«I sette mariti di Evelyn Hugo» diventerà un film per Netflix

Dopo cinque anni passati in libreria, la storia di I sette mariti di Evelyn Hugo si fa strada nella vera azione con un prossimo adattamento cinematografico che sarà responsabile Netflix. La scrittrice americana Taylor Jenkins Reid si è ispirata a famose star del cinema come Elizabeth Taylor, Ava Gardner e Rita Hayworth per raccontare la storia di un'enigmatica artista immaginaria che ha chiamato Evelyn Hugo.

Liz Tigelaar (creatrice della serie Little Fires Everywhere) sarà scelta per scrivere la sceneggiatura basata sul lavoro di Reid, che sarà produttore esecutivo insieme a Margaret Chernin. Per il momento, la piattaforma di streaming non ha fornito ulteriori dettagli su chi la dirigerà o quali attori costituiranno il cast principale.

Il romanzo di Taylor Jenkins Reid si è recentemente posizionato tra i libri più venduti al mondo. (Libri Atria)

« Evelyn Hugo, l'icona di Hollywood che si è confinata nella sua mezza età, decide finalmente di dire la verità sulla sua vita glamour e scandalosa. Ma quando sceglie Monique Grant, una giornalista sconosciuta, per farlo, nessuno è più sorpreso della stessa Monique . Perché lei? Perché adesso? Monique non è esattamente al suo meglio. Suo marito l'ha abbandonata e la sua vita professionale non sta progredendo. Pur ignorando il motivo per cui Evelyn l'ha scelta per scrivere la sua biografia, Monique è determinata a cogliere l'occasione per rilanciare la sua carriera», si legge in un estratto della trama del romanzo.

Quando la giornalista si reca nel lussuoso appartamento dell'attrice, le racconta tutta la sua storia da quando è arrivata a Los Angeles negli anni '50 fino al momento in cui ha deciso di abbandonare il suo lato artistico negli anni '80. Come parte di questa testimonianza intima e sincera, Hugo confessa anche dei sette mariti che ha avuto in quegli anni. Tra «ambizione implacabile, amicizia inaspettata e un grande amore proibito», Monique inizia a sentire un legame genuino con Evelyn... Ma tutto avrà un motivo.

La sceneggiatrice Liz Tigelaar sarà responsabile dell'adattamento di «I sette mariti di Evelyn Hugo» per il film. (Netflix)

I sette mariti di Evelyn Hugo e l'effetto TikTok

Nel 2017, Taylor Jenkins Reid ha pubblicato con Atria Editorial Group il suo acclamato libro The Seven Husbands of Evelyn Hugo, ma è stato solo alla fine del 2021 e all'inizio di quest'anno che ha iniziato a diventare virale tra le tendenze letterarie di TikTok. Oggi è considerato un fenomeno completo diffuso su internet e, per 54 settimane, è stato inserito nella lista dei bestseller del quotidiano The New York Times.

Altre opere dello stesso autore sono Forever Happy? (2015), Forever, United (2020), Forse in un'altra vita (2020), I due amori della mia vita (2020), Everyone Loves Daisy Jones (2021) e Malibu Reborn (2021). Anche gli ultimi due sono stati adattati per la televisione in collaborazione con Prime Video e Hulu, rispettivamente.

