Video: Con il gol di Diego Valoyes, Talleres ha vinto la sua prima vittoria nella Professional League Cup

Con l'aiuto dell'attaccante del Cartagena Diego Valoyes, Talleres de Córdoba ha segnato i suoi primi tre punti in una partita casalinga per l'attuale Coppa di Lega Professionistica Argentina.

Allo stadio Mario Alberto Kempes, Talleres de Córdoba ha battuto Godoy Cruz 2-1 nella data 7 della zona 1 del torneo argentino di prima divisione. La T ha approfittato con il gol di Ignacio Méndez al 25′ e sebbene la visita sia stata pareggiata al 40° minuto dall'attaccante uruguaiano Salomón Rodríguez, Diego Valoyes è apparso al 77′ per invertire le azioni e mettere la sua squadra in testa nella chiusura della partita.

Il 25enne attaccante boliviano non è stato chiamato questa volta dall'allenatore Reinaldo Rueda per indossare la maglia della squadra colombiana nelle ultime due partite di qualificazione del Conmebol dirette in Qatar 2022 contro Bolivia e Venezuela, ma ha registrato il suo secondo gol consecutivo nell'anno dopo farà il club Güemes nella trentesima finale della Copa Argentina 2022 il 16 marzo.

Questo gol di Valoyes ha significato la prima vittoria per Talleres nella Professional League Cup e gli ha permesso di uscire dal fondo della classifica, visto che era quattordicesimo in zona 1 con 2 punti e ora è dodicesimo con 5 unità aggiunte.

Tre gol segnati, sei sconfitte e un record di quattro sconfitte, due pareggi e una vittoria sono l'attuale lettera di presentazione della rosa di Cordoba in cui, oltre al Valoyes, giocano anche i calciatori colombiani Rafael Pérez ed Émerson Batalla.

Questa è stata la definizione del colombiano per la finale 2-1 a Córdoba dopo aver stabilito intenzionalmente un diritto al posto più vicino del portiere Juan Espinola dopo aver ricevuto un passaggio filtrato dal compagno di squadra Christian Oliva:

Così erano gli altri due obiettivi dell'impegno:

Ignacio Mendez (Min. 25′), assist di Hector Fertoli. Colpo di testa del centrocampista argentino dopo aver ricevuto un calcio d'angolo al centro:

Salomón Rodríguez (Min. 40′), assist di Franco Negri. Testata dell'ariete uruguaiano che ha ricevuto una croce sul lato sinistro del campo prima del fischio parziale:

Va notato che Valoyes è stato l'inizialista con il difensore centrale del Cartagena Rafael Pérez nello schema 4-2-3-1 proposto dall'allenatore Javier Marcelo Gandolfi il 22 marzo.

Pérez ha iniziato il 90° minuto, mentre Valoyes ha lasciato il campo all'88° minuto per entrare nel centrocampista Cristian Ludueña per assicurarsi il risultato in casa.

Valoyes ha giocato in tre delle sette date del torneo del primo tempo dell'Argentina dopo aver partecipato con la nazionale colombiana il 1° febbraio contro l'Argentina nella sconfitta 1-0 contro l'albiceleste. Con la continuità desiderata, spera di continuare a migliorare i suoi record per ritrovare il livello che lo ha portato ad essere il migliore calciatore straniero della stagione in Argentina, come è successo nella Professional Football League 2021.

Ora, Talleres si prepara a debuttare in forma nella fase a gironi della Coppa Conmebol Libertadores 2022 e mentre i suoi rivali sono noti nel sorteggio in sospeso questo venerdì 25 marzo, ha sette partite in sospeso nel campionato nazionale e almeno un'altra nella Copa Argentina 2022.

Domenica 3 aprile, Talleres visiterà Gimnasia y Esgrima La Plata per l'ottava data della Coppa di Lega, mentre giocherà la sua singola partita per la Copa Argentina con una data ancora da definire contro Chaco For Ever.

