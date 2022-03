Chi è Rodrigo Lara Sánchez, la formula vicepresidenziale di Federico Gutiérrez

Rodrigo Lara Sánchez è il prescelto da Federico Gutiérrez Zuluaga, il vincitore della consultazione della squadra per la Colombia, per accompagnarlo come formula vicepresidenziale nella sua campagna a Casa de Nariño. Questo era noto questo sabato 26 marzo, dopo diversi giorni di attesa.

È il primogenito di Rodrigo Lara Bonilla, che era ministro della Giustizia del presidente Belisario Betancur al momento del suo assassinio, il 30 giugno 1984 nel nord di Bogotà. È il fratellastro del deputato Rodrigo Lara Restrepo, ma Lara Sanchez non ha avuto la vita del figlio di un ministro. Riuscì a malapena a incontrare suo padre due volte e non fu riconosciuto nella vita.

Secondo un'intervista rilasciata a Semana Magazine, mentre la Lara Restrepo ha potuto studiare nelle università dell'élite della capitale e all'estero, Lara Sánchez e sua madre, Lilia Sánchez, hanno dovuto lottare anche per ricevere il loro cognome paterno, che hanno ricevuto solo fino al 2000 con il test del DNA.

Rodrigo Lara Sánchez si è laureato in una scuola pubblica e un chirurgo con una specializzazione in Chirurgia Generale presso l'Università di Cauca, anche pubblica. Ha dedicato gran parte della sua vita al servizio medico negli ospedali di Bogotà e Neiva.

L'incursione di Lara Sánchez nella vita politica è piuttosto recente. Nel 2010 ha cercato di raggiungere il Senato attraverso la lista Citizen Commitment, lo stesso movimento guidato da Sergio Fajardo, il candidato della Center Hope Coalition. Ha avuto il nono voto più alto, ma il gruppo significativo di cittadini non ha superato la soglia per conquistare seggi.

Durante la campagna presidenziale di Antanas Mockus nel 2010, Rodrigo Lara Sánchez si è unito al Partito dei Verdi e ha coordinato la campagna a Huila. Poi, nel 2016, è diventato sindaco di Neiva nello stesso periodo in cui Fico era sindaco della capitale di Antioquia, con la simpatia di personaggi come Antonio Navarro Wolff, Enrique Peñalosa e lo stesso Mockus.

Dall'ufficio del sindaco di Neiva, si è concentrato sul miglioramento della salute e dell'istruzione del suo comune e ha ricevuto diversi premi per la sua gestione. Nonostante ciò, non ha seguito la strada di candidati come i tre eletti per raggiungere la presidenza dopo una performance positiva nelle loro città.

Per molto tempo, i due Rodrigo Laras non si parlavano e si trovavano su fronti politici opposti, poiché Lara Restrepo faceva parte del partito del Cambiamento Radicale. Anche il figlio riconosciuto del ministro lo ha persino accusato di aver perso il posto nel 2018. Tuttavia, la rinascita del Nuovo Liberalismo li ha riuniti di nuovo. Lara Sanchez ha detto al quotidiano locale La Nación, dove è anche editorialista, che era orgogliosa del suo parente e lo avrebbe sostenuto in un'eventuale candidatura presidenziale.

I messaggi sui social network di Lara Sánchez suggeriscono che fino a pochi giorni fa era in piedi a fare campagna per Fajardo, il suo mentore politico, ma l'elezione di 'Fico' come candidata della coalizione Team for Colombia le ha spinto a cambiare sala.

