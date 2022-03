Perché la borsa di studio di Donovan Carrillo dipende dalla sua partecipazione alla Coppa del Mondo di pattinaggio del 2022

2022 Beijing Olympics - Figure Skating - Men Single Skating - Short Program - Capital Indoor Stadium, Beijing, China - February 8, 2022. Donovan Carrillo of Mexico reacts after his performance. REUTERS/Aleksandra Szmigiel

Donovan Carrillo Suazo ha fatto irruzione sulla scena delle Olimpiadi invernali durante il concorso di Pechino 2022. Nel concorso è riuscito a superare la partecipazione di qualsiasi messicano in quella competizione quando si è qualificato per la finale nella sua prima partecipazione. Nonostante il suo successo e i segni personali che ha rotto, le autorità messicane non hanno apportato alcuna aggiunta o modifica all'importo della borsa di studio che riceve mese dopo mese, ma aspetteranno fino alla fine dei Campionati mondiali di pattinaggio di figura per definirlo.

La cifra che il talentuoso pattinatore riceve mensilmente è di 30 mila MXN, così come tutti gli atleti che sono riusciti a qualificarsi per i Giochi Olimpici di Tokyo 2020. Sebbene i partecipanti alle discipline del programma estivo abbiano ricevuto l'adeguamento nei loro stimoli in base agli obiettivi raggiunti nella capitale giapponese, questo non è stato il caso di Carrillo, che dovrà aspettare fino a dopo Montpellier 2022, secondo Ana Guevara, capo della Nazionale Commissione per la cultura fisica e lo sport (CONADE).

Secondo le dichiarazioni dell'ex medaglia olimpica, in una conferenza stampa al termine delle Olimpiadi invernali di Pechino 2022, Carrillo è stato informato delle nuove condizioni e regole operative per l'assegnazione della borsa di studio sportiva. In questo senso, verranno presi in considerazione nuovi parametri come la classifica e la fase fino alla quale trascende nelle competizioni internazionali ufficiali che contemplano il suo programma annuale.

Durante la sua partecipazione a Pechino 2022 Carrillo ha concluso al 22° posto (Foto: Evgenia Novozhenina/Reuters)

Ed è che nel gennaio 2022 sono cambiati i parametri per la concessione del sostegno finanziario agli atleti ad alte prestazioni nel Paese. In questo senso, le nuove condizioni considerano la consegna delle cifre più alte a quegli atleti che hanno finito nei posti migliori nella tabella della loro disciplina, sia nei Giochi Olimpici che nei Campionati del Mondo.

A questo proposito, Ana Guevara ha sottolineato che «vogliamo che le borse di studio generino più concorrenza, siano più aspirazionali, ma che coloro che partecipano al concorso non sono i migliori in Messico, ma per essere in grado di competere contro i migliori del mondo. Il comfort non genererà mai risultati o aspirazioni per te», in un'intervista con Antonio de Valdés.

In questo senso, possono ricevere da 9.000 MXN al mese, se finiscono al passo 16 dei Giochi Olimpici, a 55.000 MXN se guidano la classifica. Nel caso dei Campionati del mondo, la cifra varia da 7.000 MXN a 49.000 MXN, considerando la stessa fascia.

Ana Guevara ha dichiarato che l'importo della borsa di studio di Donovan Carrillo sarà definito alla fine della Coppa del mondo di pattinaggio su ghiaccio 2022 (Foto: Twitter/ @CONADE)

D'altra parte, se dovesse finire al di fuori dei primi 16 posti, l'importo potrebbe essere improvvisamente ridotto a circa 6.000 MXN al mese. Sarebbe stato il caso di Carrillo se alla fine di Pechino 2022, nonostante avesse ottenuto il suo personal best in programmi brevi e gratuiti ed essendo stato il primo atleta messicano in una finale delle Olimpiadi invernali, il suo ruolo fosse stato valutato.

Tuttavia, esiste una clausola che potrebbe avvantaggiarti. Se, durante i Campionati del Mondo di Montpellier, Carrillo non riesce a finire tra i primi posti, potrebbe rimanere nella lista dei beneficiari se «ha ancora ampie aspettative di sviluppo e ha il potenziale per ottenere risultati internazionali eccezionali, grazie alla sua carriera sportiva e avendo ha ottenuto record di eventi storici nelle competizioni elementari del ciclo olimpico».

L'atleta messicano è classificato 81° nella classifica mondiale detenuta dall'International Ice Skating Union (ISU). In caso di miglioramento della sua posizione rispetto alle Olimpiadi, potrebbe anche salire alcuni gradini nella classifica globale. La sua partecipazione a Montpellier 2022 inizierà la mattina presto del 24 marzo dove affronterà 49 avversari, alcuni dei quali hanno partecipato a Pechino.

