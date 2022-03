INJUVE ride: questi sono i musei che puoi visitare a bordo della tua bici

Un tour in bicicletta organizzato dall'Istituto della Gioventù (INJUVE CDMX) consentirà ai partecipanti di visitare i musei di Città del Messico.

Nell'ambito dell'evento 1° round INJUVE Primaverando, i partecipanti saranno in grado di saperne di più sui luoghi culturali popolari nella capitale del paese. Il tour durerà due ore e il punto d'incontro sarà l'INJUVE che si trova in Messico-Tacuba Road, Ufficio del Sindaco 235, Un Hogar Para Nosos, Miguel Hidalgo, 11330 CDMX.

Il giro in bicicletta inizierà alle ore 16:00 sabato prossimo, 26 marzo 2022, nei giorni precedenti INJUVE ha aperto una registrazione per il prestito biciclette raggiunto il suo limite e chiuso, per questo motivo se vai devi portare il tuo.

Uno dei consigli è quello di avere precedenti esperienze in tour in bicicletta (Foto: Wikipedia/Commons)

I consigli per far parte della corsa primaverile INJUVE sono di fare esperienza di gite in bicicletta, indossare abiti comodi, mangiare prima, usare creme solari o occhiali per proteggersi dal sole e portare una bevanda idratante. Puoi andare con la famiglia, gli amici o il partner.

Quale sarà il percorso del tour in bici?

* I luoghi di interesse e i musei delle prime riprese di INJUVE Primaverreando sono:

* Inizierà presso l'Istituto della Gioventù alle 16:00 circa.

* Successivamente al Cosmos Lighthouse, la cui posizione è in Messico-Tacuba road, Tlaxpana, Miguel Hidalgo, codice postale 11 370 Città del Messico.

* Da lì, le riprese primaverili andranno al Museo Nazionale di San Carlos in Avenida México- Tenochtitlán 50, Tabacalera, Cuauhtémoc, codice postale 06 030.

* Poi andranno al murale Vicente Rojo, Museo Kaluz in Hidalgo Avenue 85, Centro Storico del CDMX, Guerrero, Cuauhtémoc, codice postale 06 300

* Il prossimo oggetto sarà la Galleria José María Velasco in Calle Peralvillo 55, Peralvillo, Morelos, Cuauhtémoc, CP 06200.

* Quindi il percorso sarà verso il Jardín de Santiago- Tlatelolco che si trova su Ricardo Flores Magón Avenue, Tlatelolco, Cuauhtémoc, CP 06 900.

* Il prossimo posto sarà il Museo Pulque e il Pulquerias che si trova in 107-109 Hidalgo Avenue, Centro Histórico, Guerrero, Cuauhtémoc, codice postale 06300.

Il tour primaverile durerà 2 ore e percorrerà circa 12 chilometri (FOTO: MAGDALENA MONTIEL/CUARTOSCURO.COM)

* Più tardi arriveranno al San Fernando Garden, la sua posizione è nel centro storico del CDMX, Colonia Guerrero, Cuauhtémoc, CP 06300.

* Quindi vai alla Casa de los Mascarones, che si trova in Avenida Ribera de San Cosme 71, Colonia Santa María la Ribera, Ufficio del sindaco di Cuauhtémoc, CP 06 400.

* Il percorso terminerà nella normale metropolitana della linea 2 Azul (Taxqueña-Cuatro Caminos).

* Il percorso durerà circa 12 chilometri, le persone che frequentano non entreranno nei musei passeranno solo all'esterno, anche se in alcuni punti ci saranno soste per le attività, ma l'obiettivo principale è fare un giro in bicicletta e conoscere i luoghi di interesse.

Chi vuole saperne di più sulle riprese di primavera può guardare i social network INJUVE, su Facebook: https://www.facebook.com/INJUVECDMXoficial; o Twitter: https://twitter.com/InjuveCDMX/status/1507126109783085063/photo/2, oppure chiama il numero di telefono 55 53 41 74 88, i suoi orari di apertura sono dal lunedì al venerdì dalle 10:00 alle 20:00.

