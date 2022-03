Ana Claudia Talancón si è invertita contro AMLO per Tren Maya: «Non siamo assunti»

Durante la notte del 22 marzo è stato condiviso un video in cui diverse celebrità messicane hanno preso posizione contro la costruzione del mega-progetto noto come Mayan Train.

Questo progetto è stato oggetto di critiche sin dal suo inizio a causa degli elevati costi economici e ambientali che comporta. Inoltre, diverse immagini sono state condivise nei giorni scorsi dell'abbattimento di alberi nelle giungle dello stato di Quintana Roo lungo il nuovo layout della quinta sezione meridionale.

Per questo motivo, molti membri dello spettacolo messicano si sono uniti alle voci contro il treno Maya nel quadro della Giornata mondiale dell'acqua.

Gli artisti hanno preso posizione contro il progetto di AMLO (Foto: Screenshot/YouTube)

Attraverso il racconto della campagna Sélvame del Tren, che combatte per il rispetto dei fiumi e dei cenotes della giungla sulla rotta in cui si troverà il controverso progetto López Obrador, è stato pubblicato il video in cui influencer, attori e musicisti hanno condiviso la loro solidarietà con il movimento.

Tra gli artisti c'erano Eugenio Derbez, Rubén Albarran, Natalia Lafourcade, Kate del Castillo, Omar Chaparro, Arturo Islas, Barbara Mori, Michelle Renaud, Fernando Guadarrama, Ofelia Medina, Omar Chaparro e Ana Claudia Talancón.

«Non siamo loro avversari, siamo messicani e vogliamo la vita per tutti noi (...) Presidente, la sezione 5 passerà sopra fiumi sotterranei, grotte e cenotes. Un ecosistema unico e il più grande al mondo (...) Vi invitiamo a venire a visitare la zona e ascoltare gli esperti», è stato uno degli argomenti avanzati dalle celebrità.

(foto: Twitter/ @latalancon)

A questo proposito, il presidente Andrés Manuel López Obrador ha squalificato la dichiarazione dei partecipanti definendoli «pseudo-ambientalisti» e «fifis», anche se tra loro c'era il cantante del Café Tacvba Rubén Albarrán, che si è considerato un sostenitore della sinistra messicana e un attivista in numerose cause sociali.

«Non hanno mai cercato la trasformazione del Paese», ha affermato il presidente. Così l'attrice messicana Ana Claudia Talancón ha risposto alle squalifiche dell'amministratore delegato.

Attraverso il suo account Twitter, ha difeso la posizione acquisita nel video e ha dichiarato di essere preoccupato per la continuazione dei lavori. «Non siamo suoi avversari», ha sottolineato e concluso che la foresta e l'acqua dovevano essere protette.

La festa delle ciliegie ha anche definito i personaggi «ecologisti di seconda mano» (foto: Twitter/ @PartidoMorenaMX)

Il messaggio è stato accompagnato da uno dei video del movimento. Con una durata di 39 secondi, mostra varie immagini che mostrano le opere di taglio degli alberi e le dimostrazioni contro di loro, oltre a vedute aeree della giungla e scatti d'acqua.

«Né avversari, né pseudo-ambientalisti, né portavoce», «Siamo cittadini di QRoo (Quintana Roo) e combatteremo per la nostra più grande ricchezza Natura! », può essere letto nel testo mentre le immagini circolano.

Sempre sull'account ufficiale del partito Movimiento Regeneración Nacional (Morena), hanno pubblicato un'infografica in cui descrivevano gli artisti come «ambientalisti di seconda mano»:

«Non fatevi ingannare dagli ambientalisti di seconda mano! Il progetto #TrenMaya si prende cura dell'ambiente».

Nell'immagine, chiariscono che saranno piantati 200.000 ettari di alberi e saranno preservati 18.000 ettari di riserve naturali, oltre alla creazione del Jaguar Tulum Park e all'espansione della riserva naturale di Calakmul.

