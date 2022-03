Da questo martedì Medellín celebrerà la «Settimana internazionale del teatro»

Da questo martedì 22 marzo, fino al 27 dello stesso mese, la Settimana internazionale del teatro si terrà a Medellín. L'Ateneo Corporation, che farà parte dell'evento con la sua proposta XIV evento di celebrazione 2022, riceverà il riconoscimento all'attrice Nora Quintero.

Il progetto realizzato dalla società Porfirio Barba Jacob, in collaborazione con il Consiglio municipale del teatro di Medellín e l'ufficio del sindaco di Medellín, celebrerà anche la giornata internazionale del teatro il 27 marzo. La settimana teatrale riunirà diverse proposte per commemorare il lavoro teatrale.

Tra gli eventi che si svolgeranno durante i cinque giorni ci saranno conferenze, mostre, spettacoli teatrali, tra gli altri, in diversi spazi della città dell'eterna primavera che si terranno in 30 sale in giro per la città.

Inoltre, tra i 100 gruppi teatrali che parteciperanno alla settimana del teatro ci sono The Barefoot Eagle, El Pequeño Teatro, Acción Impro, Teatro La Hora 25, La Buhardilla Teatro e Athenaeum Stage Laboratory, che presenterà produzioni di spettacoli di registi ospiti, peruviano Ricardo Delgado e Il colombiano Alberto Sierra Mejia.

Da parte sua, l'evento celebrativo della società mira a «rendere omaggio agli uomini, alle donne e alle entità del Teatro Antioqueño che si sono distinti per la loro dedizione al lavoro teatrale e hanno dedicato la loro vita a proporre opzioni di convivenza per un paese migliore dal palco», ha detto la società in una dichiarazione. L'omaggio a Nora Quintero si terrà con la commedia «Monologo per un'attrice triste».

«Dopo due anni di pandemia, siamo tornati al 100% per celebrare questa settimana così importante per la storia della cultura cittadina. Grazie al teatro sono stati fatti molti movimenti sociali, riflessioni, testi che parlano di come Medellín si sia trasformata in una città di sogni, di speranze, di desiderio di uscire dai momenti più difficili. Stiamo vivendo una pandemia e quest'anno 2022 celebreremo quella settimana del teatro e quella Giornata internazionale del teatro con molti omaggi ai nostri artisti, creatori, drammaturghi, riflettendo sulla creazione e su molti dei componenti che compongono il teatro della città», ha commentato in una dichiarazione il segretario del Cultura cittadina, Álvaro Narvaez Diaz.

D'altra parte, l'organizzazione degli eventi è responsabile del collettivo Medellín en escena e dell'Ateneo Porfirio Barba Jacob Corporation ed è supportata dall'ufficio del sindaco municipale. Tieni presente che l'ultimo giorno si chiuderà con la tappa artistica il 27 marzo alla Plazoleta de las Artes del Teatro Pablo Tobón Uribe.

Per vedere il programma completo potete consultare i siti ufficiali di Medellín En Escena e dell'Ateneo Porfirio Barba Jacob.

