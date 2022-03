Indipendenza: il sindaco José Pando è minacciato di morte dalla mafia del «Treno Aragua»

Il sindaco del distretto di Independencia, José Pando, teme per la sua vita e quella della sua famiglia, dopo aver denunciato che i membri dell'organizzazione criminale di «The Aragua Train» lo minaccerà di morte. Attraverso un incontro con la stampa, ha raccontato come questi sicari lo hanno contattato.

Il borgomastro ha indicato che tutto ciò è dovuto perché ha gestito con la polizia e i suoi vari dirigenti municipali le chiusure dei bordelli in questo settore del nord di Lima, che sono dedicati a sfruttamento sessuale di stranieri e minori.

«Mercoledì alle 9 del mattino mi hanno chiamato al telefono dicendo che avrebbero ucciso me e la mia famiglia. Smettila di chiudere le imprese che si trovano intorno al distretto di Independencia», ha detto.

Per questo, il sindaco ha assicurato che le minacce sono sorte dal 21 marzo quando hanno effettuato un'operazione nel distretto, in cui sono stati chiusi 6 bordelli clandestini.

«Hanno preso il mio numero, hanno fatto una foto a casa mia. Hanno anche scattato foto ai supervisori che lavorano con me nello svolgimento di queste operazioni», ha aggiunto.

Oltre a tutto ciò, Pando ha sottolineato che al momento dell'intervento in questi luoghi sono stati trovati anche farmaci e pillole che sarebbero stati usati per dormire le persone e quindi derubarle o, nel peggiore dei casi, ucciderle.

« Chiedo al presidente Pedro Castillo di agire sulla questione, non aspettiamoci che abbattano un sindaco in modo che si limitino ad agire sulla questione e dare protezione più che altro ai bambini», ha detto.

Vale la pena ricordare che il sindaco ha già chiesto alla Procura della Repubblica garanzie per lui quella della sua famiglia. Tuttavia, ha assicurato che è necessario che anche le autorità competenti intervengano il prima possibile perché i criminali non possono battere la giustizia.

Ricordiamoci che Independencia è uno dei distretti in cui le mafie hanno preso il controllo della riscossione delle quote dalle prostitute, è per questo motivo che il sindaco è stato minacciato di morte.

GLI AUDIO RIVELANO MINAC

José Pando, sindaco di Independencia, ha mostrato alla stampa gli audio che ha ricevuto costantemente dopo la lotta che ha iniziato contro lo sfruttamento sessuale clandestino nel suo distretto. Il borgomastro assicura che nonostante ciò continuerà a lavorare per la sua comunità.

«Ti darò una seconda possibilità, se continui a scendere sul viale per chiudere gli affari e tutto il resto, sai che ti ho localizzato, che la tua famiglia morirà, tutti moriranno [...] Sto solo parlando con te, parte del treno di Aragua sta parlando con te, sai già com'è il film», senti dire uno degli audio.

Il sindaco ha detto a La República che questi messaggi a WhatsApp sono arrivati un'ora prima dell'inaugurazione di un centro di monitoraggio, incontro a cui hanno partecipato il ministro dell'Interno, Alfonso Chávarry, il generale Tiburcio e i colonnelli.

«È molto preoccupante perché i criminali venezuelani sono già andati fuori dai limiti, e ora stanno minacciando le autorità», ha detto.

Qual è la colpa della mia famiglia, dei bambini che vi vivono? E tutto per aver ripulito le discoteche e i bordelli clandestini», ha aggiunto.

Prima di concludere, il sindaco ha assicurato che non avrà paura e che continuerà a combattere la criminalità nel suo distretto.

«Non permetterò alle persone di estorcermi denaro in questo modo, non daremo alla criminalità un altro metro [...] Il messaggio è per i venezuelani, se vogliono lavorare avranno le porte aperte, ma non potranno commettere crimini», ha detto.

