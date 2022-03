L'insospettata relazione tra consumo di alcol e 6 tipi di cancro

SANTA ROSA, CA - FEBRUARY 07: A Russian River Brewing Company customer takes a sip of the newly released Pliny the Younger triple IPA beer on February 7, 2014 in Santa Rosa, California. Hundreds of people lined up hours before the opening of Russian River Brewing Co. to taste the 10th annual release of the wildly popular Pliny the Younger triple IPA beer that will only be available on tap from February 7th through February 20th. Craft beer aficionados rank Pliny the Younger as one of the top beers in the world. The craft beer sector of the beverage industry has grown from being a niche market into a fast growing 12 billion dollar business, as global breweries continue to purchase smaller regional craft breweries such this week's purchase of New York's Blue Point Brewing by AB Inbev. (Photo by Justin Sullivan/Getty Images)

Si festeggia un nuovo anno di vita e si festeggia con l'alcol. L'inizio del nuovo anno e le feste religiose sono celebrati con l'alcol. Viene portato a casa o in occasione di incontri con gli amici nei bar e nelle discoteche. L'alcol è un prodotto che fa parte della vita quotidiana di molte persone in America Latina, la regione con il più alto consumo pro capite al mondo. Ma dopo decenni di ricerca, una nuova revisione scientifica mostra che ci sono prove evidenti che il consumo di alcol aumenta il rischio di sviluppare 6 tipi di cancro: fegato, seno, esofago, colon-retto, bocca e faringe e laringe.

Esistono diversi meccanismi coinvolti nell'effetto del consumo di alcol sullo sviluppo di questi tumori. Uno è l'effetto tossico diretto dell'acetaldeide, un prodotto della degradazione dell'alcol quando consumato nel corpo umano. L'alcol provoca anche cambiamenti nei livelli ormonali e nella produzione di radicali liberi che si accumulano e possono danneggiare e uccidere le cellule. Alcuni meccanismi vengono attivati dopo il consumo di quantità eccessive di alcol, mentre altri lo sono già prodotto con consumi tra leggero e moderato.

La revisione delle prove che dimostrano l'associazione tra rischio di cancro e consumo di alcol è stata condotta da un gruppo di ricercatori di Conicet e dell'Istituto per l'efficacia clinica e sanitaria (IECS) in Argentina in collaborazione con colleghi dell'Università di Utrecht e altri istituzioni nei Paesi Bassi.

«A livello globale, ci sono grandi differenze tra le regioni nel carico di cancro attribuibile all'alcol: la maggior parte dei decessi per cancro attribuibili all'alcol si trova nella regione del Pacifico occidentale (7,8% di tutti i decessi per cancro), mentre nella regione del Mediterraneo orientale solo lo 0,7% di tutti i decessi per cancro sono attribuibili all'alcol consumo», hanno scritto in un articolo pubblicato dalla rivista specializzata BMC Public Health.

Alcuni meccanismi che portano ai tumori si verificano già con un consumo di alcol da leggero a moderato (iStock)

In America, ci sono il 4% di tutti i decessi per cancro attribuibili al consumo di alcol nel mondo. Recentemente, è stato svolto un lavoro specifico in Cile e Brasile. Il consumo di alcol è risultato essere la terza causa prevenibile di incidenza e mortalità del cancro in questi paesi. Rappresenta il 3,1% in Cile e il 4,5% in Brasile di tutti i decessi per cancro. Nel caso specifico dell'Argentina, non era ancora stato quantificato.

Dopo aver esaminato studi precedenti, i ricercatori Ariel Bardach e Natalia Espinola, insieme ai loro colleghi olandesi, si sono concentrati sulla scoperta dell'impatto del consumo di alcol sullo sviluppo dei tumori in Argentina. Nel 2018, il 53% della popolazione del paese ha consumato alcolici. Utilizzando dati diversi come i risultati del National Survey of Risk Factors e le statistiche vitali del Ministero della Salute della Nazione, i ricercatori hanno sviluppato un modello che ha permesso loro di stimare che il 3,7% di tutte le morti per cancro negli uomini fosse attribuibile al consumo di alcol. Mentre nel caso delle donne era dello 0,8%. Cioè, queste percentuali parlano di uomini e donne che muoiono prematuramente di cancro a causa del consumo di alcol.

Hanno anche analizzato i dati e trovato i diversi livelli di impatto a seconda della quantità giornaliera consumata. I consumatori delicati o leggeri sono quelli che bevono fino a una lattina di birra o mezzo bicchiere di vino al giorno. I «moderati» sono quelli che consumano fino a un litro e un quarto di birra o mezzo litro di vino al giorno. Nel frattempo, i consumatori «pesanti» sono quelli che bevono più di mezzo litro di vino o più di un litro e un quarto di birra al giorno.

Gli scienziati hanno scoperto che se i bevitori «pesanti» bevessero meno ogni giorno e passassero alla categoria del consumo moderato, ci sarebbe una riduzione del 24% delle morti per cancro attribuibili all'alcol nel paese. Ma hanno anche identificato che un'ulteriore riduzione del carico di cancro attribuibile all'alcol sarebbe stata raggiunta se il gruppo di bevitori moderati fosse spostato nella categoria «consumo leggero o leggero»: quasi la metà di tutti i decessi e gli anni di vita corretti per la disabilità attribuibili all'uso di alcol, come ha spiegato a Infobae il dott. Bardach, che è un dottore in medicina presso l'Università di Buenos Aires e ha conseguito un Master in Epidemiologia presso la School of Hygiene and Tropical Medicine di Londra, in Inghilterra.

L'uso di alcol può anche causare il cancro al seno nelle donne (Archivio)

Secondo il dottor Bardach e i suoi colleghi, affinché i diversi livelli di consumo di alcol diminuiscano nei prossimi anni in Argentina, dovrebbe essere implementata la strategia globale di 5 misure efficaci ea basso costo raccomandate dall'Organizzazione mondiale della sanità (OMS). È il pacchetto tecnico chiamato SAFER. Una misura è quella di imporre restrizioni alla disponibilità di alcol attraverso leggi, politiche e programmi, in particolare per impedire un facile accesso da parte dei giovani e di altri gruppi vulnerabili e ad alto rischio.

Gli altri quattro sono di applicare misure contro la guida di veicoli sotto l'effetto di alcol, facilitando l'accesso a test e brevi interventi, nonché cure mediche, impongono misure di divieto o restrizione per quanto riguarda la pubblicità, la sponsorizzazione e la promozione di alcolici e aumentano i prezzi degli alcolici attraverso le tasse. Secondo Bardach, «in Argentina esiste un regolamento attuale relativo al controllo del consumo di alcol, ma non è sufficiente perché è adeguato agli standard internazionali».

Consultato da Infobae, Ricardo Pautassi, ricercatore principale presso il Conicet sugli effetti dell'alcol presso l'Istituto Ferreyra, e professore della Cattedra di Neurofisiologia e Psicofisiologia presso la Facoltà di Psicologia dell'Università Nazionale di Córdoba (UNC), ha espresso la sua opinione sul lavoro svolto da Bardach, Espinola e i loro colleghi olandesi. «Il lavoro pubblicato dai ricercatori ci consente di conoscere il peso dei tumori causati dal consumo di alcol in Argentina e di confrontarlo con i paesi della regione, come Cile e Brasile. È minorenne in Argentina. Fino ad ora non era noto», ha detto Pautassi.

Una misura efficace è quella di applicare misure contro la guida di veicoli sotto l'effetto di alcol (Archivio)

Altrettanto rilevante, ha evidenziato il ricercatore Pautassi, è «la strategia preventiva suggerita dagli autori: se la politica pubblica dovesse mirare ai consumatori moderati, la mortalità per decessi attribuibili all'alcol potrebbe essere ridotta di circa la metà. Lavorare su quel gruppo potrebbe generare cambiamenti significativi sugli indicatori di salute pubblica delle malattie tumorali, anche più che lavorare sul gruppo di utenti pesanti o pesanti. Sebbene valga la pena chiarire che ciò non significa che non si debba agire nei confronti dei consumatori pesanti».

Pautassi ha concordato con il team di Bardach che la strategia delle 5 misure a basso costo raccomandate dall'OMS dovrebbe essere attuata nel paese il prima possibile. «Si tratta di strategie con un noto effetto positivo». Egli ha anche osservato che esiste ancora una bassa percezione del rischio dei consumatori per la maggior parte dei tumori associati all'alcol.

Il rischio percepito di consumo di alcol per altri tumori, come seno, labbro, esofago, tra gli altri, quasi non esiste oggi nella popolazione (Getty Images)

«Capisco che esista un'adeguata percezione dell'impatto del consumo di alcol sul fegato. Ma questo tipo di patologia è più associato agli utenti pesanti. D'altra parte, il rischio percepito di consumo di alcol per altri tumori, come seno, labbro, esofago, tra gli altri, quasi non esiste oggi nella popolazione. La popolazione dovrebbe considerare che l'alcol è un farmaco che ha un effetto molto ampio di tossicità sul corpo umano. Genera stress ossidativo nelle cellule e dà origine a diversi tumori «, ha spiegato il dott. Pautassi.

«C'è un lavoro precedente degli stessi autori che suggerisce che ci sarebbe un leggero effetto positivo del basso consumo di alcol sulle malattie cardiovascolari e sull'ictus. Tuttavia, gli autori sottolineano che se prendono in considerazione i dati di quello studio e quello nuovo che hanno pubblicato ora sul rischio di sviluppare tumori, la somma forfettaria dell'effetto dell'alcol sulla salute è negativa «, ha avvertito Pautassi. Come fumare tabacco o esporsi al suo fumo, bere alcolici è dannoso per la salute.

Nel frattempo, Marita Pizarro, medico e co-direttore esecutivo della Inter-American Heart Foundation Argentina (FIC), ha convenuto che l'Argentina dovrebbe attuare le misure del pacchetto SAFER dell'OMS per ridurre il consumo dannoso di alcol. «Dovrebbero essere compiuti progressi nella promozione di politiche pubbliche volte a ritardare l'età di insorgenza del consumo di alcol negli adolescenti (che ora ha 14 anni). Attuando le misure della strategia SAFER, il consumo di alcol sarà ridotto e di conseguenza lo sviluppo di tumori e altre malattie «, ha affermato Pizarro in dialogo con Infobae.

CONTINUA A LEGGERE: