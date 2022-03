Algunos miembros del Centro Democrático pensarían que es hora de que Uribe salga de la política

Foto de archivo. El expresidente de Colombia Álvaro Uribe se refiere a la disminución de curules y las afectaciones que ha tenido el Centro Democrático. REUTERS/Luisa González

Los resultados de las elecciones al Congreso de la República que se desarrollaron el pasado 13 de marzo han generado varias reacciones en el país. Entre esas se destaca la votación que tuvo el partido del Centro Democrático, el cual está encabezado por el expresidente, Álvaro Uribe Vélez, pues perdieron sillas en el legislativo en comparación con los comicios celebrados en 2018.

Según los resultados de la Registraduría, con el 99,41 % de las mesas escrutadas, el Centro Democrático logró 14 curules en el Senado y 16 en la Cámara de Representantes. En comparación con las sillas que ocupó en 2018, el partido tenía 20 sillas en el Senado y 32 en la Cámara, el doble de lo que consiguió en los recientes comicios.

A esta situación también se le sumó la reciente renuncia a la candidatura a la presidencia del candidato del Centro Democrático, Óscar Iván Zuluaga. El militante aseguró que se retiró de la competencia electoral y que le brindaría su apoyo al ganador de la consulta presidencial de Equipo por Colombia, Federico Gutiérrez.

Esta situación fue advertida por el periodista Julio Sánchez Cristo, ante los micrófonos de La W Radio, en entrevista con Álvaro Uribe.

El entrevistador le comentó que había hablado con militantes del partido y que todos aseguraban que el exmandatario “ha hecho mucho bien para Colombia, que usted direccionó un país que estaba llamado a la debacle por cuenta del orden público”; sin embargo, también algunos señalaron que en este momento la favorabilidad que podría aportarle al Centro Democrático no es tanta como en otras épocas. “Piensan que a lo mejor tiene que ir más allá y hacer una reflexión sobre la conveniencia de que usted continúe en la política del partido”, agregó.

Según Julio Sánchez Cristo, los integrantes del Centro Democrático no se han atrevido a decirle al exsenador que se retire de la política y por eso el periodista realizó tal cuestionamiento. Ante eso, Uribe respondió: “Mi lucha por la democracia terminará el día en que Dios me extinga la vida”.

El expresidente explicó que no nació “con la vanidad de ser presidente de la República” y comentó que creció un hogar cercano a la violencia política que ataca a Colombia. Si bien él ya había recibido esos comentarios que le pedían retirarse, aseguró que todavía hay muchos temas que le preocupan en el país como la seguridad, el narcotráfico, el microtráfico, el hambre e incluso mencionó la polémica propuesta de Gustavo Petro sobre Colpensiones.

“Quitarle las pensiones y que dependan de la caja del Estado y que pase lo de Argentina — advirtió con preocupación Álvaro Uribe —. Entonces llegan a financiarla y cuando les pagan la pensión, ya se la ha devorado la inflación”.

En contexto: La polémica propuesta sobre Colpensiones de Gustavo Petro que caldeó los ánimos en las redes sociales

Esa es una de las tantas razones que expuso el presidente por las que seguirá en el marco político del país. A su vez, afirmó que, “yo no estorbo y procuro hacer las cosas en la manera en que no estorbe” y destacó los obstáculos que tuvo el Centro Democrático durante la campaña electoral en el Congreso. El exsenador ya había alertado con anterioridad que no habían podido llegar a municipios del Catatumbo y otras zonas del país por la presencia del grupos armados al margen de la ley.

Con respecto a la disminución de curules en el Congreso, Álvaro Uribe aseguró el pasado 15 de marzo que el principal responsable es él mismo, “por la afectación a mi reputación”. El expresidente le dirigió esas palabras a los integrantes del Centro Democrático incentivándolos a “construir y no volvernos tapones que eviten esa construcción”.

