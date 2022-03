Juan Pablo Varsky ha analizzato gli eventi attuali di Luis Advíncula e Carlos Zambrano al Boca Juniors

Luis Advíncula e Carlos Zambrano sono giocatori molto importanti nella nazionale peruviana. Entrambi sono molto apprezzati dall'allenatore Ricardo Gareca, che ha ottenuto la migliore prestazione da loro, al punto che sono stati ingaggiati da un grande americano come Boca Juniors. E sebbene abbiano avuto un inizio complicato, a poco a poco si sono sistemati. Questo è esattamente ciò di cui ha parlato il giornalista Juan Pablo Varsky, che ha spiegato la situazione di entrambi i giocatori nel calcio argentino.

Prima di tutto, «Lucho» è arrivato nel cast di «xeneize» dello spagnolo Rayo Vallecano nel luglio 2021. A quel tempo, il titolare sul terzino destro era il giocatore giovanile Marcelo Weigandt, che è tornato al club dopo una corsa positiva attraverso Gimnasia. In questo contesto, il peruviano ha avuto difficoltà a giocare e quando lo ha fatto, ha avuto parecchi problemi per quanto riguarda il ritmo della competizione, provocando forti critiche nei confronti del loro reclutamento.

«Dobbiamo occuparci dei contesti. Advíncula è arrivato senza una preseason per Rayo Vallecano. Il problema con Luis è che c'era un concorrente nella posizione che giocava bene come Weigandt. Il contrasto è stato il motivo per cui Advíncula gioca se Weigandt gioca bene. Penso che la versione migliore di Advíncula sia migliore di quella di Weigandt. Stiamo parlando di un giocatore della nazionale, con un altro tipo di attrito . Weigandt ha molto spazio per la crescita, ma il fatto è che la versione di Advíncula appena arrivata a Boca era inferiore a quella offerta da Weigandt», ha spiegato il giornalista argentino in un'intervista a Diego Rebagliati per Movistar Deportes.

«C'è anche il fattore di come portare un giocatore straniero a tagliare la strada a uno dei giovani, che aveva giocato a Gimnasia, era in prestito e si era comportato bene. Ma si trattava di ambientarsi e oggi è lui il titolare, a parte il fatto che Weigandt si è fatto male e il Boca ha un'altra variante come Mancuso», ha aggiunto.

In effetti, Marcelo Weigandt ha avuto un significativo infortunio alla spalla alla fine di ottobre dello scorso anno, che lo ha tenuto fuori dal campo per diversi mesi. Questo è stato usato dal giocatore peruviano per stabilirsi negli undici di partenza ed essere un elemento sempre più amato dai fan di «Buenos Aires» sulla base dello sforzo e delle prestazioni eccezionali.

Luis Advíncula e Carlos Zambrano nelle celebrazioni per il titolo della Maradona Cup con il Boca Juniors | Foto: Dissemination

SITUAZIONE ZAMBRANO

Uno quasi simile ha vissuto Carlos Zambrano, anche se è arrivato a Boca all'inizio del 2020 come un grande calciatore del cartello. Fin dall'inizio non si è comportato bene ed è stato anche ferocemente criticato, sia dalla stampa che dai tifosi della squadra argentina a tale misura in cui ha perso peso ed è stato un appellante nella banca supplente.

«Anche il caso di Zambrano è simile. Il Boca aveva Lisandro López e Carlos Izquierdoz come solida difesa, che era quasi una routine per loro avere il gol imbattuto. Carlos (Zambrano) è dovuto entrare, è apparso in qualche foto di un gol del rivale e il messaggio è lo stesso. Non so se la componente estranea influenzi qualcosa. Forse meno di quanto tu possa legittimamente credere in Perù e forse più di quanto tu possa analizzare da qui (Argentina). Penso che ci sia qualcosa al di là del gioco e abbia a che fare con una soggettività sul fatto che il giocatore provenga dalle divisioni giovanili, che sia straniero o meno. E si è anche stabilizzato, si è consolidato. Per me è quella centrale che permette al Boca di rimpicciolirsi sopra, dietro la schiena del '5′. Passa bene la palla, ha un buon gioco aereo ed è anche una nazionale. Si trattava di trovare la sua versione migliore per essere meno discussa », ha detto Varsky.

Allo stesso modo, è giunto a una conclusione con entrambe le situazioni. «Il problema con entrambi e io l'ho rimesso insieme è che quando sono arrivati non offrivano quella versione migliore e c'erano concorrenti nella posizione che erano molto migliori . Da qui le domande», ha concluso.

Il «Leon» ha giocato 3 partite questo 2022, anche se sono state le ultime due in cui sembrava cambiare e trovare il suo miglior calcio. Prima di Estudiantes de La Plata ha giocato 65 minuti per l'infortunio precoce di Carlos Izquierdoz, che gli ha permesso di giocare come titolare Superclassic contro il River Plate. In questa partita, ha avuto una prestazione solida e, da alcuni, è riuscito a conquistare un posto nell'undici iniziale del DT Sebastián Battaglia.

