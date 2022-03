Il cane soccorritore Nalah è morto; questo è stato il suo eroico intervento nel terremoto del 2017

«Era una compagna di vita eccezionale, nobile, leale, affettuosa, intelligente. Come cane da lavoro aveva una straordinaria capacità di localizzare e contrassegnare le vittime, era una K9 nata e dedicata al suo lavoro. È partito il 24 marzo 2022», ha scritto la sua proprietaria, Janette, sui social media.

Nalah è nata il 17 maggio 2011, ma è stata immediatamente adottata dalla sua famiglia. Non faceva parte del Segretariato della Marina (Semar) come i suoi compagni cani da salvataggio. KA-9 era la mascotte di Janette Ficachi.

Certo, non tutti possono far parte di vari disastri, perché nel caso di Nalah, ad esempio, ha iniziato ad allenarsi da quando aveva 8 mesi come cane da ricerca per il Rescue and Emergency Medical Squadron (ERUM) del Ministero della sicurezza dei cittadini (SSC). La sua preparazione è durata circa due anni.

Nel corso della sua carriera, ha localizzato un totale di 17 persone, tra cui 12 di quelle trovate in varie frane causate dal terremoto del 19 settembre 2017 a Città del Messico.

Il suo lavoro principale è stato svolto nella fabbrica tessile di Chimalpopoca e Simon Bolivar, Colonia Obrera. Sono stati i primi ad arrivare e il loro primo salvataggio è stato da tre donne con le quali hanno avuto un contatto verbale.

Dopo il pensionamento, il suo proprietario l'ha messa a disposizione per il salvataggio emotivo nei rifugi di Città del Messico, ma ha al suo attivo una lunga lista di salvataggi che includono l'esplosione nell'edificio Pemex, tra gli altri.

Nalah ha fatto parte di vari omaggi a coppie canine e volontari che hanno partecipato ai lavori di salvataggio del terremoto di settembre 7 e 19 FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM

Attraverso i suoi social network, la versione del suo ultimo salvataggio come membro dell'eroico corpo di cani che hanno partecipato ai lavori del terremoto del 2017, a Città del Messico, insieme ad altri come la famosa Frida, Evil ed Eco, è stata diffusa attraverso i suoi social network.

Quell'intervento è stato effettuato nel crollo di Prol. Petén ed Eje 7, dove hanno incontrato un incendio che ha reso le manovre di soccorso eccessivamente difficili, anche causando avvelenamento nel cane, quindi è stato necessario evacuare.

«Nalah si è ubriacata, volevo farla uscire e non voleva, mi ha tirato e ha cercato di scendere in una zona dove avevo trovato una scia, l'ho lasciata andare, lì ha finto e si è fatta male alla zampa», hanno scritto su Facebook dove hanno postato ogni passo della sua vita eroica.

In quel luogo, i corpi di soccorso stavano cercando una famiglia che, sospettavano, fosse nelle vicinanze. Dopo aver sentito questo, la coppia di Nalah ha rivelato che si trattava di un'area sicura, quindi iniziare con la traccia che il cane ha annusato è stata una buona idea e, in effetti, li hanno trovati lì.

La cane soccorritrice Nalah è morta, che ha salvato 17 persone nel corso della sua carriera (Foto: Facebook/ @K9Nalah)

Nalah è stata frequentata da un'unità mobile della Facoltà di Medicina Veterinaria e Zootecnica dell'Università Nazionale Autonoma del Messico, e non appena ha raggiunto il ferro, è crollata davanti a tutti. Nonostante credessero che sarebbe finita, i veterinari hanno fatto un ottimo lavoro.

«Pensavo che avrei perso la mia compagna, raramente ho sentito quella paura e quella disperazione, mi hanno detto di permettere loro di aiutarla e mi hanno portato fuori dall'unità, non potrei essere più grato a loro per l'attenzione che le hanno dato quel giorno», hanno pubblicato.

Attraverso i social network, organizzazioni, istituzioni e utenti hanno inviato messaggi di supporto per il loro manager, dopo che la sua morte è stata annunciata a quasi 11 anni.

