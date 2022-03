Polemica sulla proposta del consigliere e parroco di Bucaramanga che suggerisce la «paloterapia» come metodo di difesa

Il consigliere e pastore religioso di Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán, ha recitato in una controversia sui social network per una pubblicazione che forse incita alla cosiddetta «paloterapia».

Beltrán può essere visto nella pubblicazione, commentando un video in cui hanno battuto quello che presumibilmente sarebbe un ladro, mentre questo sta accadendo, Beltrán commenta: «Sono immagini molto forti, ma alla fine è un riflesso della gente di Bumangués stufo, stanco di vedere come lo rubano, come prendono le cose da loro e da come li attaccano e nessuno fa niente. Non sono d'accordo con la violenza o l'aggressione, ma sono d'accordo che come cittadini ci difendiamo».

Il video era accompagnato da un testo in cui il Consigliere afferma che la violenza è sbagliata ma lascia il dubbio che sia il modo di seguire la giustizia nelle sue mani: «È vero, non dobbiamo sostenere la violenza o l'aggressione. Ma rassegnarsi a essere pugnalati o fucilati non è un'opzione per una società stanca del crimine che fa ciò che vuole. Sostieni la «paloterapia» di autoprotezione?» , trinato Jaime Beltrán sul suo account Twitter ufficiale.

Un altro trino che ha generato diversi commenti è stato quello in cui ha affermato di essere una figura religiosa che crede nella vita e non nella violenza, ma menziona due crimini commessi dai ladri, notando che in realtà questa è la vera polemica: «Sì, sono un pastore cristiano, difendo la vita e la compassione ogni giorno. La stessa che gli assassini di Nickol Valentina e Edgar Manzano non avevano quando hanno finito la loro vita rubandoli quest'anno a Bogotà. La controversia non è la paloterapia, ma non siamo protetti», ha affermato Beltrán.

Da parte loro, le autorità di Bucaramanga hanno respinto tali dichiarazioni, assicurando che questo tipo di reazione violenta può avere conseguenze legali, e hanno anche sottolineato che i cittadini devono denunciare, piuttosto che affrontare crimini come il furto: «Con tali atti potrebbero essere perseguiti per i crimini di tentativo di omicidio e anche per lesioni personali, non c'è bisogno di pagare più violentemente «, ha detto l'ufficio del sindaco di Bucaramanga.

Da non sottovalutare le azioni commesse quando i cittadini chiedono l'autogiustizia, un caso recentemente accaduto nel comune di Soacha, dove gli sono state tagliate le dita e aggredite violentemente.

La comunità del comune di Soacha (Cundinamarca) è sconvolta da un caso di giustizia auto-mano, mentre hanno aggredito un presunto ladro al punto di tagliargli diverse dita e picchiarlo fino a quando non ha perso un occhio. L'incidente è avvenuto nel settore di Ciudad Verde, dove diversi residenti del settore hanno inseguito il presunto ladro, che stava fuggendo, ma è stato colpito. Dopo averlo catturato, un gruppo di persone lo ha picchiato brutalmente.

Il presunto reo si è fatto tagliare diverse dita dalle mani e, a causa dell'aggressione, ha perso uno dei suoi occhi. Quando le autorità sono arrivate sul posto, l'uomo era già a terra, gravemente ferito. Gli abitanti di quella zona hanno riferito che la mancanza di illuminazione pubblica e la lenta reazione della polizia generano insicurezza.

Da parte sua, la polizia ha respinto quanto accaduto e ha chiesto ai cittadini di non prendere giustizia nelle proprie mani, perché tali azioni hanno conseguenze, perché possono essere perseguite, per lesioni personali o addirittura tentato omicidio o omicidio.

