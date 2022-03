Eugenio Derbez ha raccontato come ha vissuto lo schiaffo di Will Smith a Chris Rock

Eugenio Derbez, un attore messicano, che è stato uno dei compatrioti che ha festeggiato al massimo durante i più recenti premi Oscar, come il film CODA a cui ha partecipato, ha vinto la statuetta più ambita per «Miglior film», ha condiviso come ha vissuto lo shock durante il live Gala degli Oscar 2022 tra Will Smith e Crish Rock.

In un incontro con le telecamere di Hoy, dopo la notte di successo vissuta dall'intero cast di CODA, il famoso performer messicano ha raccontato la tensione che si è verificata tra attori, registi e produttori, a seguito dello schiaffo che l'attore Will Smith ha dato a Chris Rock durante il cerimonia che si è svolta al Dolby Theatre di Los Angeles, California.

«Era molto forte, eravamo dentro e quando è successo, abbiamo tutti sfogato una risata perché pensavamo fosse uno scherzo, ma è arrivato il momento in cui abbiamo iniziato a vedere la maleducazione, questo non può essere uno scherzo, questo è serio e poi c'è stato un tremendo silenzio e c'era molta tensione», ha detto il famoso messicano attore.

Informazioni in fase di sviluppo...

CONTINUA A LEGGERE:

L'articolata dichiarazione della Hollywood Academy dopo il colpo di Will Smith a Chris Rock