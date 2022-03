I coccodrilli dell'Orinoco sono arrivati all'Hacienda Nápoles

L'Hacienda Nápoles accoglierà alcuni nuovi ospiti, questi sono cinque esemplari di coccodrilli che sono stati trasferiti dalla Stazione di Biologia Tropicale Roberto Franco (EBTRF), dell'Università Nazionale della Colombia (UNAL) a Villavicencio, al resort.

I noti alligatori llanero misurano più di 4 metri e ora saranno affidati all'organizzazione della hacienda, in coordinamento con l'EBTRF. L'UNAL ha affermato che «un programma di sensibilizzazione e educazione su questa specie in pericolo di estinzione sarà sviluppato, dopo una caccia aggressiva negli anni '60 per vendere le sue pelli all'estero».

Allo stesso modo, la comunicazione dell'istituto scolastico ha indicato che, secondo uno studio condotto lo scorso anno, gli animali «non sono stati selezionati come genitori, ma a causa delle loro condizioni fisiche mostrano l'intera dimensione di questa specie, che svolge un ruolo fondamentale nella catena alimentare del ecosistemi acquatici dell'Orinoquia colombiana-venezuelana».

Ha inoltre precisato che il 15 dicembre è stato firmato un accordo di cooperazione tra la professoressa Giovanny Garavito Cárdenas, preside della Facoltà di Scienze dell'UNAL, e il rappresentante legale del parco.

«Questo accordo apre un'immensa finestra ai colombiani e ai visitatori stranieri per conoscere meglio questa specie, valorizzarla e prendere coscienza della necessità di preservarla e riconquistare le popolazioni naturali nelle aree che hanno storicamente abitato.

Vogliamo impressionare i bambini e gli altri visitatori, raggiungere il cuore delle persone in modo da dare a questi coccodrilli l'opportunità di rimanere sul pianeta; hanno il diritto di tornare al fiume, ma non saranno in grado di farlo se la gente non vuole», afferma il professor Vargas, aggiungendo che in questi casi l'istruzione è uguale o più importante della scienza», ha detto il professor Mario Vargas Ramírez, direttore della stazione Roberto Franco.

Va detto che gli animali si troveranno in uno «stagno con le caratteristiche ideali per la corretta manutenzione ed esposizione» degli esemplari maschi che sono ancora sotto la custodia dell'UNAL.

«I coccodrilli che ora si trovano nel parco a tema Hacienda Nápoles si aggiungono ad altri esemplari che sono stati consegnati dall'UNAL ad altri parchi del paese, come il bioparco Los Ocarros, a Villavicencio (Meta), il parco acquatico e di conservazione Piscilago, a Colsubsidio a Nariño (Cundinamarca), e il parco agroecologico Merecure, a Puerto López (Meta)», ha specificato l'università.

Una famiglia ha deciso di adottare un vitello ippopotamo e questo ha destato preoccupazione poiché questa specie animale è classificata come pericolosa per le persone perché è territoriale.

Oltre a ciò, si parla di cosa si intende per l'ecosistema dal fatto che questi animali si stanno moltiplicando, etichettati come invasori e generando danni sempre maggiori.

Detto questo, il sindaco del comune ha voluto proporre un santuario per proteggere gli ippopotami, dato che nelle parole del presidente, i mammiferi attirano parte del turismo, ma anche per la sicurezza degli abitanti di Puerto Triunfo.

«Sarei d'accordo con un santuario, che il ministero fa qualcosa, che il governo nazionale faccia qualcosa in modo che nemmeno questi ippopotami vengano sterminati, perché la verità è che gli ippopotami trasportano molto turismo», ha detto Javier Guerra, sindaco del comune.

