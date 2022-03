La Truth Commission ha reso un rapporto di responsabilità sul suo lavoro nel 2021

La Commissione per la verità ha tenuto questo mercoledì 16 marzo la responsabilità del suo lavoro durante il 2021. Durante l'evento, l'entità ha presentato i suoi risultati durante i 12 mesi dell'anno, ha anche spiegato qual è la costruzione del Rapporto finale che sarà consegnato il 27 giugno 2022.

Il presidente della Commissione, Francisco de Roux, ha iniziato la sessione con una breve riflessione su cosa significhi parlare al paese prima del tratto finale del mandato dell'entità. Secondo lui, a partire da questo esercizio di resa, cerca di pensare al futuro, perché ha assicurato che il lavoro che la Commissione ha svolto durante il suo mandato è stato svolto «nella speranza che un giorno sarà possibile un paese in cui nessuno sarà ucciso, dove possiamo tutti parlano in tutta tranquillità».

In particolare, nel 2021, l'entità della pace ha condotto 1.750 esercizi di interviste individuali e 307 collettive, che hanno permesso in totale di ascoltare la testimonianza di 4.554 persone in tutto il territorio nazionale e in 27 paesi in tutto il mondo. Dall'inizio del suo mandato nel 2016, la Commissione ha ascoltato 27.279 persone.

Potrebbe interessarti: le donne Raizal di San Andrés hanno consegnato un rapporto alla Commissione per la verità sugli armati conflitto nella loro regione

Alla cerimonia di rendicontazione ha partecipato anche l'ambasciatore dell'Unione europea in Colombia, Gilles Bertrand, che ha assicurato che sebbene la Commissione stia per completare il suo mandato con la consegna della relazione finale, il paese inizierà un altro importante processo: «La diffusione, la comunicazione e accettazione di verità difficili che questo Paese ha deciso di affrontare e superare per cambiare il corso della sua storia».

Per quanto riguarda il bilancio, il segretario ha osservato che l'entità è riuscita a eseguire il 92,4% delle risorse ricevute dal Ministero delle Finanze lo scorso anno. Ciò significa che sono stati investiti 108.105 milioni di pesos sui 116.992 milioni ricevuti.

La Commissione ha inoltre dichiarato di aver compiuto progressi nella costruzione di una prima versione della componente scritta della relazione finale. Inoltre, progredisce di circa il 50% nella creazione della piattaforma virtuale che ospiterà il transmedia, attraverso la quale verrà condivisa l'eredità che l'entità consegnerà al Paese e che mira a gettare le basi per la non ripetizione del conflitto armato.

Un altro risultato evidenziato dall'entità nata dopo la firma dell'accordo di pace, tra lo Stato colombiano e gli ex guerriglieri delle FARC, è stato che durante l'ultimo anno sono stati ricevuti 107 casi e 353 segnalazioni da diverse organizzazioni, istituzioni e individui, per un totale di 635 casi e 964 segnalazioni pervenute dal 2016 al 31 dicembre 2021.

Nell'ultimo anno, la Commissione ha organizzato sette eventi pubblici nazionali, tra cui: riconoscimento dell'esilio alle frontiere, vittime di esecuzioni extragiudiziali in Colombia e vittime di rapimenti da parte dell'ex guerriglia delle FARC-EP. Inoltre, ha organizzato il riconoscimento delle responsabilità da parte di Salvatore Mancuso e Rodrigo Londoño, che hanno espresso l'intenzione di lavorare per dare dignità alle vittime del conflitto armato e hanno chiesto perdono per le loro azioni nel contesto del conflitto armato.

D'altra parte, dall'approccio territoriale, sono stati promossi anche 12 atti pubblici di riconoscimento delle responsabilità; ad esempio quello delle ex FARC-EP per atti come sparizioni forzate e omicidi mirati in Palestina, Huila, quello sugli impatti e gli effetti del conflitto armato su università e l'atto in cui la responsabilità riconosciuta alle vittime di esecuzioni extragiudiziali a Toluviejo, Sucre.

Per quanto riguarda il processo di ascolto con le popolazioni etniche, la Commissione ha organizzato otto eventi pubblici come: il riconoscimento degli effetti dei neri nella regione caraibica, gli effetti dell'ex FARC-EP sul popolo Coreguaje e la «Verità silenziata del Canal del Dique: sparizione forzata e danni al territorio». Ciò significa che, in totale, la Commissione ha guidato 27 spazi nel 2021 per far avanzare il raggiungimento dell'obiettivo di riconoscimento.

CONTINUA A LEGGERE: