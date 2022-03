L'invasione russa dell'Ucraina ha causato la morte di un altro atleta: il campione del mondo di kickboxing Maksym Kagal è morto dopo un attacco a Mariupol

L'invasione russa dell'Ucraina continua a mietere vittime, comprese quelle di atleti che hanno deciso di difendere il proprio Paese, come il caso del campione mondiale di kickboxing, Maksym Kagal, ucciso a Mariupol, una delle città più colpite dall'attacco governativo guidato da Vladimir Putin. Il combattente trentenne faceva parte della resistenza del suo paese e come un altro ha cercato di respingere l'aggressione russa.

La notizia è stata riportata sui social media da un ex allenatore di Kagal, Oleh Skyrta: «Gloria Ucraina! Gloria alla nazione! Morte ai nemici! Sfortunatamente, la guerra prende il meglio: difendendo la città di Mariupol, come parte dello squadrone speciale Azov, Maksym «Piston» Kagal, il primo campione del mondo di kickboxing nel nostro club, è morto dalla nostra gloriosa città di Kremenchug, il primo campione del mondo di kickboxing ISKA, tra gli adulti, parte della nazionale ucraina squadra».

Skyrta ha definito il suo allievo ricordato come «un uomo onesto e rispettabile». Nel suo addio ha detto: «Stai tranquillo, fratello. Ci vendicheremo per la tua perdita!» La sua perdita ha colpito molti dei suoi compatrioti come quella delle migliaia di civili caduti dall'attacco russo, compresi quelli che hanno difeso la loro terra come il caso di Kagal».

Maksym è diventato campione del mondo di kickboxing nel 2014 ed è stato il primo combattente nel suo paese a raggiungerlo. Ai suoi successi si aggiunge una medaglia di bronzo e si è distinto anche in altre attività di contatto come la muay thai. Secondo i media locali, il suo amore per questo sport era tale che voleva praticare altre discipline e persino partecipare a campionati di rugby. La sua morte ha anche una grande traiettoria davanti a sé.

Kagal fa parte di un gruppo di atleti ucraini morti a causa dell'aggressione russa come Katya Dyachenko, una promettente La ginnasta di 11 anni è morta a seguito di un attacco missilistico anche a Mariupol, che non ha tregua dall'invasione degli invasori russi.

La ciudad de Mariúpol es una de las más golpeadas por la invasión rusa (REUTERS/Alexander Ermochenko) REUTERS

Le sue perdite si sono aggiunte a quelle di un allenatore di calcio giovanile dello Shakhtar Donetsk, che è stato confermato sul suo social media dal CEO del club, Serhiy Palkin: «Questo paese e la sua gente vengono distrutti dall'esercito russo oggi con tutti i tipi di armi».

Inoltre, all'inizio di marzo sono morti due calciatori, uno dei quali ha combattuto anche nella resistenza ucraina: Vitalii Sapylo è morto di fronte alle truppe invasori a Kiev e Dmytro Martynenko è morto con sua madre dopo che una bomba ha colpito la sua casa.

Un altro atleta morto è stato Yevhen Malyshev, che era un biatleta di 19 anni che fino a due anni fa era nel suo squadra junior del paese e ora stava facendo il servizio militare. Il giovane era anche impegnato nella difesa del suo paese.

Altri hanno deciso di unirsi alla collaborazione con la vita quotidiana della popolazione civile di Kiev, come gli schermidori Andrii Scherba e Andrei. Distretto di Pogrebniak. Entrambi erano in un torneo in Egitto, ma hanno deciso di tornare nella capitale per aiutare.

