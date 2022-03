Gli annunci 3D arrivano a Metaverso

FILE PHOTO: A 3D printed Facebook's new rebrand logo Meta is seen in front of displayed stock graph in this illustration taken on November 2, 2021. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Meta ha annunciato che faciliterà la pubblicazione di annunci 3D in Facebook e Instagram attraverso una nuova partnership con una società di tecnologia di e-commerce.

Grazie all'integrazione con Vntana, gli utenti saranno in grado di caricare modelli 3D dei loro prodotti su Facebook e Instagram e convertirli facilmente in annunci. In questo modo, è possibile aggiungere un altro livello di virtualità a queste piattaforme.

La mossa è un altro passo verso la pubblicità nel metaverso, ha affermato il CEO dell'azienda Ashley Crowder, riferendosi all'idea futuristica di una collezione di mondi virtuali a cui è possibile accedere attraverso diversi dispositivi, come obiettivi di realtà virtuale o aumentata.

La società guidata da Zuckerberg è impegnata a contribuire alla costruzione del metaverso, che a suo dire potrebbe richiedere fino a un decennio per diventare realtà. È un concetto piuttosto che un prodotto dell'azienda stessa.

In effetti, sono diverse le aziende che hanno già iniziato a sviluppare, sia software che hardware, per scommettere su questo nuovo ambiente immersivo che farà parte dell'ambiente sociale, lavorativo e di intrattenimento. Almeno questo è l'obiettivo prefissato.

Da parte loro, i marchi nei settori della bellezza, della moda e dell'arredamento stanno lavorando per passare dalle rappresentazioni 2D a 3D dei loro prodotti, per sfruttare questa nuova integrazione.

Mark Zuckerberg scommette sullo sviluppo del metaverse

«Il metaverso è fondamentalmente uno spazio Internet», ha detto Crowder, secondo Reuters. «È un intero mondo di possibilità che inizia con l'avere i giusti modelli 3D dei tuoi prodotti».

Gli utenti di Facebook e Instagram che vedono un annuncio in 3D mentre navigano sul desktop o sul telefono possono interagire con l'immagine di un outfit, ad esempio, e spostare l'elemento per visualizzarlo da tutte le angolazioni.

«In un certo senso, questo dà un'idea di cosa aspettarsi dai dispositivi futuri come gli occhiali per realtà aumentata», ha dichiarato Chris Barbour, direttore delle partnership di realtà aumentata per l'unità Reality Labs di Meta.

Prima di questa integrazione con Meta, gli utenti dovevano riformattare i file 3D per renderli compatibili con i sistemi pubblicitari di Meta.

Ora puoi utilizzare questa nuova integrazione per caricare e convertire facilmente i file in annunci senza richiedere conoscenze tecniche per lavorare con immagini 3D, ha affermato Crowder.

In futuro sarà possibile generare NFT (Reuters/Dado Ruvic/Illustration)

NFT su Instagram

Un'altra novità che è stata recentemente annunciata per questo nuovo ambiente virtuale è la possibilità di adottare NFT su Instagram. Lo ha annunciato Mark Zuckerberg durante il suo discorso di apertura al SXSW.

«Stiamo lavorando per portare gli NFT su Instagram a breve termine. Oggi non sono pronto ad annunciare esattamente cosa sarà, ma nei prossimi mesi avrete la possibilità di portare alcuni dei vostri NFT», disse all'epoca.

Zuckerberg ha fatto questo progresso come parte di un discorso incentrato esclusivamente sul metaverso, un paradigma che, nella sua visione, consiste nella prossima evoluzione di internet.

Uno dei punti che ha menzionato nel suo discorso è stata la capacità del metaverso di convertire quasi tutto in un token non fungibile. L'universo digitale di Meta è pieno di risorse digitali e gli utenti hanno già iniziato a commercializzare case nei loro locali virtuali.

È possibile che gli NFT acquistabili in futuro, su Instagram o Facebook, diventino oggetti «funzionali» nel mondo digitale dell'azienda.

