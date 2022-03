Critiche al presidente Iván Duque per il sostegno economico della Colombia all'Ucraina

Foto de archivo del presidente de Colombia Iván Duque. EFE/ Carlos Ortega

Su richiesta dell'Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico (NATO) per gli Stati di inviare sostegno all'Ucraina per prendersi cura della popolazione colpita dall'invasione della Russia, il presidente della Colombia, Ivan Duque, ha annunciato che avrebbe inviato sostegno finanziario a quel paese.

Sebbene l'alto presidente non abbia rivelato la cifra, alcuni media nazionali hanno affermato che la donazione della Colombia all'Ucraina ammonterebbe a $100.000.

«In risposta all'appello di @NATO ai paesi alleati e partner di unirsi all'invio di aiuti umanitari in Ucraina in questi tempi difficili, abbiamo deciso di fare una donazione, attraverso l'UNHCR (@Refugees), per aiutare la popolazione civile colpita in quel paese», ha annunciato Duque attraverso i social network.

Di fronte a questa notizia, le critiche sui social network non si sono fatte attendere. L'ondata di commenti è rivolta alla mancanza di risorse che è visibile in diverse aree del Paese, dove persistono povertà e fame.

Sulle piattaforme digitali, hanno interrogato Iván Duque per aver annunciato donazioni in un altro paese. Sebbene la crisi umanitaria che sta vivendo l'Ucraina a causa dell'invasione sia evidente, i netizen hanno assicurato che molti colombiani muoiono di fame e che quelle risorse sarebbero servite di più nel territorio nazionale.

«Penso che a Chocó, a La Guajira, a Cauca, a Putumayo, a El Guaviare, a Barranquilla, a Cartagena e in ogni regione del Paese abbiamo un'Ucraina, dove i bambini continuano a morire di fame e sete... Questo ragazzo non ha sanità mentale e sensibilità», ha scritto un netizen sullo stesso social network.

Un'altra domanda sulla piattaforma è: «Che Duque invii aiuti agli ucraini mentre donne, bambini e anziani muoiono di fame a La Guajira e Chocó è anche razzismo. @IvanDuque passerà alla storia come un ignorante, despota, carrierista, razzista, ladro, mediocre, debole di cuore ma soprattutto come un tiranno».

«Quei 100.000 dollari sarebbero molto più utili a La Guajira per alleviare la sete e la fame delle comunità indigene... Comunque... un'altra sull'uribismo», dice un altro commento.

Duque gestirà la conversazione con il presidente dell'Ucraina

Secondo le informazioni del quotidiano El Tiempo, il presidente della Colombia non solo è disposto a inviare donazioni finanziarie all'Ucraina, ma sarebbe in attesa di un incontro telefonico con il suo omologo, Volodymir Zelensky.

Apparentemente, l'incontro era già stato programmato per il 18 marzo; tuttavia, un consiglio di sicurezza a cui il presidente ucraino avrebbe dovuto partecipare non ha potuto contattare Ivan Duque.

Finora, la data e le questioni da affrontare in quella riunione telefonica tra i presidenti sono sconosciute.

