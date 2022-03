Il governo assicura che la sicurezza di Francia Márquez sia garantita

Domenica scorsa, Francia Márquez, candidata alla vicepresidenza per il Patto storico, ha denunciato attraverso i suoi social network di aver ricevuto diverse minacce di morte dall'autodescritto 'Black Eagles', un gruppo paramilitare di estrema destra. Pertanto, anche l'attivista ambientale ha chiesto al presidente, Iván Duque, di garantire la sua sicurezza e quella degli altri leader sociali:

«Non bastano calunnie, manifestazioni razziste, ma in meno di un mese sono stato minacciato di morte due volte, insieme ad altri leader sociali. Signor Presidente Ivan Duque, le chiedo di garantire la mia integrità fisica, quella della mia famiglia e dei leader qui menzionati», ha scritto la formula vicepresidenziale di Gustavo Petro insieme a una foto delle lettere inviate dal gruppo armato.

Allo stesso modo, Márquez ha dichiarato di aver già avuto problemi con il suo regime di sicurezza in precedenti occasioni. «Spero che l'ufficio del procuratore generale sia in grado di indagare su questi fatti. Spero che l'impunità non vinca questa volta», ha detto in un altro trillo.

Ore dopo questi avvisi, il direttore dell'Unità di protezione nazionale (UNP), Alfonso Campo, ha assicurato attraverso il suo account Twitter che è assicurata la sicurezza della politica colombiana, così come quella di tutti i candidati alle elezioni.

«La sicurezza di @FranciaMarquezM è garantita. Ha un solido schema di protezione, per l'intero paese, di @UNPColombia. Lei e tutti i candidati alla Presidenza e alla Vicepresidenza della Repubblica ricevono protezione da questo governo che difende la democrazia», ha detto il direttore in prima istanza.

«Seguendo le istruzioni di Mr. President @IvanDuque, ci siamo articolati con @MinInterior di #PlanAgora || e #PlanDemocracia per estendere l'intero ambito istituzionale e metterlo sempre al servizio delle garanzie democratiche. È così che combattiamo i violenti», ha aggiunto.

Alla fine della giornata delle elezioni legislative e delle consultazioni interpartitiche, il presidente Duque ha affermato che, per il primo e il secondo turno presidenziale, che sono previsti rispettivamente per maggio e giugno, il governo fornirà «tutte le garanzie e tutto il necessario sostegno all'organizzazione elettorale».

Allo stesso modo, il capo dello stato ha affermato che i programmi di sicurezza e la presenza delle forze di sicurezza in diversi punti di voto continueranno. «Sia il piano agorà che il piano per la democrazia sono mantenuti. Tutti i sistemi di sicurezza per i candidati alla presidenza saranno rafforzati. Il ministero dell'Interno sarà in costante contatto con loro in modo che abbiano tutte le garanzie per portare avanti le loro campagne», ha detto.

Secondo i dati del Ministero della Difesa, nell'ultimo giorno delle elezioni c'erano circa 240.000 persone in uniforme schierate in tutti i comuni del Paese. Le autorità «hanno assicurato che gli oltre 12.200 seggi elettorali possano svolgere il voto liberamente e in sicurezza», ha affermato il capo di questo portafoglio, Diego Molano.

Le autorità, ad esempio, stanno prendendo di mira una rete di cittadini russi, che affitterebbe conti di risparmio da persone della classe media e bassa a depositare ingenti somme di denaro in Colombia. Un'indagine pubblicata da Noticias RCN ha mostrato che queste procedure sarebbero parte di un'operazione transnazionale di riciclaggio di denaro e spionaggio, il cui obiettivo sarebbe «finanziare gruppi che cercano di destabilizzare l'ordine pubblico e interferire con il prossimo giorno delle elezioni».

La Financial Information and Analysis Unit (UIAF) ha monitorato i movimenti di denaro dal 2018, il che indicherebbe che fino ad oggi sono stati riciclati più di 146 milioni di dollari.

