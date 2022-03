GPL gas: questo lo pagherai da domenica 20 marzo

Questo sabato, la Energy Regulatory Commission (Cre) ha annunciato i prezzi massimi del gas di petrolio liquefatto (LP) che saranno in vigore da domenica 20 marzo a sabato 26 marzo in tutto il Paese.

Per Città del Messico (CDMX) e lo Stato del Messico (Edomex), la CRE ha spiegato che il costo del gas per chilogrammo diminuirà rispettivamente di 46 e 29 centesimi.

Il prezzo massimo nei 16 sindaci del CDMX a partire da domenica 20 marzo sarà di 24,66 pesos per chilogrammo, mentre il costo al litro sarà di 13,31.

(Foto: governo del Messico)

In questo modo, una bombola da 20 chili costerà 493,2 pesos, mentre una bombola da 30 chili costerà 739,8 pesos. Fino a questo sabato 19 marzo, gli utenti devono ancora pagare 25,12 pesos al chilo.

Mentre il prezzo massimo nello Stato del Messico sarà di 24,45 pesos, quindi gli utenti pagheranno 489 pesos per ogni cilindro da 20 chili e 733,5 pesos per un cilindro da 30 chilogrammi. Mentre il costo al litro sarà di 12,80.

A livello nazionale, anche il prezzo massimo dell'energia avrà una leggera diminuzione

Ad esempio, nella città di Puebla il costo del gas LP è aumentato da 25,32 pesos al chilo e da 13,67 per litro a 24,85 per chilogrammo e 13,42 per litro.

Nel frattempo, a Guadalajara, Jalisco; il chilo di GPL aumenterà da 26,31 pesos a 25,83 pesos, mentre il litro scenderà da 14,21 pesos a 13,95 pesos.

La diminuzione dei costi energetici è stata molto marginale. (FOTO: CRISANTA ESPINOSA AGUILAR/CUARTOSCURO/ARCHIVIO)

A Monterrey, Nuevo León, il prezzo al chilo aumenterà da 28,89 pesos a 28,36 e il litro da 15,60 pesos a 15,31 pesos.

Mentre in altre città del paese, i costi massimi del gas GPL al chilo vanno da 24,39 pesos a 25,35 pesos. Al litro, i prezzi vanno dai 13,17 pesos ai 13,67; a seconda della città.

Per vedere l'elenco dei costi in tutti gli stati e le città puoi consultarlo tramite il link: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/710843/PRECIOS_M_XIMOS_VIGENTES_DEL_20_AL_26_DE_MARZO_DE_2022.pdf

I prezzi del gas, della benzina e del petrolio sono stati influenzati in tutto il mondo dal conflitto tra Russia e Ucraina. (Foto: Cuartoscuro/Archive)

Il conflitto tra Russia e Ucraina ha portato ad un aumento non solo dei prezzi mondiali del petrolio, ma anche del gas, poiché la Russia è il secondo produttore di gas naturale al mondo e il più grande fornitore d'Europa, rappresentando il 16,6% dell'offerta globale totale.

Lo scorso febbraio, il presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ha affermato che il governo del Messico ha un piano per mitigare l'impatto, sebbene non abbia fornito dettagli.

«Siamo preparati da tempo in modo che se il prezzo del gas importato aumenta molto, possiamo avviare tutte le centrali elettriche che non lo richiedono, per evitare di aumentare i costi», ha detto.

«Abbiamo già quel piano per agire. Produci più energia elettrica con l'acqua. Nel caso della benzina, lo stesso. C'è un sussidio. Quindi, anche se il prezzo delle importazioni o del greggio aumenta, ciò non passa ai consumatori, non sale al di sopra dell'inflazione «, ha affermato il presidente messicano.

Tuttavia, finora il Ministero dell'Energia né il Ministero dell'Economia hanno pubblicato il «piano».

Foto: EFE/Edgar Avila/Archivio

Secondo diversi analisti, la guerra che è già un mese dopo l'inizio, ha avuto un impatto sui prezzi della benzina e del gas a livello internazionale, il che porterebbe a un aumento dei tassi di inflazione a livello globale, incluso il Messico.

Solo nel paese, i livelli di inflazione hanno raggiunto il 7,28% a febbraio, al di sopra delle stime degli analisti, secondo l'Istituto nazionale di statistica e geografia (Inegi), una situazione che potrebbe essere prolungata dalla guerra.

Inoltre, gli esperti hanno avvertito che la situazione in Ucraina potrebbe influire anche sulla produzione di cereali e persino sul doppio dei prezzi mondiali del grano.

La Russia e l'Ucraina rappresentano insieme più di un quarto delle esportazioni mondiali di grano, mentre l'Ucraina da sola rappresenta quasi la metà delle esportazioni di olio di girasole. Entrambe sono materie prime chiave utilizzate in molti prodotti alimentari.

