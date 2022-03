Alberto Fujimori: Corte interamericana fissa la scadenza dello Stato peruviano per inviare osservazioni sulla sentenza a favore dell'ex presidente

La Corte interamericana dei diritti umani ha notificato al Perù di avere un termine per la presentazione delle sue osservazioni la sentenza della Corte costituzionale (TC) a favore del rilascio dell'ex presidente Alberto Fujimori.

In questo senso, lo Stato peruviano deve, al massimo, fino al 25 marzo, riferire sulle «misure provvisorie e informare immediatamente la Corte costituzionale».

«Ciò accade nel contesto dei casi Barrios Altos e La Cantuta, dopo che le famiglie e i rappresentanti delle vittime hanno presentato misure provvisorie di fronte alla possibile liberazione dell'ex presidente nei prossimi giorni, condannato per gravi violazioni dei diritti umani», il resto del messaggio legge.

Fonte: Corte interamericana.

Ciò significa che la IACHR ammette la richiesta delle vittime di Barrios Altos e La Cantuta di essere processata e richiede allo Stato peruviano di conformarsi alla segnalazione sulla sentenza TC che ha concesso la libertà del condannato Fujimori Fujimori.

A questo proposito, l'ex ministro della Cultura, Gisela Ortiz ha spiegato che, dopo la scadenza, l'interamericana La Corte dei Diritti Umani risponderà se aderirà alla richiesta di audizione per osservare la ratificazione della grazia dell'ex presidente.

«Una volta tenuta l'udienza, che può essere virtuale o faccia a faccia in Costa Rica, la Corte prende tempo per emettere una decisione. Sappiamo che queste decisioni non vanno direttamente alla Corte costituzionale, ma allo Stato peruviano nel suo insieme, che è quello a cui danno raccomandazioni su come dovrebbe agire per garantire il diritto. Di solito questo può richiedere 15 giorni o un mese in più», ha detto l'altro rappresentante dei parenti nel caso La Cantuta.

«Nel frattempo, dobbiamo continuare a mobilitarci per i membri della Corte costituzionale, che hanno agito illegalmente, per rendersi conto che c'è anche un cittadino vigile che è attento alle loro decisioni e rifiuta tali atteggiamenti negoziati con il fujimorismo», ha proseguito.

Da parte sua, la Commissione interamericana per i diritti umani (IACHR), in una dichiarazione sul suo account Twitter, ha osservato che la sentenza TC ha ostacolato il rispetto degli obblighi della Corte interamericana dei diritti umani (Corte interamericana dei diritti umani).

«La IACHR esprime profonda preoccupazione per la decisione della Corte Costituzionale che ordina il rilascio di Alberto Fujimori. Colpisce il diritto delle vittime alla giustizia e ostacola il rispetto degli obblighi internazionali della Corte interamericana nei casi Cantuta e Barrios Altos», ha detto in un tweet.

Ha anche indicato che «i crimini contro l'umanità diventano una preoccupazione della comunità internazionale, costituendo una gravissima offesa alla dignità umana e una flagrante negazione dei principi fondamentali sanciti dalla Convenzione americana dei diritti umani, quindi non devono rimanere impuniti».

Da notare che Fujimori Fujimori lascerà la prigione di Barbadillo nei prossimi giorni per essere completamente libera grazie al ripristino della grazia concessa il 24 dicembre 2017 dall'allora presidente Pedro Pablo Kuczynski per motivi umanitari.

«Ci sono procedure amministrative che devono essere seguite. Stimo che martedì o mercoledì della settimana successiva sarà rilasciato. Stiamo aspettando la notifica di conseguenza, ma si sta facendo un certo coordinamento su questioni amministrative», ha affermato la difesa dell'ex capo dello Stato, l'avvocato Elio Riera.

