Ellos son los perritos rescatistas de la Cruz Roja que fueron envenenados en Querétaro

Athos y Tango fueron envenenados tras ingerir una salchicha envenenada (Foto: ATHOS sar-dog / Facebook)

Athos, el perro rescatista que ayudó a salvar la vida de muchas personas en varias ocasiones, entre ellas el terremoto del 19 de Septiembre, y Tango, perrito rescatista de la Cruz Roja, murieron tras comer salchichas envenenadas que fueron lanzadas a su casa en Querétaro.

A través de redes sociales el equipo USAR (Búsqueda y Rescate Urbano, por sus siglas en inglés) lamentó los hechos y extendió su pésame a su dueño y rescatista Edgar Martínez.

“Athos, ese era su nombre de raza Border Collie y género empatía con todo nuestro equipo, nunca hubo nadie que no sonriera y se acercara a acariciarlo, hasta aquellos que no confiaban en los perros lo hacían, porque así era él, se ganaba el corazón de todos con sus habilidades, su cara atenta y siempre listo a entrar en acción”, recordó.

Narró que cuando escuchaba la palabra “busca”, Athos se lanzaba al rescate sin pensarlo dos veces, sin medir el peligro, pues no lo veía como un trabajo, sino que lo hacía con el corazón, para poder ayudar a las personas atrapadas que esperaban a ser localizadas.

Athos ayudó en los rescates del 19s (Foto: ATHOS sar-dog / Facebook)

“Irónicamente como siempre es la vida, un humano le quitó la vida, lo ASESINÓ arteramente, sin saber todo lo que nuestro compañero especialista ha hecho por otros seres humanos y lo que podría hacer en el futuro incluso por la misma persona que hoy lo ha matado”.

Aseguró que no hay una forma exacta de describir el dolor de su pérdida, ya que han perdido un compañero incondicional y a un especialista que dedicó su vida a servir sin pedir nada cambio, que además, en sus búsquedas sus patas sufrieron heridas por pisar escombros, pero aún así continuó.

Athos, era un can certificado internacionalmente ante la Organización Internacional de Perros de Búsqueda y Rescate IRO y un especialista acreditado USAR de Cruz Roja Mexicana.

Prestó su olfato y patitas para rescatar a personas sepultadas en los escombros del 19 de septiembre de 2017 así como a localizar a extraviados en bosques o desaparecidos en presas en México y hasta en otros países.

(Foto: Cruz Roja)

“Sabemos que estás en paz y feliz sin guardar rencores para quien te hizo esto y que tu legado perdurará por siempre en nuestros corazones. Sigue tu nariz hacia la felicidad”, concluyó el mensaje.

Lamentablemente también Tango, otro perrito que era miembro de la Cruz Roja murió envenenado tras comer salchichas envenenadas.

Él era un can de asistencia que ayudaba a las personas, y que tras su servicio fue adoptado por la familia de Edgar Martínez que siempre lo quiso, sin embargo, falleció del mismo modo que su compañero, Athos.

En el caso de ambos, Protección Civil del Municipio de Querétaro les dedicó el mensaje: “Sigue tu nariz hacia la felicidad”. La publicación la acompañó con una foto de los dos rescatistas caninos en blanco y negro.

Edgar Martínez es el rescatista que los acogió en su casa como parte de su familia (Foto: Facebook/ Athos sar-dog)

Debido a la muerte de Athos y Tango, durante este 15 de septiembre estuvieron circulando los hashtag #JusticiaparaAthos y #JusticiaparaTango, con los que cibernautas estuvieron exigiendo justicia a las autoridades para que encuentren al culpable y se le aplique todo el peso de la Ley.

“Athos y Tango mi gratitud y un gran abrazo hasta donde estén.... Lo siento mucho Edgar, pero necesitas reponerte a tu dolor y actuar para que este crimen no quede impune y que las autoridades hagan lo suyo. Para que no vuelva a suceder. Hay un psicópata suelto que volverá a atacar.... Cámaras? Autoridades? La sociedad de Querétaro puede ayudar también a encontrar al culpable.... #Justicia para Athos y Tango....!! [sic]”, fue uno de los miles de comentarios que surgieron entre la ciudadanía para que el crimen no quede impune.

SEGUIR LEYENDO: