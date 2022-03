Le bombe più piccole che potrebbero trasformare l'Ucraina in una zona nucleare

FILE PHOTO: Russia's President Vladimir Putin (5th L) visits the National Defence Control Centre (NDCC) to oversee the test of a new Russian hypersonic missile system called Avangard, which can carry nuclear and conventional warheads, in Moscow, Russia December 26, 2018. Sputnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY./File Photo

In termini di potere distruttivo, i giganti della Guerra Fredda hanno oscurato la bomba atomica americana che ha distrutto Hiroshima. La più grande esplosione di prova di Washington è stata 1.000 volte più grande di quella lanciata sulla città giapponese e quella di Mosca è stata 3.000 volte più grande. Da entrambe le parti, l'idea era di scoraggiare gli attacchi nemici minacciando grandi rappresaglie, come la distruzione reciproca assicurata, chiamata anche MAD. L'asticella psicologica era così alta che gli attacchi nucleari erano considerati impensabili.

Oggi, sia la Russia che gli Stati Uniti hanno armi nucleari molto meno distruttive: il loro potere è solo una frazione della forza della bomba di Hiroshima; ma il loro uso è forse meno spaventoso e più assimilabile.

La preoccupazione per queste armi più piccole è salita alle stelle da quando Vladimir Putin, nel contesto della guerra in Ucraina, ha messo in guardia più volte la loro potenza nucleare, messo in allerta le sue forze nucleari e ha indotto il suo esercito a compiere attacchi rischiosi contro le centrali nucleari sul territorio ucraino. Il timore è che se Putin si sentirà messo alle strette in qualsiasi momento del conflitto, sceglierà di far esplodere una delle sue armi nucleari minori, rompendo il tabù stabilito 76 anni fa, dopo Hiroshima e Nagasaki.

Gli analisti sottolineano che le truppe russe hanno a lungo tentato la transizione dalla guerra convenzionale a quella nucleare, soprattutto come un modo per ottenere vantaggi dopo le perdite sul campo di battaglia. E i militari, aggiungono, che gestiscono il più grande arsenale nucleare del mondo, hanno esplorato una varietà di opzioni di escalation tra cui Putin potrebbe scegliere.

«Le possibilità sono basse ma in aumento», ha affermato Ulrich Kühn, esperto nucleare presso l'Università di Amburgo e Carnegie Endowment for International Peace. «La guerra non sta andando bene per i russi», ha osservato, «e la pressione dell'Occidente sta aumentando».

FILE FOTO - Il sottomarino missilistico balistico a propulsione nucleare K-549 Knyaz Vladimir arriva per la parata del Navy Day a Kronstadt, in Russia. 16 luglio 2021 (REUTERS/Igor Russak)

Putin potrebbe sparare una di quelle armi in un'area disabitata piuttosto che contro le truppe, ha detto Kuhn. In uno studio del 2018, ha presentato uno scenario di crisi in cui Mosca ha fatto esplodere una bomba su una parte remota del Mare del Nord come un modo per segnalare altri attacchi letali a venire.

«È terribile parlare di queste cose», ha spiegato Kühn in un'intervista. «Ma dobbiamo considerare che questa sta diventando una possibilità», ha aggiunto.

Washington si aspetta altri movimenti atomici dal presidente russo nei prossimi giorni. È probabile che Mosca «faccia sempre più affidamento sulla sua deterrenza nucleare per gettare le basi per l'Occidente e proiettare la sua forza» poiché la guerra e le sue conseguenze indeboliscono la Russia, ha detto giovedì il tenente generale Scott D. Berrier, direttore della Defense Intelligence Agency, alla commissione per i servizi armati della Camera.

Il presidente Joe Biden si recherà a un vertice della NATO a Bruxelles questa settimana per discutere dell'invasione russa dell'Ucraina. L'agenda dovrebbe includere la valutazione di come l'alleanza risponderà se la Russia utilizzerà armi chimiche, biologiche, cibernetiche o nucleari.

James R. Clapper Jr., un generale dell'aeronautica militare in pensione che ha servito come direttore dell'intelligence nazionale del presidente Barack Obama, ha detto che Mosca aveva abbassato il suo livello di uso atomico dopo la guerra fredda quando l'esercito russo è caduto nello sbando. Oggi, ha aggiunto, la Russia considera le armi nucleari qualcosa di utilitaristico e non qualcosa di impensabile.

«A loro non importava», ha detto Clapper del tempo in cui le truppe russe hanno rischiato un rilascio di radiazioni all'inizio di questo mese attaccando il sito del reattore nucleare di Zaporizhzhya (il più grande non solo in Ucraina, ma anche in Europa). «Si sono fatti avanti e gli hanno sparato. Ciò è indicativo dell'atteggiamento russo del laissez-faire. Non fanno le distinzioni che facciamo con le armi nucleari».

Un pilota controlla l'aereo dell'aeronautica russa MiG-31 (Ministero della Difesa russo/Dispensa via REUTERS)

Putin aveva annunciato il mese scorso che avrebbe messo le forze nucleari russe in «una preparazione speciale al combattimento». Pavel Podvig, un ricercatore di lunga data nelle forze nucleari russe, ha affermato che l'allerta aveva probabilmente preparato il sistema di comando e controllo russo per la possibilità di ricevere un ordine nucleare.

Non è chiaro come la Russia eserciti il controllo sul suo arsenale di armi meno distruttive. Ma alcuni politici ed esperti statunitensi hanno denunciato che armi più piccole da entrambe le parti minacciano di sconvolgere l'equilibrio globale del terrore nucleare.

Per la Russia, sottolineano gli analisti militari, le manifestazioni d'avanguardia delle armi meno distruttive hanno permesso a Putin di migliorare la sua reputazione di uomo rischioso e di espandere l'area di intimidazione di cui ha bisogno per combattere una sanguinosa guerra convenzionale.

«Putin sta usando la deterrenza nucleare per farla franca in Ucraina», ha detto Nina Tannenwald, politologa della Brown University, che ha recentemente esaminato armamenti meno potenti. «Le loro armi nucleari impediscono all'Occidente di intervenire».

Una corsa globale per le armi più piccole si sta intensificando. Sebbene tali armi siano meno distruttive per gli standard della Guerra Fredda, stime moderne mostrano che l'equivalente di mezza bomba di Hiroshima, se fatta esplodere nel centro di Manhattan, ucciderebbe o ferirebbe mezzo milione di persone.

Presidente della Russia Vladimir Putin (REUTERS/UMIT Bektas/File Photo)

Il motivo contro queste armi è che minano il tabù nucleare esistente e rendono le situazioni di crisi ancora più pericolose. La sua natura meno distruttiva, dicono i critici, può alimentare l'illusione del controllo atomico quando, in realtà, il suo uso può improvvisamente scoppiare in una vera e propria guerra nucleare. Una simulazione ideata da esperti dell'Università di Princeton inizia con Mosca che spara un colpo di avvertimento nucleare a cui la NATO risponderebbe con un piccolo attacco. La guerra risultante avrebbe prodotto più di 90 milioni di vittime nelle sue prime ore.

Nessun trattato sul controllo delle armi regola le testate minori, a volte note come armi nucleari tattiche o non strategiche, quindi le superpotenze nucleari producono e dispiegano quante ne vogliono. La Russia ne ha forse 2.000, secondo Hans M. Kristensen, direttore del Nuclear Information Project della Federation of American Scientists, un gruppo privato di Washington. E gli Stati Uniti ne hanno circa 100 in Europa, limitati in numero dalle controversie di politica interna e dalla complessità politica di basarli tra gli alleati della NATO, le cui popolazioni spesso resistono e protestano contro la presenza di armi.

La dottrina russa della guerra atomica divenne nota come «salire per ridurre l'escalate», il che significa che le truppe sconfitte avrebbero sparato un'arma nucleare per stordire un aggressore con l'obiettivo di ritirarsi o sottomettersi. Mosca ha ripetutamente praticato tattiche negli esercizi sul campo. Nel 1999, ad esempio, una grande esercitazione simulò un attacco della NATO a Kaliningrad, l'enclave russa nel Mar Baltico. L'esercitazione aveva le forze russe allo sbando fino a quando Mosca non sparò armi nucleari contro la Polonia e gli Stati Uniti.

Kühn, dell'Università di Amburgo, ha affermato che gli esercizi di addestramento difensivo degli anni '90 erano diventati offensivi negli anni 2000 quando l'esercito russo ha riacquistato parte delle sue forze precedenti.

Contemporaneamente alla sua nuova strategia offensiva, la Russia ha intrapreso una modernizzazione delle sue forze nucleari, comprese le sue armi meno distruttive. Come in Occidente, alcune testate hanno ricevuto rese esplosive variabili che potevano essere aumentate o diminuite a seconda della situazione militare.

Parata militare in Russia

Un fulcro del nuovo arsenale è stato l'Iskander-M, schierato per la prima volta nel 2005. Il lanciatore mobile può sparare due missili che percorrono quasi 500 chilometri. I missili possono trasportare testate sia convenzionali che nucleari. I dati russi collocano la più piccola esplosione nucleare di questi missili a circa un terzo della bomba di Hiroshima.

Prima che l'esercito russo invadesse l'Ucraina, le immagini satellitari mostravano che Mosca aveva schierato batterie missilistiche Iskander in Bielorussia e ad est sul territorio russo. Non ci sono dati pubblici sul fatto che la Russia abbia armato qualcuno degli Iskander con testate nucleari.

Nikolai Sokov, un ex diplomatico russo che ha negoziato trattati sul controllo delle armi in epoca sovietica, ha detto che le testate nucleari potrebbero essere posizionate anche sui missili da crociera. Le armi che volano a bassa quota, lanciate da aerei, navi o da terra, ritornano vicino al terreno locale per evitare il rilevamento da parte del radar nemico.

Dall'interno del territorio russo, ha detto, «possono raggiungere tutta l'Europa», Regno Unito compreso.

Nel corso degli anni, gli Stati Uniti e i loro alleati della NATO hanno cercato di competere con l'arsenale russo di armi nucleari minori. È iniziato decenni fa quando gli Stati Uniti hanno iniziato a inviare bombe da combattimento a basi militari in Belgio, Germania, Italia, Turchia e Paesi Bassi. Kühn ha sottolineato che l'Alleanza, a differenza della Russia, non conduce esercitazioni sul campo praticando una transizione dalla guerra convenzionale a quella nucleare.

Nel 2010, Obama, che per lungo tempo ha sostenuto un «mondo libero da armi nucleari», ha deciso di ripristinare e migliorare le armi della NATO, trasformandole in bombe intelligenti e manovrabili che rendessero i loro obiettivi molto precisi. Questo, a sua volta, ha dato ai pianificatori di guerra la libertà di ridurre la forza esplosiva variabile delle armi ad appena il 2% della bomba di Hiroshima.

Il fungo atomico sulla città di Hiroshima (Getty Images)

La ridotta capacità di esplosione ha reso la rottura del tabù nucleare «più pensabile», ha avvertito all'epoca il generale James E. Cartwright, vice presidente del Joint Chiefs of Staff sotto Obama. Tuttavia, ha sostenuto il programma perché l'alto grado di precisione ha ridotto il rischio di danni collaterali e vittime civili. Ma dopo anni di ritardi nei finanziamenti e nella produzione, la pompa restaurata, nota come B61 Model 12, non dovrebbe essere utilizzata in Europa fino al prossimo anno.

I costanti accumuli russi e la lenta risposta degli Stati Uniti hanno portato l'amministrazione Donald Trump a proporre una nuova testata missilistica nel 2018. La sua forza distruttiva era considerata circa la metà di quella della bomba di Hiroshima, secondo Christensen.

Mentre alcuni esperti hanno avvertito che la bomba, nota come W76 Model 2, potrebbe rendere più allettante per un presidente ordinare un attacco nucleare, l'amministrazione Trump ha sostenuto che l'arma ridurrebbe il rischio di guerra assicurando che la Russia affronti la minaccia di contrattacchi proporzionali. È stato implementato alla fine del 2019.

«Si tratta di psicologia, psicologia mortale», ha detto Franklin C. Miller, un esperto nucleare che ha sostenuto la nuova testata e, prima di lasciare le cariche pubbliche nel 2005, ha ricoperto incarichi al Pentagono e alla Casa Bianca per tre decenni. «Se il tuo avversario pensa di avere un vantaggio sul campo di battaglia, cerca di convincerlo che si sbaglia».

Quando si candidava alla presidenza, Joe Biden definì la testata meno potente come una «cattiva idea» per i presidenti «più propensi» a usarla. Nonostante ciò, Christensen afferma che è improbabile che l'amministrazione Biden rimuova la nuova testata dai sottomarini nazionali.

Non è chiaro come Biden risponderebbe all'uso di un'arma nucleare da parte di Putin. I piani di guerra nucleare sono uno dei segreti più profondi di Washington. Gli esperti affermano che i piani di guerra generalmente vanno dai colpi di avvertimento ai singoli attacchi e alle rappresaglie multiple e che la domanda più difficile è se ci siano modi affidabili per impedire che un simile conflitto si intensifichi.

Persino Clapper, l'ex direttore dell'intelligence nazionale, ha detto di non essere sicuro di come avrebbe consigliato Biden se Putin avesse scatenato l'uso delle sue armi nucleari.

«Quando ti fermi?» ha chiesto delle rappresaglie nucleari. «Non puoi continuare a porgere l'altra guancia. Ad un certo punto qualcosa deve essere fatto».

Nella foto, il presidente degli Stati Uniti Joe Biden (EFE/Oliver Contreras/Pool/Archive)

La risposta degli Stati Uniti a una piccola esplosione russa, dicono gli esperti, potrebbe essere quella di sparare una delle nuove testate lanciate dai sottomarini nelle terre selvagge della Siberia o in una base militare all'interno della Russia. Miller, ex funzionario del governo nucleare ed ex presidente del comitato di politica nucleare della NATO, ha affermato che una simile esplosione sarebbe un modo per dire a Mosca che «questo è grave, che le cose stanno sfuggendo al controllo».

Gli strateghi militari affermano che una scossa di assestamento occhio per occhio ripristinerebbe la responsabilità di un"ulteriore escalation in Russia, facendo sentire a Mosca il suo peso sinistro e idealmente impedendo che la situazione sfugga al controllo nonostante i pericoli di errori di calcolo e incidenti che caratterizzano le guerre.

In uno scenario più oscuro, Putin potrebbe ricorrere all'uso di armi atomiche se la guerra in Ucraina si diffondesse negli stati vicini della NATO. Tutti i membri della NATO, compresi gli Stati Uniti, sono obbligati a difendersi a vicenda, potenzialmente con salve di testate nucleari.

Tannenwald, un politologo della Brown University, si chiedeva se vecchie forme di deterrenza nucleare, ora radicate in linee opposte di armi meno distruttive, avrebbero sostenuto la pace. «Sono sicuro che non si sente così in una crisi».

