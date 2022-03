Finora quest'anno ci sono stati almeno 500 casi di violenza nelle scuole a Medellín

Recentemente, il Ministero della Pubblica Istruzione di Medellín ha riferito che finora quest'anno sono stati registrati almeno 500 casi di violenza nelle scuole, tra cui bullismo, molestie sessuali, cyberbullismo, tra gli altri.

Per affrontare questo problema che colpisce gli studenti delle 229 istituzioni educative ufficiali, 337 private e 49 coperte dalla città, l'ufficio del sindaco di Medellín ha lanciato la campagna «Non toccarti».

Con questa iniziativa, l'amministrazione intende fornire sostegno agli studenti vittime di violenza nelle istituzioni educative della città. Ma mira anche a fornire sufficiente fiducia ai bambini e ai giovani per denunciare i loro aggressori.

Va notato che questa strategia contro la violenza nelle scuole è stata sviluppata in collaborazione con l'Istituto colombiano per il benessere della famiglia (ICBF), l'Ufficio del Mediatore, l'Ufficio del Procuratore, la Personería e la polizia per bambini e adolescenti.

Allo stesso modo, l'amministrazione comunale ha sottolineato che i segretariati dell'Istruzione; Donne; Gioventù; Inclusione sociale, famiglia e diritti umani e salute fanno parte della tavola rotonda interistituzionale presente nelle istituzioni di Medellín al fine di svolgere attività culturali, sanitarie, di sicurezza e formazione attività per le comunità educative.

Percorso di cura in caso di violenza scolastica

Come spiegato dal Ministero della Pubblica Istruzione di Medellín, questo percorso di cura per i casi di violenza scolastica si compone di tre fasi: riferire alle autorità competenti, attivare il percorso e svolgere il giusto processo.

«Manterremo anche l'identità dei colpevoli. Quello che stiamo realmente facendo oggi è riattivare quella strada», ha aggiunto il funzionario.

Ha anche ricordato che questo processo deve essere svolto in compagnia dei comitati di convivenza scolastica che si trovano in tutte le istituzioni educative di Medellín. Inoltre, ha colto l'occasione per invitare le scuole private a partecipare a questa strategia che cerca di implementare spazi sicuri per gli studenti in tutto il paese.

Il Segretario dell'Istruzione di Medellín ha affermato che è necessario che le scuole private siano collegate a questo tipo di iniziativa perché, in molti casi, le autorità locali vengono a conoscenza dei casi di violenza scolastica in queste istituzioni, attraverso i media.

«Questo non è solo per le scuole pubbliche, ma anche questo fa parte della strategia. Molte volte lo stiamo scoprendo attraverso i media», ha detto il funzionario dell'ufficio del sindaco di Medellín.

Va ricordato che questa strategia viene lanciata nel bel mezzo di un'ondata di denunce di abusi sessuali in diverse istituzioni del territorio nazionale, in cui studenti di età diverse hanno deciso di protestare contro questo tipo di eventi.

