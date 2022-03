Pedro Castillo dopo il rifiuto della mozione di posto vacante: «Invito tutti a chiudere questa pagina»

Peruvian President Pedro Castillo addresses congress as he faces an impeachment vote, in Lima, Peru March 28, 2022. Ernesto Arias/Peru's Congress of the Republic/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES

Questo lunedì, dopo quasi 8 ore nel Congresso della Repubblica, è stato deciso che il Presidente della Repubblica, Pedro Castillo, non sarebbe stato lasciato. Per questo il presidente, Pedro Castillo, ha accolto con favore il fatto che «saggezza, responsabilità e democrazia» abbiano prevalso, dopo che il Congresso ha respinto la mozione di posto vacante contro di lui.

«Accolgo con favore il fatto che saggezza, responsabilità e democrazia abbiano avuto la precedenza. Riconosco i parlamentari che hanno votato contro il posto vacante e rispetto la decisione di coloro che l'hanno fatto. Invito tutti a chiudere questa pagina e a lavorare insieme per le grandi sfide del Paese», ha scritto il Presidente della Repubblica del Perù, Pedro Castillo

E, come si ricorda, con 55 voti a favore, 54 contrari e 19 astensioni, la rappresentanza nazionale ha respinto la proposta multipartitica che cercava di rimuovere Pedro Castillo Terrones dall'incarico.

Chi c'era dietro il posto vacante?

La mozione di posto vacante è stata promossa da Jorge Montoya (Rinnovamento Popolare) e ha avuto le firme di 50 legislatori dei banchi Rinnovamento Popolare, Fuerza Popular, Somos Perù, Avanza Pais, Podemos Perù e Alianza para el Progreso.

Questo è stato il secondo tentativo di rimuovere Pedro Castillo dalla presidenza della Repubblica, in mezzo a continui attriti tra l'Esecutivo e il Legislativo da quando il presidente ha assunto il capo del governo il 28 luglio dello scorso anno.

Nel dicembre 2021, una prima mozione di posto vacante annunciata da Patricia Chirinos (Avanza Pais) è stata sollevata con il sostegno di 29 parlamentari di diversi gruppi politici. Tuttavia, non ha ottenuto i 52 voti necessari per la sua ammissione.

Cosa ha detto Pedro Castillo quando è apparso al congresso?

Durante la sua difesa, il Presidente della Repubblica Pedro Castillo Terrones ha affermato che la mozione di posto vacante contro di lui non ha alcun sostegno fattuale e che si basava su «rapporti giornalistici di parte» che non presentano prove per dimostrare i crimini.

«La mozione è stata presentata principalmente sulla base di rapporti giornalistici di parte, contraddittori e non corroborati. Non ci sono prove che dimostrino un'irregolarità. Questa mozione è il miglior esempio di come il processo mediatico sia riuscito a far ammettere una mozione di posto vacante», ha detto.

«In questo recinto, ripeterò ciò che hanno detto i nostri antenati quechua prima di intraprendere un grande compito: Huk umalla huk sunquilla e huk maquilla! Una forza, un cuore e una direzione! Membri del Congresso, vi chiedo: votate per la democrazia, votate per il Perù, votate contro l'instabilità», ha detto il presidente peruviano.

CONTINUA A LEGGERE