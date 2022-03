Matías Novoa con Infobae: il suo debutto in Televisa, il suo ruolo in «La Herencia» e come la recitazione lo ha trovato

Matías Novoa è un modello e attore cileno che vive in Messico dal 2007, sebbene abbia partecipato ad altri progetti come El señor de los cielos e il reality show La Isla; sarà la telenovela La Herencia : un'eredità d'amore che segna il suo debutto da protagonista e la sua prima partecipazione con Televisa.

La produzione di Juan Osorio uscirà giovedì prossimo, 28 marzo alle 20:30 sul canale Las Estrellas, prima del suo arrivo in televisione, l'attore Matías Novoa ha spiegato a Infobae Mexico che si sente molto nervoso, perché sa di avere una grande responsabilità quando interpretando Juan del Monte, il suo personaggio.

In una conversazione con questo media, Novoa ha spiegato che all'inizio si sentiva rifiutato dal suo personaggio ed era difficile per lui adattarsi a interpretare il presidente di un'azienda di avocado di importanza internazionale.

«È completamente diverso da me, all'inizio l'ho rifiutato un po ', perché ha detto 'No, ma aspettati' è un uomo super corretto, super tradizionale, parla in un modo particolare e tutto ciò è un lavoro che è stato raggiunto ogni settimana, i primi sono stati molto difficili, quattro mesi dopo registra il personaggio che ho già, è già mio, ma è stato un processo piuttosto difficile», ha condiviso con Infobae Mexico.

La Herencia uscirà il 28 marzo (Foto: Instagram/ @laherencia_tv)

Va notato che la trama di La Herencia ruota attorno a un gruppo di fratelli che subiscono la morte del padre e ricevono un'eredità, che inizia a causare problemi con l'apparizione di Sara nel ranch, una misteriosa sorella interpretata da Michelle Renaud.

Nella storia di questo melodramma, Sara e Juan del Monte iniziano ad avere una relazione, va notato che, in una conversazione con Infobae Mexico, Matías Novoa ha chiarito che tutti i figli di Don Severiano sono adottivi.

Quando questo medium ha chiesto a Matías quale fosse la sua percezione delle soap opera, il modello ha spiegato che gli piacevano ma non ne seguiva fedelmente nessuna:

«La recitazione mi ha trovato, non che li abbia visti e abbia detto 'voglio fare soap opera' ma che prima è iniziato il mio processo di recitazione e poi 'ho intenzione di iniziare a fare soap opera' è arrivato, poi ho capito che mi considero una persona molto sensibile», ha spiegato a Infobae Mexico.

Juan del Monte è un imprenditore (Foto: Instagram/ @laherencia_tv)

D'altra parte, ha sottolineato che il tipo di romanticismo che il suo personaggio persegue con quello di Michelle Renaud è uno dei suoi preferiti: «Mi piacciono le storie d'amore, di questi amori proibiti; Ho iniziato ad apprezzare questa ondata di 'Voglio interpretare il protagonista che combatte per l'amore' e mi ha toccato più volte già», ha detto.

Il tema di questa telenovela si chiama La Malagueña ed è interpretato da Ángela Aguilar. A questo proposito, Novoa ha spiegato a questo mezzo che la canzone le dà la pelle cinese perché «è molto ad hoc per ciò che dovrebbe essere La herencia; in particolare sulla storia d'amore di Juan e Sara», ha spiegato, chiarendo che la canzone di apertura corrisponde molto bene al melodramma.

Secondo l'attore di El Señor de los cielos, la canzone parla di sguardi e proprio il linguaggio visivo della soap opera tende a concentrarsi su quei due personaggi che «si guardano sempre, ci giochiamo sempre, amano gli impedimenti».

Ha anche condiviso che lavorare con Michelle Renaud è stato estremamente facile per lui perché avevano già interpretato una coppia in un film, quindi hanno già la sicurezza di dare consigli sulle scene: «È una persona molto leggera e molto professionale», ha detto.

Novoa è lieta di recitare di nuovo al fianco di Renaud (Foto: Instagram/ @laherencia_tv)

Altri attori che fanno parte del cast di La Herencia sono Daniel Elbittar, Emmanuel Palomares, Juan Pablo Gil e Mauricio Enao; con cui Matías Novoa ha già formato una confraternita oltre i suoi ruoli, perché nei giorni più difficili, le risate nel forum illuminano le loro giornate.

«Siamo come fratelli sul palco e anche fuori, ci sono piaciute molto le registrazioni, è così bello incontrarti con colleghi dedicati e studiosi», ha detto a Infobae Mexico.

Il cavallo di Matías si chiama Cuervo (Foto: Instagram/ @laherencia_tv)

Matías ha descritto questa soap opera come un contrasto tra la vita di campagna e l'ardua gestione del denaro dell'oro verde messicano, cioè gli avocado. Ha anche commentato che il business di questo melodramma è strettamente correlato a ciò che rappresentano effettivamente le aziende che esportano questo frutto.

Oltre alle sfide che ha dovuto affrontare per riconciliarsi con il suo personaggio, Matías ha ricevuto una formazione per cavalcare prodigiosamente Cuervo, il cavallo con cui ha dovuto lavorare a La Herencia e con il quale era totalmente d'accordo:

«Abbiamo ricevuto una preparazione, mi sono ricollegato a questi animali belli, imponenti ma allo stesso tempo nobili; da quando questi fratelli sono cresciuti sul campo, si deve vedere che cavalcano molto bene fin dall'infanzia», ha detto a Infobae Mexico.

Per entrare in contatto con il suo personaggio, Matías ha dovuto capirlo e lasciar andare i giudizi sulle differenze che aveva su Juan del Monte; «Stavo creando personaggi che avevano un po 'di me, ho tirato fuori il lato più «oscuro» e questa volta non ho avuto nulla a che fare con lui», ha detto. Così ha studiato i libretti più e più volte «per capire da dove parlava».

(Foto: Instagram/ @laherencia_tv)

«È la prima volta che devo interpretare un personaggio che non mi assomiglia per niente, a partire dalla parte fisica, come si veste, come si pettina, come si muove in questo mondo degli affari perché è presidente dell'azienda più importante del paese e gestisce un sacco di soldi, ma allo stesso tempo questa parte umana di lui, ha un grande cuore, è un leader». ha menzionato Infobae Mexico.

Per adattarsi, ha anche chiesto l'aiuto del produttore Juan Osorio che, secondo le parole di Novoa, «gioca con l'intero universo» nella realizzazione di un progetto, dal momento che dà loro anche consigli.

Matías Novoa ha condiviso che per entrare nel suo personaggio, di solito si isola da tutto il rumore e il movimento sul set, specialmente nelle scene più importanti perché registrano da 25 a 30 colpi e deve essere molto concentrato.

Novoa di solito si isola per entrare nel personaggio (Foto: Cortesia)

Come professionista, Matías Novoa è molto severo e autocritico, perché ha spiegato che il giorno in cui sarà totalmente soddisfatto della sua interpretazione, allora il suo lavoro di recitazione si sarà bloccato. «Mi pretendo in modo tale da dare il 200 per cento», ha rivelato a questo media.

Ciò che gli piace di più della recitazione è indossare abiti di qualcun altro e vivere la sua vita, tuttavia, di solito non gli piace vedersi sullo schermo.

«Mi critico molto, non sarai mai felice di quello che stai vedendo, non ho mai detto 'Questa scena è stata spettacolare non farei niente di più'», ha detto a Infobae Mexico. Ha anche condiviso che cerca sempre di migliorare per le sue prossime voci e non ha mai «inchiodato» guardando i suoi progetti una volta che ha già trovato come avrebbe dovuto agire.

Infine, ha condiviso che vorrebbe lasciare un'eredità proprio come quella che suo nonno gli ha lasciato, cioè un amante della musica, del vino e dell'amore per gli animali, perché per Matías un'eredità di questo tipo è più importante di quella monetaria.

