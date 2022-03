Chumel Torres ha criticato Will Smith per aver battuto Chris Rock: «Vai in terapia»

Uno dei momenti che hanno segnato la cerimonia degli Oscar 2022, e che sarà sicuramente ricordato per molti anni, è stato il colpo di Will Smith al comico Chris Rock dopo aver fatto una battuta offensiva contro la moglie dell'attore, Jada Pinkett Smith.

Questa reazione violenta è stata applaudita da alcuni, ma criticata da altri, in quanto hanno sottolineato che non era il modo giusto per difendere la loro compagna per il ridicolo ricevuto a causa del loro problema di alopecia che Rock ha preso per umiliarla dal palco.

Altri utenti hanno preso una strada diversa e hanno difeso il comico, ha detto che aveva semplicemente fatto una battuta innocua. A queste dichiarazioni si è aggiunta quella dell'influencer Chumel Torres, che è stato identificato come sessista e razzista per alcuni suoi commenti e «battute» che ha fatto.

In questa occasione, dal suo profilo Twitter ha interrogato Will Smith sullo schiaffo, perché ha condiviso il video del momento esatto e lo ha accompagnato con un acido messaggio per «mandarlo in terapia» per non aver «capito» la battuta di Rock.

(Foto: Twitter)

Più tardi, in un secondo tweet, ha ipotizzato cosa abbia motivato il vincitore del premio come miglior attore e ha assicurato che è stata la stessa Jada a chiederle di difenderla dopo ascoltare il commento offensivo che ha usato per la battuta.

«Ride. Non lei. Passa un secondo e lui lo colpisce. La mia ipotesi: Will Smith, vittima del 'hai intenzione di permetterlo. Debatan'», ha scritto il controverso conduttore di El Pulso de la República.

Un'altra personalità che ha criticato anche l'atteggiamento di Will Smith è stato lo scrittore Sergio Zurita. Allo stesso modo, dai social network, ha condiviso una gif del momento imbarazzante vissuto agli Oscar del 2022 e ha affermato che la battuta di Rock era «innocua», oltre al fatto che questa situazione potrebbe provocare un «regime» fascista a causa del pericolo che la commedia potesse correre.

«Ma quello che nessuno avrebbe potuto prevedere era il colpo che Will Smith diede a Chris Rock per aver fatto una battuta innocua sulla moglie di Smith. Quando la commedia è in pericolo, il fascismo alza la testa», ha scritto l'attore.

Il mondo dello spettacolo non è stato l'unico a commentare questo colpo, ma è stato aggiunto anche lo sport. Tra le figure c'era Miguel Layún, un giocatore del Club America, che ha deciso di stare dalla parte opposta e indietro Smith.

Gli scritti Sergio Zurita hanno interrogato anche l'attore (Foto: Twitter)

«Se il contesto di ciò che è successo con #WillSmith nel #Oscars è reale... Mi tolgo il cappello per essermi alzato e aver difeso sua moglie al di sopra di qualsiasi protocollo di un evento del genere!!» , ha scritto l'atleta.

Tuttavia, questo commento ha causato un'ondata di odio nei suoi confronti, poiché la gente ha indicato che ha solo normalizzato la violenza, che ha lasciato diverse crisi nel paese, come quello che è successo nello stadio Corregidora di Querétaro o con gli omicidi nel paese.

Pertanto, ha deciso di scrivere un secondo tweet chiedendo ai netizen di non arrabbiarsi per questo problema, e ha detto che poteva godere dello scambio di opinioni con gli altri per ampliare la discussione sull'argomento.

Alla fine ha lanciato una domanda ai suoi follower relativa all'uso del suo tweet nei gruppi di messaggistica istantanea delle persone per aprire una conversazione su quanto accaduto il 27 marzo.

«Qualcun altro ha avuto uno scambio di opinioni in una chat con amig @s su quello che è successo con Will Smith e ha riformulato il mio tweet? (Curiosità) Sì», ha detto l'americanista.

CONTINUA A LEGGERE