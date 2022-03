Alejandro Encinas ha ricevuto un fascicolo da Londra sulle persone scomparse durante la Guerra Sporca

Il sottosegretario per i diritti umani, la popolazione e le migrazioni, Alejandro Encinas Rodríguez, ha pubblicato sui suoi social network che il 22 marzo ha ricevuto a Londra il fascicolo delle segnalazioni di persone scomparse durante il periodo noto come la guerra sporca.

Questo periodo ha avuto luogo in Messico durante la metà degli anni '60 fino agli anni '80, quando il governo messicano guidato dal Partito Rivoluzionario Istituzionale (PRI), attraverso la Direzione Federale della Sicurezza (DFS), ha effettuato la scomparsa di centinaia di persone associate a diversi movimenti.

Il governo in quegli anni mantenne una severa repressione contro qualsiasi gruppo che fosse contrario all'ordine stabilito dal governo del PRI. La repressione militare, lo spionaggio, i rapimenti e la tortura, nonché le esecuzioni extragiudiziali, sono state le tattiche utilizzate dalle autorità per reprimere i manifestanti.

Poiché il presidente Andrés Manuel López Obrador si è impegnato a chiarire la questione come parte della Quarta Trasformazione, è stata redatta una Commissione per la verità attraverso la firma di un decreto il 2 ottobre 2021, che cerca di fornire certezza delle sparizioni causate dallo stato. Messicana dagli anni '60 agli anni '90.

Nel febbraio 2019, il presidente Andrés Manuel López Obrador ha ordinato a tutti gli uffici del governo messicano di consegnare all'AGN tutti i file storici in sospeso su violazioni dei diritti umani, persecuzioni politiche e corruzione (Foto: AP/Marco Ugarte)

Questa Commissione era composta da esperti selezionati da Alejandro Encinas che esamineranno gli archivi delle istituzioni legate alla repressione per individuare i file relativi alle violazioni dei diritti umani.

Nel pomeriggio del 22 marzo, ha condiviso che il direttore esecutivo di Amnesty International, Edith Olivares, ha consegnato il suo fascicolo a Londra: «Su richiesta di @Busqueda_MX della documentazione che salvaguarda e compila i rapporti di sparizioni forzate durante le guerre sporche in America Latina. Oggi, la direttrice esecutiva, Edith Olivares di @AmnistiaOnline consegna il suo archivio a Londra».

«Ringrazio @AIMexico per aver fornito questa documentazione, che sarà senza dubbio un grande contributo al lavoro della cosiddetta Dirty War Commission», ha concluso il sottosegretario.

Tuttavia, il rilascio e l'ottenimento di documenti relativi alla Dirty War sono stati estremamente lenti. Nel 2019, il presidente ha anche emesso un decreto che obbliga le agenzie a includere i loro file nell'Archivio Generale della Nazione (AGN) che discutono di repressione politica e sociale, ma solo il CNI ha rilasciato un documento: quello dell'omicidio di Emmanuel Buendía.

Da parte sua, nell'ottobre 2021, il ministro degli Esteri Marcelo Ebrard, capo del Ministero degli Affari Esteri (SRE), ha chiesto alla Central Intelligence Agency (CIA) di declassificare massicciamente una serie di documenti che trattano l'argomento.

Miguel Nazar Haro è stato direttore del DFS negli anni 1978 e 1982 e ha continuato con la cosiddetta Dirty War (Foto: Speciale)

La Commissione «si configura come un gruppo di lavoro speciale per svolgere le funzioni di indagine, monitoraggio, monitoraggio, proposta e pubblicazione di relazioni relative agli atti di gravi violazioni dei diritti umani nel periodo di violenza politica dal 1965 al 1990».

I membri della Commissione sono: Abel Barrera Hernández, attivista per i diritti umani e antropologo di professione; Eugenia Allier Montaño, ricercatrice presso l'Istituto UNAM per la ricerca sociale; Carlos A. Pérez Ricart, professore di ricerca CIDE; David de Jesús Fernández Davalos, attivista, ex rettore dell'Universidad Iberoamericana e giornalista; e Aleida García Aguirre, storica esperta in materia di tortura in Messico.

Sarà inoltre composto dal capo del Ministero dell'Interno, Martí Batres, attraverso il sottosegretario incaricato di Encinas; il segretario della SRE, Marcelo Ebrard; il capo del Ministero delle finanze e del credito pubblico (SHCP), Rogelio Ramírez de la O, così come quelli di responsabile del Comitato esecutivo per la cura delle vittime (CEAV) e della Commissione nazionale per la ricerca di persone (CNB).

CONTINUA A LEGGERE: