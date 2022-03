Colombia vs Bolivia: le misure annunciate dalle autorità per la partita di Barranquilla

Soccer Football - World Cup - South American Qualifiers - Colombia v Peru - Estadio Metropolitano Roberto Melendez, Barranquilla, Colombia - January 28, 2022 General view inside the stadium before the match REUTERS/Luisa Gonzalez

Partita chiave a Barranquilla. La squadra nazionale colombiana affronterà la Bolivia nella penultima data delle qualificazioni alla Coppa del Mondo del Qatar 2022 e lo fa in circostanze sconosciute a molti. Il cattivo tempismo della squadra, i dubbi lasciati da Reinaldo Rueda, le scarse prestazioni e le poche opzioni disponibili per qualificarsi, si aggiungono al fastidio generale che c'è sulla squadra nella capitale atlantica dopo la sconfitta per 0-1 contro il Perù nell'ultima partita giocata al Metropolitano Roberto Meléndez.

Nonostante ciò, si prevede che le persone accompagneranno ancora una volta in modo massiccio la squadra nazionale colombiana in quella che sarà l'ultima partita ufficiale a Barranquilla nel 2022. La situazione a livello sportivo non è delle migliori, tuttavia, giocatori, manager e tifosi si aggrappano al miracolo della qualificazione per poter andare all'evento di Coppa del Mondo che si terrà a dicembre in Qatar.

È importante ricordare che la FIFA ha sanzionato quattro aree dello Stadio Metropolitano di Barranquilla e questi non potranno contare sui tifosi, questo a causa di quanto accaduto nell'ultima data in cui, dopo essere caduti con il Perù, alcune persone hanno insultato e lanciato oggetti contro i giocatori e lo staff tecnico. Le aree sanzionate si trovano nelle tribune nord e sud.

D'altra parte, l'ufficio del sindaco di Barranquilla ha confermato che la città è pronta per la partita che si giocherà questo giovedì 24 marzo alle 18.30. Le autorità hanno affermato che i partecipanti alla festa devono rispettare al 100% rigorosi protocolli di biosicurezza e tutti coloro che hanno più di 18 anni saranno tenuti a rispettare il programma di vaccinazione COVID-19. La scheda di vaccinazione verrà richiesta in forma fisica o digitale.

Le porte dello stadio si apriranno alle 14:30 al pubblico e alle tribune autorizzate, e il posto di comando unificato sarà alle 13:30 e sarà composto da delegati dei segretariati distrettuali di governo, controllo urbano e spazio pubblico, salute, sport e traffico e sicurezza stradale, come così come l'Ufficio per la gestione dei rischi, l'ufficio per la sicurezza e la coesistenza e l'ufficio delle ispezioni e delle stazioni di polizia, Personería, l'ufficio del difensore civico, i vigili del fuoco, la Croce Rossa e la polizia metropolitana di Barranquilla.

Per la partita, ci saranno tre anelli di sicurezza, 10 filtri d'ingresso, che faciliteranno l'accesso ai tifosi della nazionale colombiana, più di 400 logisti forniranno i loro servizi intorno allo stadio Metropolitano Roberto Meléndez.

«Il nostro impegno è quello di avere i protocolli di reazione necessari per garantire l'ordine pubblico. Intendiamo offrire un grande spettacolo sportivo e fornire tutto il supporto possibile alla nostra squadra nazionale, con le garanzie necessarie per Barranquilleros e visitatori «, ha dichiarato Jennifer Villarreal, segretario distrettuale.

L'ufficio del sindaco di Barranquilla ha anche confermato che in un lavoro articolato tra «l'Ufficio per la sicurezza e la convivenza dei cittadini e la polizia metropolitana di Barranquilla, l'evento calcistico vedrà la partecipazione di 1.500 persone in uniforme per la sicurezza nello stadio Metropolitano e nei suoi dintorni , distribuito in tre anelli di sicurezza». Inoltre, «i controlli del traffico saranno dispiegati sulle strade principali della città. Inoltre, la flotta di 15 droni e l'elicottero Falcon saranno schierati per la sorveglianza aerea».

«Inoltre, i controlli del traffico saranno dispiegati sulle strade principali della città. Inoltre, la flotta di 15 droni e l'elicottero Falcon saranno schierati per la sorveglianza aerea (...) tengono conto delle raccomandazioni delle autorità per vivere la festa di calcio in pace. Dobbiamo mantenere la cura di noi stessi, informare la polizia in caso di qualsiasi situazione che metta a repentaglio la tranquillità all'interno e all'esterno dello stadio, essere rispettosi delle differenze ed esaurire le vie del dialogo per risolvere possibili conflitti «, ha affermato Nelson Patron Pérez, capo dell'Ufficio per la sicurezza e la convivenza dei cittadini.

- Uso di maschere in spazi affollati per persone con malattie di base, allontanamento fisico

- Lavaggio e disinfezione permanenti delle mani

- Responsabilità individuale e cura di sé per tutti i cittadini

- Le persone che si sottopongono a cure mediche specialistiche, non lo sospendono.

- I pazienti ipertesi non si espongono troppo a lungo al sole.

- Idrata permanentemente.

- Indossa abiti freschi e comodi.

- Non è consigliabile che le donne in gravidanza partecipino a questo tipo di eventi.

- Non portare bambini con le braccia o sotto i 5 anni.

- In caso di incidente, localizzare il personale medico.

- Tenere conto delle raccomandazioni del personale sanitario.

