GUARDA IN DIRETTA Cile vs Uruguay LIVE, sperando di qualificarsi per il ripescaggio del Qatar 2022

Cile e Uruguay si affrontano in quella che sarà la loro ultima partita nelle qualificazioni del Qatar 2022. L'impegno si svolgerà questo martedì 29 marzo alle 18:30 (ora peruviana) allo stadio San Carlos de Apoquindo. La 'Roja' sta giocando la sua ultima occasione per essere nella prossima Coppa del Mondo, mentre la 'celeste' arriva qualificata.

La squadra di Martín Lasarte ha avuto una dura caduta ed è stata battuta 4-0 durante la sua visita in Brasile. Da parte loro, gli uruguaiani hanno aggiunto tre punti che hanno dato il biglietto per il Qatar dopo aver battuto la nazionale peruviana con la minima differenza.

Attualmente, il Cile non può che aspirare al ripescaggio, ha 19 punti ed è a due punti dal quinto posto. Hai bisogno del Perù per perdere a Lima con il Paraguay e aspettarti che la Colombia pareggi o perda con il Venezuela a Caracas.

ULTIME NOTIZIE CHILE VS. Uruguay

La delegazione uruguaiana è arrivata in Cile questa mattina e si è allenata presso le strutture dello stadio Universidad Católica. Diego Alonso, allenatore della nazionale, ha tenuto una conferenza stampa.

«La propongo come una partita giocata dalla nazionale uruguaiana e quando gioca l'Uruguay non ci sono amichevoli o partite in cui qualcosa non si gioca. Si gioca sempre per orgoglio, qualunque cosa accada», ha detto.

Foto:@Uruguay

Da parte sua, Martín Lasarte ha parlato dell'infortunio di Ben Brereton. «È chiaro che lo sforzo per farlo, ma qui c'è qualcosa che è limitante. Speriamo che il suo corpo permetta a Ben di competere».

A CHE ORA SONO CHILE VS. L'URUGUAY?

La partita scoppierà il fuoco alle 18:30 (ORA PERUVIANA), ma se ti trovi in altri paesi, controlla il programma qui sotto:

Bolivia: 19:30

Brasile: 20:30

Cile: 20:30

Colombia: 18:30

Ecuador: 18:30

Spagna: 12:30 (mercoledì 30)

Messico: 17:30

Paraguay: 20:30

Uruguay: 20:30

Stati Uniti: 19:30

DOVE POSSO GUARDARE CHILE VS. Uruguay

Argentina: TyC Sports Play, TyC Sports 2

Bolivia: Tigo Sports Bolivia

Cile: Chilevision, TNT Sports HD, TNT Sports Go, Stadio TNT Sports

Ecuador: canale di calcio

Stati Uniti d'America: FuboTV, Fubo Sports Network

Messico: Sky HD, blu per andare video ovunque

Uruguay: VTV Uruguay

COME GUARDARE CHILEVISION TV IN DIRETTA?

Chilevisión è un canale televisivo aperto cileno, di proprietà di Warnermedia, offre gratuitamente al suo illustre pubblico la trasmissione delle partite della nazionale cilena.

DirecTV: Canale 151 (SD/HD) Canale 1151 (HD)

Movistar TV: Canale 121 (SD) Canale 811 (HD)

Claro TV: Canale 55 (SD) Canale 555 (HD)

CANALE IN PERÙ PER GUARDARE CHILE VS. Uruguay

La partita tra Cile e Uruguay sarà trasmessa sul segnale Movistar Plus (canale 6) in Perù. Potrai anche conoscere gli obiettivi, gli incidenti e le controversie di questo duello per Infobae Peru, che avrà una copertura completa delle qualificazioni del Qatar 2022.

POSSIBILI FORMAZIONI CHILE VS. Uruguay

Cile: Claudio Bravo; Paulo Diaz, Gary Medel e Enzo Roco; Mauricio Isla, Claudio Baeza, Arturo Vidal, Charles Aranguiz e Gabriel Suazo; Eduardo Vargas e Alexis Sanchez.

CILE VS. ULTIME PARTITE Uruguay

Coppa del Mondo Qatar 2022: Uruguay 2 - 1 Cile

Coppa del Mondo Russia 2018: Cile 3 - 1 Uruguay

Coppa del Mondo Russia 2018: Uruguay 3 - 0 Cile

Coppa del Mondo Brasile 2014: Cile 2 - 0 Uruguay

Coppa del Mondo Brasile 2014: Uruguay 4 - 0 Cile

Coppa del Mondo Sud Africa 2010: Cile 0 - 0 Uruguay

Coppa del Mondo Sud Africa 2010: Uruguay 2 - 2 Cile

