula. DT: Ricardo Gareca.

Paraguay: Antony Silva - Robert Rojas, Ivan Alonso, Omar Alderete - Richard Sanchez, Fabian Balbuena, Oscar Romero, Andrés Cubas, Richard Ortiz - Julio Enciso e Angel Romero. DT: Guillermo Barros Schelotto.

Soccer Football - Copa America 2021 - Quarter Final - Peru v Paraguay - Estadio Olimpico, Goiania, Brazil - July 2, 2021 Peru's Miguel Trauco in action with Paraguay's Angel Romero REUTERS/Diego Vara REUTERS

- La notte di lunedì 28 marzo, migliaia di peruviani si sono recati a Miraflores e hanno eseguito il tradizionale «banderazo»

Foto: FPF

Foto: FPF

Hinchas peruanos hicieron banderazo previo al partido con Paraguay l Foto: @KVanessaHerrera

PARTITA PRECEDENTE

Con 21 punti e quinto in classifica, il Perù ha la missione imperativa di vincere la squadra albirroja come locale per essere in grado di prendere metà del biglietto della Coppa del Mondo e affrontare una squadra asiatica a giugno per una quota in Qatar.

Sebbene i numeri siano parzialmente a loro favore, i bianchi e i rossi dovranno solo vincere per qualificarsi direttamente al ripescaggio, ma in caso di pareggio dovranno aspettare fino a quando la Colombia (20) non batterà il Venezuela in casa, e per il Cile (19) non fare lo stesso contro l'Uruguay a Santiago.

La nazionale Inca è ad un passo dal mantenere il secondo ripescaggio consecutivo e cercare di raggiungere nuovamente una Coppa del Mondo, sempre sotto la direzione dell'argentino Ricardo Gareca.

Ricordiamo che il Perù si è qualificato per la Coppa del Mondo Russia 2018 sconfiggendo la Nuova Zelanda nel ripescaggio dopo 36 anni di assenza dall'evento.

LEADERBOARD

Tabla de posiciones de Eliminatorias Qatar 2022 antes de la última fecha del certamen.

BANDIERA AFFOLLATO

Lunedì sera, centinaia di tifosi peruviani sono arrivati all'hotel dove si concentra la nazionale peruviana e hanno scatenato tutta la loro passione e idolatria per il bicolore e hanno dato a gran voce il loro sostegno ai membri della squadra di Ricardo Gareca, che sono usciti per salutare e ringraziare il gesto dalla porta dell'hotel.

«L'illusione è ancora intatta, dipende solo da noi!» , ha scritto Luis Advíncula sui suoi social network.

Banderazo nell'anteprima di Perù vs Paraguay

Per il duello vitale, Gareca schiererà con l'abile centrocampista Christian 'Aladino' Cueva e l'attaccante italo-peruviano Gianluca Lapadula per cercare di rompere la difesa guaraní allo Stadio Nazionale, dove dovrebbero arrivare più di 40.000 tifosi locali.

«Non è ancora finita», ha avvertito su Instagram il capitano e portiere Pedro Gallese.

André Carrillo sarà fuori dopo aver subito un infortunio al ginocchio nella sconfitta per 1-0 contro l'Uruguay. Lo sostituirà il centrocampista Christofer Gonzales, da casa Sporting Cristal.

Nell'ottobre 2020, Paraguay e Perù hanno pareggiato 2-2 ad Asunción nell'andata del turno in corso.