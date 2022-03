Golden Age: chi erano i «nemici» di Maria Felix

María Félix è stata una delle attrici più importanti del Messico durante l'età dell'oro e una delle donne più ammirate al mondo grazie alla sua bellezza e talento, tuttavia, nell'ambiente artistico ha avuto diverse inimicizie dovute alla sua personalità.

In diverse occasioni, attrici e attori si sono lamentati del modo in cui Marí Felix si è comportata quando ha lavorato sui set di registrazione, sostenendo che era una persona dispotica o maleducata, tra cui Columba Dominguez, Irma Serrano, Silvia Pinal, Katy Jurado e Dolores del Rio.

Columba Dominguez ha assicurato che Maria si è rotto il lobo dell'orecchio schiaffeggiandolo (Foto: Morelia Film Festival)

Una delle storie più importanti su La Doña riguardava la lotta che aveva con Columba Domínguez, come la moglie di Emilio El Indio Fernández in La storia dietro il mito ha ricordato che il suo partner l'ha accusata di macchiare uno dei suoi costosi ed esclusivi cappotti.

Domínguez ha detto che è stato durante le riprese di Maclovia che i due si sono scontrati durante le registrazioni, poiché Maria aveva cercato di approfittare delle scene violente che avevano dovuto aggredirla fisicamente.

Irma Serrano ha definito Maria una «mummia» e l'ha accusata di essere scortese con i suoi compatrioti (Foto: Twitter)

Anche l'inimicizia tra María Bonita e Irma Serrano ha attirato l'attenzione del pubblico in diverse occasioni, poiché entrambe hanno espresso la loro antipatia per gli eventi.

In un'occasione, alcuni artisti hanno assistito a come, al ricevimento di una festa, La Doña ha cercato di mettere a disagio La Tigresa insistendo sul fatto che cantasse, perché voleva che i suoi ospiti si godessero la sua voce, tuttavia, la vedette fu estremamente umiliata dall'atteggiamento di Maria e lasciò il posto .

Alcuni altri artisti come Lola Beltrán e Lucha Villa hanno sostenuto Serrano e hanno anche deciso di ritirarsi dal partito.

Silvia Pinal ha recentemente rivelato che Maria l'ha trattata male in diverse occasioni (Foto: Film 'Viridiana' di Luis Buñuel)

Anche Silvia Pinal si è unita alle attrici che hanno scelto Felix per il suo comportamento dispotico, perché durante un'intervista ha ricordato che il suo partner era molto scortese con i suoi compagni artisti.

Secondo la Diva, il motivo per cui non faceva parte delle foto del battesimo della nipote Frida Sofía, figlia di Alejandra Guzmán, era perché La Doña diceva che sarebbe stata la madrina della ragazza solo se il suo collega fosse andato nella parte più lontana della chiesa dove si svolgeva la cerimonia si sarebbe tenuta, in quanto l'unica protagonista di quel partito potrebbe essere se stessa.

Katy ha condiviso che dopo questo incontro, molti dei suoi colleghi le hanno voltato le spalle (Foto: Facebook/Maria Felix Foundation)

Anche la protagonista di Doña Barbara ha avuto una discussione con Katy Jurado, che inizialmente era sua amica.

Come ha ricordato Jurado in un'intervista, mentre stavano lavorando a La bandida, si è rotta una gamba e il team di produzione era consapevole di aiutarla a riprendersi e far girare il film in tempo.

Tuttavia, il fatto che tutta l'attenzione fosse focalizzata su Katy ha sconvolto Maria, al punto che ha chiesto che la produzione puntasse solo la macchina da presa verso di lei perché «Io sono la star», avrebbe affermato di fronte a tutti i suoi colleghi attori.

Katy sarebbe rimasta così sconvolta dalla reazione della sua amica che ha risposto: «Signora, come stella sei star come Emilio Fernández, come Pedro Armendáriz, come lo è López Tarso e come sono io. Penso che più di una stella, tu sei una vedette», che ha spezzato per sempre la tua amicizia.

Le attrici sono riuscite a mantenere un'ottima amicizia dopo aver fatto parte di La cucaracha (Foto: Facebook/Golden Age)

Dolores del Río sarebbe stata un'altra attrice con cui La Doña ha avuto un incontro nel film La cucaracha, dove Ismael Rodríguez li voleva entrambi come co-protagonisti, ma María era contraria ad avere entrambi lo stesso peso nella storia. Tuttavia, sono riusciti a smussare i bordi irregolari mentre lavoravano insieme.

María Felix ha avuto anche una rivalità con attrici con le quali non ha mai scambiato parole, come Gloria Marín, poiché la vedeva come una nemica da quando ha conquistato il ruolo principale in The Rock of Souls.

