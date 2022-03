Il senatore Benedetti è di tendenza per un tweet che recita: Narco-traffico

La rifirrafe continua a generare polemiche tra il candidato alla presidenza, Federico Gutiérrez e il Senato Armando Benedetti, che fa parte del Patto Storico, il punto di ebollizione è un confronto che entrambi i personaggi hanno avuto dopo il dibattito tenuto da Semana e El Tiempo, dove Ingrid Betancourt e Gustavo Petro.

Dopo il primo dibattito tenutosi dopo il giorno delle elezioni di domenica 13 marzo, l'ex presidente del partito U si è avvicinato al candidato del Team per la Colombia con diverse imprecazioni, a cui quest'ultimo ha anche risposto con diverse grida che sono state registrate in un video trasmesso sui social network.

-Bobo hijue... - esordisce Benedetti; in risposta, 'Fico', gli dice «Questo è l'esempio che dai», e il senatore restituisce quella risposta esprimendo «Sì, sì, l'esempio. Andiamo, andiamo... » e l'ex sindaco di Medellín conclude dicendo «È quello che fanno».

Ora, quella discussione è stata trasferita, appunto, sui social network, e il primo ad attaccare è stato Benedetti, che attraverso un trino ha lanciato Gutiérrez, collegando il suo nome al traffico di droga e persino sottolineando di avere legami con i paramilitari.

«Narco-traffico», è stato il tweet dell'attuale senatore, che allegava l'hashtag #FicoParaco.

Vale la pena ricordare che, prima di quel trino, Benedetti ha fatto riferimento allo scontro avuto con il candidato alla presidenza, affermando che la sua azione è stata un errore e che non intendeva nemmeno attaccarlo. Tuttavia, non risparmiò alcuno sforzo nel ricordargli i legami del suo segretario alla sicurezza quando era sindaco di Medellín, Gustavo Villegas, con l'Ufficio Envigado, per il quale fu catturato e condannato.

«Non c'è mai stata una rissa o un tentativo di aggressione, ma mi sbagliavo: «Fico» più che un pazzo è un codardo che mi attacca in uno scenario in cui sa che non posso rispondergli. Il tuo segretario mafioso Gustavo Villegas si è abituato?» , ha scritto Armando Benedetti, e prima ancora, ha lanciato di nuovo freccette contro l'ex leader locale, affermando che nei dibattiti è simile a Ivan Duque quando era candidato alla presidenza.

«Fico è un altro duca», ha detto.

«FicoFake», la tendenza di Twitter che Gustavo Bolívar ha adottato per riferirsi al candidato

Durante quel dibattito tenutosi questo lunedì, 14, il candidato per la coalizione Team for Colombia è intervenuto in diverse occasioni per criticare le proposte di Gustavo Petro e i ruoli che ha svolto in politica in passato. Detto questo, il senatore Gustavo Bolívar diede a Federico Gutiérrez un soprannome: «FicoFake», sostenendo che le risposte fornite durante il dibattito mancavano di altezza.

«FicoFake non ha parlato. Basa le sue risposte sull'attacco di Petro. Altezza zero al dibattito», ha scritto Bolívar sul suo account Twitter. A sua volta, ha sottolineato che il candidato al Patto storico «non ha contendenti. E' l'unico che propone e passa metà del dibattito sconvolgendo le fake news», ha aggiunto.

Nella sua pubblicazione ha anche fatto riferimento alla candidata Green Oxygen affermando di essere «molto persa e cade molto in basso». Queste dichiarazioni hanno a che fare con un periodo in cui Betancourt ha sollevato un problema di salute mentale che Petro ha affrontato anni fa.

Federico Gutiérrez non ha risposto a nessuna delle accuse mosse dai membri del Patto storico; infatti, sul suo profilo Twitter ha condiviso diverse parti del dibattito in cui ha indicato che intende «unire il Paese» e realizzare «una società più giusta.

