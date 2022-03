COVID prolungato: il problema di vivere all'infinito le sequele dell'infezione

Dopo aver superato l'infezione da coronavirus, sia asintomatica, con pochi sintomi o in forma grave, c'è una paura persistente in tutti i pazienti: COVID prolungato o COVID lungo.

A livello globale, si stima che oltre il 10% dei pazienti che hanno subito COVID-19 abbia vissuto un'esperienza COVID prolungata o persistente, qualcosa che sta per diventare una delle visite mediche più frequenti in un futuro non troppo lontano. In questa sindrome, i sintomi persistono dopo quattro settimane di infezione e persino il prolungamento può superare le 12 settimane.

È caratterizzato da sintomi come affaticamento estremo, mancanza di respiro, confusione mentale, disturbi del sonno, febbre, problemi gastrointestinali, ansia, depressione, mal di testa, palpitazioni e tachicardie, perdita dell'olfatto e del gusto , tra gli altri disturbi in diversi organi. Sono già stati descritti 200 sintomi o segni relativi al quadro post-acuto dell'infezione, che di solito viene chiamato COVID prolungato o post-COVID.

Specialisti di tutto il mondo avvertono che un gran numero di adulti e giovani che hanno sofferto di COVID, anche se non avevano malattie preesistenti, potrebbero affrontare seri problemi di salute nei prossimi anni . Un argomento che include coloro che non hanno avuto la malattia con sintomi.

Altre malattie infettive che hanno causato epidemie o pandemie, come l'influenza, la poliomielite o la febbre da Ebola, hanno colpito anche le persone colpite e ci sono esperti che ritengono che dovrebbero essere apprese dalle lezioni lasciate da quelle emergenze di salute pubblica del passato.

«In generale, le conseguenze fisiche delle infezioni diventano visibili alla società. Ecco perché è considerato un problema di salute pubblica. L'impatto sulla salute mentale passa più inosservato, quasi al punto di essere reso invisibile. Le conseguenze a lungo termine del virus non sono ancora chiare, ma chiaramente questi anni di pandemia hanno generato molti problemi di salute mentale, che avranno un impatto a medio e lungo termine . I sistemi sanitari devono essere preparati per gli anni successivi alla pandemia di coronavirus «, ha detto a Infobae Ariel Goldman, presidente dell'Associazione argentina per l'economia sanitaria.

«La storia recente ci mostra che molte malattie, soprattutto virali, possono lasciare conseguenze a lungo termine molto invalidanti e la cosa peggiore è che i medici sono altamente qualificati per curare emergenze o malattie acute e meno capaci di affrontare «il giorno dopo» del danni che le malattie croniche possono lasciare», ha avvertito il cardiologo Mario Boskis, della Società argentina di cardiologia.

In dialogo con Infobae, l'esperto ha aggiunto: «Molte persone guarite da COVID-19 ci consultano per sintomi persistenti, come affaticamento, mancanza di respiro, dolori articolari o disturbi cognitivi. Il discorso più frequente è che sentono di non essere la stessa persona che erano prima dell'infezione . La sfida ora è trovare una relazione causale tra il virus e i sintomi. La sua assenza nei test diagnostici ci porta a pensare a una reazione infiammatoria, innescata dal virus che persiste per mesi».

L'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha finalmente deciso di definire questa patologia e riconoscere così l'esistenza di una malattia, che è un supporto fondamentale per tutti quei pazienti che hanno dovuto ascoltare troppe volte che tutto era nelle loro teste, o che tutto ciò di cui avevi bisogno era la pazienza.

È un'azione così necessaria che la Società Spagnola di Medici Generali e di Famiglia (SEMG) aveva già una sua descrizione e ora è immersa nella creazione di guide e protocolli per la sua approccio. «L'importanza di una definizione è che dà un peso specifico e una propria entità alla malattia», spiega Lorenzo Armenteros, portavoce del SEMG, che cerca di creare un ampio registro dei pazienti che ci consenta di misurare la malattia. In questo modo si possono definire i cluster, i pazienti raggruppati in base a diverse caratteristiche come età, sesso o comorbidità, e quindi studiare l'incidenza in ciascun gruppo specifico.

Le cosiddette sindromi post-infettive sono conosciute in medicina. Si presentano come risultato di un processo generalmente virale (come una semplice influenza) e sono caratterizzati da una condizione di stanchezza a volte accompagnata da mal di testa. Ma il COVID persistente è qualcosa di molto diverso. Qualcosa di simile non è nemmeno sorto dopo la malattia causata da altri coronavirus come la SARS e la MERS, o almeno non aveva un significato statistico.

Gli esperti per ora lo sanno, secondo le prime statistiche, che il COVID persistente sembra più diffuso negli uomini. Lo stesso accade con malattie gravi, per le quali sia il ricovero ospedaliero che le sequele si verificano più spesso negli uomini con patologie croniche. In ciò che entrambi vengono assimilati è la bassa prevalenza nei bambini (tra l'1% e il 4% per COVID persistente).

Un altro importante problema futuro potrebbe essere l'invecchiamento precoce, ci sono studi che lo prevedono per coloro che hanno avuto il coronavirus . Come per ogni malattia cronica, ci sono aspetti che non saremo in grado di conoscere fino al passare degli anni, ma ci sono ancora molte domande a cui dobbiamo cercare di rispondere oggi.

Chi è più a rischio?

Gli scienziati si sono lanciati per cercare di scoprire quali pazienti sono maggiormente a rischio di sviluppare COVID prolungato e quali sarebbero i fattori scatenanti di una tale situazione. Una ricerca che è stata appena pubblicata sui media specializzati Cell indica che gli specialisti del Seattle Institute of Systems Biology sembrano aver trovato risposte parziali.

Le persone che hanno frammenti circolanti del coronavirus, anticorpi specifici diretti contro i propri tessuti o organi e una recrudescenza del virus Epstein-Barr sembrano essere maggiormente a rischio , secondo gli specialisti nel loro articolo. Gli scienziati sono sulla buona strada per comprendere e prevedere meglio il COVID prolungato, con cui i pazienti devono ancora affrontare una vasta gamma di problemi di salute mesi dopo il recupero. Il team di oltre 50 ricercatori ha trovato alcuni marcatori che potrebbero essere identificati precocemente e sembrerebbero correlati a sintomi di lunga durata, indipendentemente dal fatto che l'infezione iniziale fosse grave.

I ricercatori hanno seguito 309 pazienti con COVID dalla diagnosi iniziale alla convalescenza, due o tre mesi dopo, e li hanno confrontati con soggetti sani di controllo. Hanno analizzato campioni di sangue e tamponi nasali, integrando i dati con le cartelle cliniche dei pazienti e i sintomi auto-segnalati.

Gli scienziati cercano di sapere quali pazienti sono maggiormente a rischio di sviluppare COVID prolungato e quali sarebbero i fattori scatenanti di tale situazione (EFE)

Dopo tre mesi, più della metà dei pazienti ha riportato affaticamento e un quarto ha riportato tosse persistente. Altri hanno sofferto di sintomi gastrointestinali. I risultati dello studio sono stati complessi, con diversi profili associati a sintomi diversi. In generale, gli scienziati hanno notato che uno dei quattro fattori è il livello di RNA del coronavirus nel sangue all'inizio dell'infezione, un indicatore della carica virale. Un'altra è la presenza di alcuni autoanticorpi, anticorpi che attaccano erroneamente i tessuti del corpo come accade in condizioni come il lupus e l'artrite reumatoide. Un terzo fattore è la riattivazione del virus Epstein-Barr, un virus che infetta la maggior parte delle persone, spesso quando sono giovani, e poi diventa dormiente.

L'ultimo fattore è il diabete di tipo 2, sebbene i ricercatori abbiano indicato che negli studi che coinvolgono un numero maggiore di pazienti, potrebbe risultare che il diabete è solo una delle numerose condizioni mediche che aumentano il rischio di COVID prolungato. Gli autori hanno notato che i loro risultati determinano possibili strategie di trattamento che includono «farmaci antivirali, poiché hanno un effetto sulla carica virale e sulla terapia sostitutiva del cortisolo, per i pazienti con carenza».

Il complesso studio aveva diversi componenti e ha coinvolto dozzine di ricercatori in varie università e centri, tra cui l'Institute for Systems Biology, l'Università di Washington e lo Swedish Medical Center di Seattle, dove l'autore principale dello studio, Jason Goldman, è un contagioso specialista in malattie.

Infografica: Marcelo Regalado

